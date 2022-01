Sicher online surfen: Mit diesen Tipps die Sicherheit im Netz erhöhen

Grundsätzlich schützen viele Messenger-Dienste die Nachrichten und Medien bereits von selbst für die Nutzer. Bei normalen Suchanfragen im Netz und Webseitenbesuchen ist das jedoch nicht immer gegeben. Wer seine Daten gerne in trockenen Tüchern wissen möchte, kann die folgenden fünf Tipps und Tricks befolgen.

1. Einen VPN-Dienst nutzen

Die Abkürzung „VPN” steht für “Virtual Private Network“. Übersetzt bedeutet das so viel wie „Virtuelles privates Netzwerk”. In Deutschland, Österreich und auch der Schweiz sind VPNs völlig legal zur Nutzung freigegeben. Das ist jedoch nicht in allen Ländern der Fall, zudem muss beachtet werden, dass viele Streamingdienste die Nutzung von VPNs im schlimmsten Fall mit einem Nutzerausschluss bestrafen.

Ein VPN ist, stark vereinfacht, nichts weiter als ein Vorgang, welcher eingegebene Daten völlig unbrauchbar macht. Anstatt die tatsächliche IP-Adresse als Ursprungsort zu nutzen, stellt das VPN einen anderen Ort als Ursprungsort ein. Stammen die Informationen also eigentlich aus Deutschland, gibt der VPN Dienst irgendeine Lokalisierung in beispielsweise Indien an. Jegliche Daten, die dann vom Nutzer eingegeben werden, werden verschlüsselt. Diese Verschlüsselung funktioniert wie ein Mixer – aus den ursprünglichen Daten wird ein unbrauchbares Gemisch.

Entsprechende Dienste existieren heute sowohl als Programmlösung als auch als Router-Lösung. Zusätzlich stellen einige Online-Security-Programme entsprechende Features zur Verfügung.

Essenziell: Behörden dürfen bei den VPN Anbietern die Listen der Daten anfordern. Diese werden dann mit speziellen Vorgängen entschlüsselt, welche die VPN Dienste bereitstellen müssen. Im Falle einer Ermittlung kann also trotzdem auf die Daten zurückgegriffen werden.

2. Antiviren- und Firewall-Softwares nutzen

Diese Programme überprüfen die geöffneten Webseiten, heruntergeladene Dokumente oder auch andere Softwares um schädliche Malware so schnell wie möglich ausfindig und unschädlich zu machen.

Da kein System absolut perfekt läuft und fehlerfrei arbeitet, können schädliche Inhalte durch Betriebssystemfehler in ein laufendes System eindringen und je nach Art leichte bis schwere Schäden an diesem verursachen.

Um das Eindringen von Schädlingen zu verhindern, werden Firewall-Systeme genutzt. Diese Programme, die es im Übrigen auch als Hardware gibt, erstellen eine Art Schutzmauer zwischen dem privaten System und der Außenwelt. Hindurch gelassen werden dann nur noch Programme, die als unschädlich identifiziert wurden.

3. Gutes Passwortmanagement

So verlockend das schnelle Tippen von “0000” oder “1234” auch sein mag – einfache Zahlenabfolgen, die wenig Tiefgang besitzen, sind eine regelrechte Einladung für einen Datenklau.

Auch das eigene Geburtsdatum oder das eines Familienmitglieds sind nicht als Passwörter geeignet! Da im Internet mit ein wenig Hintergrundwissen und etwas Zeit nahezu jedermanns Geburtsdatum, - ort oder ähnliche Informationen aufspürbar sind, sind auch diese Informationen nicht sicherheitsgebend.

Ein akzeptables Passwort besteht grundsätzlich aus…

- Mindestens 10 Zeichen.

- Groß- und Kleinbuchstaben.

- Sonderzeichen.

- Keinen Wörtern.

Ein richtig sicheres Passwort weist zudem keine logisch nachvollziehbare oder erkennbare Musterung auf. Muster wie: Großbuchstabe, Sonderzeichen, Kleinbuchstabe, Sonderzeichen, Großbuchstabe, Sonderzeichen, Kleinbuchstabe, Sonderzeichen, … sind extrem simpel zu erkennen.

Um ein wirklich sicheres Passwort zu erstellen, kann man auf einfache Tricks wie:

- Nicht mit Großbuchstaben anfangen, auch wenn es sich falsch anfühlt den Anfang kleinzuschreiben.

- Keine Muster einbringen, auch wenn diese leichter zu merken sind.

- Keine umgedrehten Wörter nutzen.

zurückgreifen.

4. Keine Bilderveröffentlichungen

Gerade in Hochphasen von sozialen Plattformen wie TikTok oder Instagram teilen viele Menschen jeden Erfolg ihres eigenen Lebens. Urlaubsbilder, Fotos vom eigenen Haustier oder auch Selfies gehören zu den beliebtesten Bildern auf sozialen Plattformen.

Obwohl es, insbesondere für junge Menschen, schwer sein mag zu verstehen, dass mit jedem Bild massig Informationen preisgegeben werden, darf diese Tatsache nicht vergessen werden.

Wer seine persönlichen Informationen wie Wohn- oder Aufenthaltsort für sich behalten möchte, sollte entweder keine Bilder posten oder darauf achten, dass weder besondere Merkmale im Hintergrund (durch ein Fenster sichtbare Schilder/Straßenlaternen/Parks…), noch die Standortlokalisierung sichtbar sind.

Tatsächlich reichen in Einzelfällen sogar halb sichtbare Straßen aus, um den genauen Wohnort auszumachen.

5. Mäßige Informationspreisgabe

Wenn Online-Verträge oder Bestellungen abgeschlossen werden, müssen Daten wie Vor-, Zu- und Nachname natürlich preisgegeben werden. Hin und wieder ist es allerdings überhaupt nicht nötig, alle geforderten Informationen einzutragen.

Wichtig ist auch, dass überlegt wird, ob die erfragten Daten einen nachvollziehbaren Sinn haben? Benötigt der Onlineshop wirklich unbedingt das Geburtsdatum oder die genaue Adresse? Wäre nicht auch eine Abholung im Shop möglich?

Allgemein gilt: Je weniger konkrete Angaben gemacht werden, desto weniger Informationen liegen schlussendlich vor.

Auch bei Anmeldungen auf Portalen oder Ähnlichem, kann eine „Wegwerf-Mailadresse“, ein falsches Geburtsdatum oder schlicht eine inexistente Straße zuweilen die bessere Wahl sein.

Onlineportale müssen, solange keine Abwicklungen von (Ver)Käufen und anderweitige Dinge vorgenommen werden, nicht zwingend den vollständigen Namen und Ähnliches des Nutzers erfahren. Wenn auffällig viele Informationen verbindlich erfragt werden, sollte lieber auf ein anderes Angebot zurückgegriffen werden.

Fazit: Mit den richtigen Maßnahmen die Online-Sicherheit erhöhen

Sicherheit im Netz ist für jeden ein wichtiges und lehrreiches Thema. Viele Dienste, Webseiten und Angebote schützen ihre Kunden bereits durch Verschlüsselungen. Generell ist die Datensicherheit bei den meisten aktuellen Programmen verhältnismäßig hoch. Dennoch können durch simple Tricks wie sichere und durchdachte Passwörter oder die Nutzung von VPN Diensten einige Pluspunkte in Sachen Datenschutz gesammelt werden.

Während Antiviren- und Firewall Softwares zu den (teilweise) kostspieligeren Anschaffungen gehören, können vorausschauendes Denken und logische Überlegungen bereits viele Schritte im Netz absichern. Gerade sichere Passwörter erhöhen den Datenschutz bereits enorm. Bei Posts gilt daher: erst kontrollieren, was zu sehen ist, überlegen, was gezeigt werden soll und dann posten.