Wer ist Said Shiripour?

Der Mensch hinter der Software EZFunnels ist Said Shiripour. Shiripour wurde 1990 in Teheran, Iran geboren und wanderte 2000 mit einem Teil seiner Familie aus. Sein Vater blieb in der Heimat, sodass Said Shiripour schon schnell lernen musste, wie er für seine Familie aufkommen kann. Auch die ersten Erfahrungen in Deutschland waren hart, er lebte in einem Asylantenheim in Trier und musste zusehen, wie sich seine Geschwister mit Aushilfsjobs durchbeißen mussten. In rund 1 - 1,5 Jahren perfektionierte Shiripour sein Deutsch und konnte so auch in der Schule glänzen.

Was ist seine Vision?

Mit seinen guten Noten und seinem perfekten Deutsch konnte er im Alter von 12 Jahren seinen ersten Job in einem Obstladen ergattern. Hier lernte er strukturiertes Arbeiten, wurde besser in der Verkaufsberatung und machte so seine ersten Erfahrungen in der Welt des Arbeitens. Die Zielstrebigkeit, welche durch seine Vergangenheit entwickelt wurde, spiegelte sich auch in seiner Jugend wider. Schon mit 16 Jahren baute er sein eigenes Unternehmen auf. Mit einem Budget von 5000 Euro wollte er Flat TVs und iPhone verkaufen, doch fiel hierbei auf einen Betrüger herein.

Stetiger Tatendrang und Motivation

Nach dem Abitur begann er das Wirtschaftsingenieur-Studium mit Fachrichtung Informatik, doch hier exmatrikulierte er sich selber im 5ten Semester, da sein Interesse an einem eigenen Unternehmen zu groß war. Dies begann er bereits im dritten Semester und es war bei Weitem erfolgreicher als sein erstes Business. Mit dem Fokus Affiliate Marketing in Sportwetten machte er hier rund 3000 Euro in Provisionen.

Er investierte das Geld und baute sein Evergreen-System auf, welches darauf basiert, wie man mit Affiliate Marketing Geld verdienen kann. Seine Profite investierte er in Kurse, Werbung und Bücher, um sein Wissen weiter auszubauen und relaunchte dieses Produkt rund 9 Mal, bis es endlich ein Erfolg wurde. Nach ungefähr 14 Monaten, konnte er dann einen Umsatz von rund 1,4 Millionen Euro verbuchen.

Was ist EZFunnels?

Said Shiripours EZFunnes ist mittlerweile eine der führenden Programme in der Welt des Online Marketings, doch worum geht es hier eigentlich? Wenn Sie bereits selber Erfahrungen in Online Marketing sammeln konnten, dann wissen Sie sicherlich, dass Sie scheinbar unzählige Tools benötigen, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Doch mit EZFunnels ist dies nicht der Fall. Mit Fokus auf Affiliate Marketer, Coaches und Berater, ist EZFunnels ein Alleskönner. Es verspricht ein gesamtes Online Business mit diesem Programm zu kreieren, wie beispielsweise durch den Aufbau von Landingpages, Webinare, Mitgliederbereiche und vieles mehr!

Welche persönlichen Erfahrungen flossen in die Software und wie hilft sie den Menschen?

Durch Said Shiripours jahrelange Erfahrung im Bereich Online Marketing und Affiliate Marketing, weiß er genau worauf es bei einem nützlichen und gut funktionierenden Programm wirklich ankommt. Statt in eine Vielzahl an Softwares zu investieren, verspricht EZFunnels der Allrounder zu sein. Doch nicht nur das, denn durch Shiripours beeindruckende Lebensgeschichte, welche ihn schließlich zum Erfolg brachte, teilt er auch gerne sein Wissen in vielen offiziellen Auftritten, Videos und auch informativen Artikeln, wie „Geld verdienen als Anfänger“, mit seinen Bewunderern. Er zeigt, dass wir alle das Potenzial haben erfolgreich zu sein, sei es als Life Coach, mit unserem E-Commerce Produkt oder auch im Bereich Affiliate Marketing. EZFunnels ist hierbei der stetige Begleiter und ein hilfreiches Tool, welches richtig angewendet, große Erfolge verspricht.