Security Tokenisierung - So profitieren auch kleinere Investoren von vielversprechenden E-Commerce Marken

Der E-Commerce-Markt ist zukunftsweisend und profitabel. Durch einen weltweit neuen Ansatz werden jetzt die etwa 6 Millionen Amazon-Seller und kleine Investoren zusammengeführt. Die Händler kommen unkompliziert an Instant-Working-Capital und die Anleger investieren in erfolgreiche Marken bzw. Produkte. Eine klassische Win-win-Situation.

Phto by Joshua Mayo on Unsplash

Problemlösung in Sachen Kapitalbeschaffung

Um eine Marke erfolgreich zu entwickeln, braucht es vor allem Kapital, das hauptsächlich zur Vorfinanzierung von Warenbestellungen benötigt wird. Hatten viele Amazon-Seller bisher Probleme, die nachgefragte Menge an Ware mangels Kapital einzukaufen, so soll dies zukünftig einfacher sein. Als ein hilfreiches Konzept gibt es CaaS (Capital-as-a-Service), das von Plattformen wie AMZSCALE das benötigte Instant-Working-Capital bereitstellt und den Wareneinkauf vorfinanziert. „Capital-as-a-Service übernimmt hier eine sehr wichtige Rolle. Es ist der schnelle und unkomplizierte Zugang zu Working-Capital, der darüber entscheidet, ob eine wachsende E-Commerce-Marke zum Erfolg oder Misserfolg wird”, sagt der Co-Gründer von AMZSCALE, Maurice Glißmann.

Ein weltweit neuer und zukunftsweisender Ansatz ist das Einsammeln von Kapital durch die Beteiligung von Investoren. Daniel Vogler und Maurice Glißmann, die beiden Gründer von AMZSCALE, haben mit AMZSCALE INVEST ein Konzept entwickelt, bei dem Investoren, unabhängig vom geplanten Volumen ihres Investments, sogenannte Security Tokens kaufen können. Diese Tokens sind Blockchain-basiert und werden in Form digitaler Genussscheine ausgegeben über die der Investor dann Gläubiger- bzw. Genussrechte erhält.

Unternehmenseigene Securit Token als Chance für direkte Investitionen



Begriffserklärung: Unter einem solchen, auf der Blockchain gespeicherten Token, verstehen Finanzexperten eine von einem Unternehmen/einer Marke ausgegebene, digitale Form von Wirtschaftsgütern bzw. Vermögenswerten. Bei solchen Token handelt es sich also um die digital erstellte Verbriefung von Unternehmenswerten in Form der bereits genannten Genussscheine.

Diesen gesamten Prozess bezeichnet man als Tokenisierung. Privatanleger sowie institutionelle Investoren können durch den Erwerb von Security Token Geld in eine Marke investieren und so vom anhaltenden E-Commerce-Boom und einer Steigerungsrate von 24 Prozent jährlich profitieren.

E-Commerce Marken als neue Asset-Klasse

Foto:

So beliebt ist Amazon – Tendenz steigend! Quelle: Statista

Die Möglichkeit, über den Kauf von Security Token direkt in aufstrebende Marken ohne großen Vertrags- und Notaraufwand zu investieren, kann als Geburtsstunde einer ganz neuen Asset-Klasse gesehen werden. Wo Anleger bisher in Aktien von Microsoft, Telekom oder Adidas investiert haben, da können Investoren bald durch die Beteiligung an vielversprechenden E-commerce Marken profitieren.

Warum eine solche Investition sinnvoll ist, zeigt die Tatsache, dass Amazon-Topseller inzwischen einen vollkommen eigenständigen, globalen und vor allem milliardenschweren Markt repräsentieren. „Ich bin stolz darauf, dass wir die weltweit erste Plattform aufgebaut haben, mit der alle Investoren, auch Kleinanleger, via Blockchain-Token direkt in E-Commerce Brands investieren können“, sagt Daniel Vogler, zweiter Gründer und ebenfalls CEO von AMZSCALE.

Das Team hinter AMZSCALE. Foto: Quelle: PR

Ein solches Konzept, das ab dem ersten Quartal 2022 zur Verfügung steht, ist auch in gewisser Hinsicht eine Demokratisierung des Investmentmarktes, der bisher in vielen Bereichen nur institutionellen, finanzkräftigen Großinvestoren offenstand. Die Tokenisierung hingegen öffnet das Tor auch für private Kleinanleger, die nach Möglichkeiten suchen, ihr Geld gewinnbringend anzulegen.

Das Konzept der Tokenisierung eignet sich auch für Investoren, die entweder nicht genügend Zeitressourcen oder zu wenig Know-how zum Aufbau oder Betreiben eines eigenen Unternehmens besitzen und dennoch am Boom der E-Commerce Branche partizipieren möchten. „Die Tokenisierung von ganzen Asset-Klassen gehört ohne Zweifel zu den wichtigsten Trends der nächsten Jahrzehnte und wir sind begeistert, dass wir die Ersten sind, die dem E-Commerce-Markt diese transformative Technologie zur Verfügung stellen", sagt Daniel Vogler.

Kapitalbeschaffung ohne großen Verwaltungs- und Organisationsaufwand

Diese Form des Investments bringt einen großen Vorteil mit sich. Wer sich als Amazon-Seller dazu entschließt, sich durch Tokenisierung Kapital zu beschaffen bzw. als Investor an einer Marke zu beteiligen, der kann dies direkt tun. Der Umweg über langwierige Vertragsverhandlungen entfällt ebenso, wie zeitraubende Termine beim Notar. Der Kauf der Security Tokens findet direkt zwischen Seller und Investor statt, die Sicherheit der Transaktion wird durch die Genussscheine und die mit ihnen einhergehenden Rechte gewährleistet.

Ein weiterer Vorteil besteht bei diesen Investments darin, dass die Rechtskonformität, die das WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) vorschreibt, gewahrt ist. Die Verwaltung der Investoren, die Abwicklung von Gewinnausschüttungen, das Verfassen von Investorenberichten oder die Durchführung von Abstimmungen müssen nicht vom Amazon-Seller selbst verantwortet werden, sondern werden von der Plattform übernommen.