In den letzten Jahren hat sich die Suchmaschinenoptimierung zu einem unschlagbaren Werkzeug im Wettstreit um die Kundschaft entwickelt. Denn mithilfe von SEO wird 1000 Prozent mehr Traffic hergestellt als durch die Sozialen Medien. Dementsprechend ist es möglich, mittels Suchmaschinen wie Google, Bing, Xing und Co. Besucher auf die Unternehmenswebseite zu locken und von dem eigenen Angebot zu überzeugen. Tatsächlich konnte nämlich festgestellt werden, dass die Internetuser eine sehr hohe Motivation besitzen, den Kaufabschluss zu realisieren.

Da viele Unternehmen jedoch blutige Anfänger im Bereich der Suchmaschinenoptimierung sind, benötigen sie professionelle Hilfe. Mit der fachkundigen Unterstützung eines SEO Freelancers kann das Google Ranking gesteigert werden und die Conversionrate in die Höhe getrieben werden.

Das tägliche Brot des SEO Freelancer

Das Leistungsspektrum der SEO Freelancer scheint mit jedem Tag zuzunehmen. Während sich die Aufgabenbereiche vor einigen Jahren noch auf eine Handvoll SEO Maßnahmen beschränkten, wird heutzutage ein Komplettpaket von SEO Experten gefordert:

Zu Beginn der Zusammenarbeit müssen umfassende SEO Analysen durchgeführt werden. Es wird der Ist-Zustand der Kundewebseite unter die Lupe genommen. Während dieser SEO Betreuung konzentriert man sich auf die verwendeten Keywords, die implementierten Backlinks und die technische Analyse der Webseite. Im nächsten Schritt wird das weitere Vorgehen besprochen und auf Basis der Zielgruppe und der festgesetzten Meilensteine passende SEO Strategien entworfen. Nach dieser gründlichen SEO Analyse entscheiden SEO Freelancer und Kunde, ob es sich für das Unternehmen rentiert, Local SEO zu betreiben und welche kommenden SEO Projekte in die Wege geleitet werden müssen.

Im Folgenden wird daran gearbeitet, den Ist-Zustand der Webseite zu erreichen. Der SEO Spezialist bedient sich dafür verschiedener Methoden:

· OnPage-Optimierung: Überarbeitung der Webseitenstruktur, des Contents, der Seitenperformance, der inneren Verlinkungen, der URL-Struktur, des HTML Heads, Keyword Analysen usw.

· OffPage-Optimierung: Linkbuilding, Google My Business, SEA, Backlinkanalyse der Konkurrenz

Wichtig ist, dass OnPage- und Offpage Optimierungen gleichermaßen durchgeführt werden. Denn nur durch das Zusammenspiel beider Komponenten können nachhaltige Ergebnisse erzielt werden, die langfristige Erfolge liefern.

Spreu von Weizen unterscheiden

Das Angebot an SEO Freelancern hat mittlerweile unglaubliche Ausmaße angenommen. Doch bekanntlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Das gilt besonders für Online Marketer und SEO Experten. Wie erkennt man nun allerdings einen guten SEO Freelancer?

Zunächst sollten Sie Abstand nehmen von SEO Experten, die Fortschritt über Nacht versprechen. Platz 1 des Google Rankings lässt sich nur durch harte Arbeit und gutes Durchhaltevermögen erreichen. So nimmt die Planung und SEO Beratung bereits einige Zeit in Anspruch und bis die SEO Optimierung wirklich Früchte trägt, können einige Monate vergehen.

Weiterhin sollten Sie nach Anbietern Ausschau halten, die sich durch ein Spezialgebiet hervortun. Es ist unwahrscheinlich, umfassendes Know-how in allen Bereichen der Suchmaschinenoptimierung zu besitzen. Darüber hinaus sollte sich der SEO Freelancer als Experte in den geplanten SEO Projekten auszeichnen. Sie sollten nach jemandem suchen, der über viel Erfahrung und positive Rezensionen von Kunden verfügt. So stellen Sie sicher, dass die Umsetzung der Optimierung zu Top Ergebnissen führt.

SEO Freelancer, SEO Agentur oder Inhouse SEO?

Entscheiden sich Unternehmen oder Online Shops dafür, dass Online Marketing, Content Marketing oder die Suchmaschinenoptimierung in professionelle Hände zu übergeben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aus diesem Grund taucht immer wieder die Frage auf: SEO Agenturen, SEO Freelancer oder Inhouse SEO?

SEO Freelancer

Der SEO Freelancer garantiert eine persönliche Betreuung und wird sich mit viel Herzblut um Ihre SEO Maßnahmen kümmern. Schließlich hängt sein guter Ruf von Ihrer Bewertung ab. Durch die unterschiedlichen Kundenprojekte besitzen SEO Freelancer außerdem häufig Wissen in vielen Branchen und SEO Bereichen. Diese tiefen Einblicke können die Weltanschauung prägen und neue Blickweisen und Möglichkeiten für die SEO Betreuung des Kunden bieten.

Ein tolles Beispiel für einen erfolgreichen Freelancer SEO ist Timo Specht. Nach seinem Studium in August hat er das Online Marketing von THE DUKE Gin in München übernommen und sich anschließend voll und ganz auf seine Leidenschaft konzentriert: die Suchmaschinenoptimierung. Seit 2017 lebt er seinen Traum und ist selbstständiger SEO Freelancer, der mit seinen fachkundigen SEO Betreuung und maßgeschneiderten SEO Maßnahmen Kunden im SEO-Dschungel unterstützt.

Was kostet ein SEO Freelancer?

Die Preise der SEO Freelancer variieren stark. Es wird empfohlen, die Finger von Tiefpreisen und Lockangeboten zu lassen, da der Erfolg dieser SEO Beratung häufig sehr mäßig ausfällt. Es lohnt sich dementsprechend, eine größere Summe zu investieren und im Gegenzug eine stärkere Umsatzsteigerung zu vermerken.

Es sollte betont werden, dass SEO Freelancer im Gegensatz zu SEO Agenturen keine Verpflichtungen in Form von langen Verträgen fordern. Sie entscheiden selbst, in welchem Umfang der SEO Freelancer zur SEO Optimierung eingebunden wird.

SEO Agenturen

SEO Agenturen verfügen in der Regel über ein gewisses Repertoire an SEO Experten. Dadurch entsteht eine Vielfalt an Meinungen, die dazu beitragen können, den optimalen Weg für Ihr Unternehmen herauszufiltern. Dies bedeutet leider aber auch, dass kein explizierter Ansprechpartner existiert. Die Aufgaben werden unter den Mitarbeitern aufgeteilt, wodurch Missverständnisse entstehen können.

Inhouse SEO

Die Inhouse Lösung birgt den Vorteil, dass sich Ihr Angestellte vollkommen auf die Verbesserung Ihrer Webseite und Onlinepräsenz konzentriert. Darüber hinaus versteht das Inhouse SEO die Ziele und Corporate Identity des Unternehmens ohne weitere Erklärungen. Die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen gestaltet sich ebenfalls schnell und unkompliziert. Tatsächlich rentiert sich der eigene SEO Spezialist allerdings erst ab einer gewissen Unternehmensgröße und für Weiterbildungen und Schulungen muss das Unternehmen aufkommen.