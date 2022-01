Soziale Medien als Thema der neuen Bundesregierung

Seitdem die neue Bundesregierung im Dezember 2021 ihr neues Kabinett gestellt hat, wurden bereits einige Änderungen besprochen und große Reden geschwungen. Dabei soll natürlich auch das Thema der Digitalisierung nicht außen vor gelassen werden. Soziale Medien werden dabei eine zentrale Rolle spielen, denn sie sind in den letzten Jahren von Datenschützern wie dem Experten Alexander Roßnagel immer wieder kritisiert worden. Roßnagel erhofft sich nun strengere Gesetze für Facebook, Instagram und Co. Außerdem werden Themen wie Einsamkeit durch Digitalisierung vor allem in der Generation Z immer relevanter.

Photo by Alexander Shatov on Unsplash

Ungleichgewicht zwischen Konzernen und Nutzern

Als großes Manko in der Gesetzgebung sieht Alexander Roßnagel laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung das Ungleichgewicht zwischen Konzernen und Nutzern. Firmen, wie Meta würden bereits über viele Informationen verfügen, die Nutzer eigentlich gar nicht vergeben möchten. Auch das Bewusstsein für die eigenen Daten fehlt bei vielen Usern weiterhin. Für den Datenschutz sollen deshalb nicht nur die Konsumenten eigenverantwortlich sein. Stattdessen fordern Experten Lösungen, die durch Gesetze geregelt werden sollen. Wie diese genau aussehen werden, ist allerdings noch nicht konkret formuliert worden. Roßnagel empfiehlt außerdem, dass die gesammelten Datenmengen großer Konzerne anonymisiert für die Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Hier würden sie z. B. für die Entwicklung künstlicher Intelligenzen extrem nützlich sein, deren maschinelles Lernen auf dem Analysieren großer Datenmengen basiert.

Soziale Medien beeinflussen Gen Z

Aber nicht nur der Datenschutz bereitet den Experten Sorgen. Auch die Auswirkungen des täglichen Medienkonsums in sozialen Netzwerken wird immer wieder angesprochen. Dies betrifft vor allem die Generation Z, die sich aus jenen zusammensetzt, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden. Laut einer Studie von ExpressVPN sollen vor allem Menschen in ihren 20ern besonders stark durch den Konsum digitaler und sozialer Medien beeinflusst werden. Plattformen wie Instagram, TikTok und Facebook spielen für viele in dieser Generation maßgeblich zur eigenen Identitätsfindung, dem Selbstvertrauen und dem Glücksempfinden bei. Neuere Apps wie TikTok sollen dazu durchschnittlich sogar mehr als eine Stunde pro Tag genutzt werden. Dabei erhöht sich natürlich der Fokus auf die virtuelle Kommunikation, die direkte Interaktion mit anderen Menschen nimmt ab. Dass sich Gefühle von Einsamkeit dabei verstärken, ist keine Überraschung. Bisher gibt es von Seiten der Bundesregierung allerdings noch keine Vorschläge, wie Menschen vor einem zu starken Konsum sozialer Medien geschützt werden können, denn gesetzliche Einschränkungen sind dabei relativ schwer umzusetzen.

Einsamkeit und soziale Medien

Obwohl die Welt durch die Digitalisierung immer vernetzter geworden ist und dadurch eine Kommunikation auch auf lange Distanzen viel einfacher geworden ist, scheint das Thema Einsamkeit für viele Menschen präsenter zu werden. Grund dafür könnte laut einem Artikel des Tagesspiegels der fehlende Direktkontakt sein. Dafür sind aber nicht nur Plattformen wie Instagram und Tiktok verantwortlich. Während über soziale Medien oft nur schriftlich Unterhaltungen stattfinden, werden im Alltag viele Begegnungen mit anderen Menschen reduziert. Selbst im Supermarkt wird verstärkt auf Selbstbedienungskassen gesetzt, in manchen Restaurants wird per Tablet am Tisch bestellt, sämtliche Erledigungen und Einkäufe können online stattfinden. Einsamkeit in allen Altersgruppen vorzubeugen, soll daher auch zum Thema der neuen Bundesregierung werden. Dabei wird allerdings verstärkt auf Angebote statt Verbote gesetzt werden müssen.

Die Digitalisierung und im speziellen soziale Medien stellen die Regierung immer wieder vor große Herausforderungen. Dabei steht unter anderem der Datenschutz im Fokus, der laut Experten bisher gesetzlich nicht stark genug reguliert wurde. Aber auch Themen wie die Beeinflussung von Selbstwert, Selbstwahrnehmung und Glücksempfinden durch soziale Medien werden in Studien erforscht und sollen vor allem auf die Generation Z starke Auswirkungen haben. Dazu kommt Einsamkeit als große Herausforderung in Zeiten der Digitalisierung. Wie die neue Bundesregierung diese Hürden meistert, wird in Zukunft noch spannend werden!