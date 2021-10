Standardsoftware oder Individualsoftware?

Die Standard Softwareentwicklung

Der Name der Standardsoftware ist schon sehr aufschlussreich. Es handelt sich hierbei um ein Massenprodukt, welches auf den Großteil der Zielgruppe ausgerichtet ist. Die Standardsoftware hat es sich zum Ziel gemacht, eine große Menge an Kunden zufriedenzustellen. Das Hauptaugenmerk liegt dementsprechend nicht auf den Wünschen einzelner Personen oder Unternehmen. Die standardisierte Version enthält eine Reihe an Funktionen, die jedoch nicht ins Detail gehen.

Vorteile

Bei der Standardsoftware handelt es sich um keine maßgeschneiderte Lösung, weswegen die Programmierung in der Regel kostengünstiger ausfällt. Die Programme sind online erhältlich und können käuflich erworben oder gemietet werden. Möchte man den Funktionsumfang der Software erweitern, muss das Programm mit einer weiteren Anwendung verknüpft werden. Es ist also eine Schnittstelle notwendig, um die Kommunikation zu ermöglichen.

Nachteile

So einfach sich die Verbindung zweier Softwares auch anhört, die Adaption der beiden Programme kann sehr aufwendig sein und viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Prozess kann interne Ressourcen kosten und ebenfalls mit erhöhten Ausgaben einhergehen. Ein weiterer Kostenfaktor ist die Schulung und Einarbeitung der Mitarbeiter. Eine Standardsoftware ist nicht zu 100 Prozent an die Anforderungen des Unternehmens angepasst. Die Angestellten müssen sich demnach einem intensiven Briefing unterziehen, um zu gewährleisten, dass die Tätigkeiten homogen durchgeführt werden. Mit einer Standard Softwareentwicklung können die herkömmlichen Systeme allerdings an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Individual Softwareentwicklung

Die Individualsoftware ist ein maßgeschneidertes Produkt. Unternehmen geben Programme in Auftrag, die speziell auf die individuellen Geschäftsprozesse abgestimmt sind. Vor der Programmierung ist dementsprechend eine ausgiebige Planungsphase notwendig, welche die Anforderungen und Funktionen der Software festlegen.

Vorteile

Eine Individualsoftware ist gerade dann von Vorteil, wenn das Programm ein fester Bestandteil des Kerngeschäfts ist. Vor allem Softwareunternehmen, die IT-Branche und Marketingagenturen profitieren von der Individualsoftware. Durch den Einsatz eines firmeneigenen Programms verfügt man über ein Alleinstellungsmerkmal und kann sich aktiv von der Konkurrenz abheben.

Außerdem ist die Individualsoftware kein Produkt, das sich nicht weiterentwickelt. Es wird beständig auf die fortschreitenden Prozesse und Veränderungen angepasst und wächst dementsprechend mit dem Unternehmen.

Nachteile

Mit der Programmierung einer eigenen Software ist natürlich ein erhöhter Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Während die Standardsoftware sofort zur Verfügung steht, muss die personalisierte Version zunächst die Planungs-, Entwicklungs- und Testphase durchlaufen. Des Weiteren erscheinen die Anschaffungskosten auf den ersten Blick enorm. Führt man sich allerdings vor Augen, dass man für ein Standardprogramm einen monatlichen Betrag zahlen muss, fährt man mit einer individuellen Lösung oftmals besser.

Welches Modell ist besser?

Generell lässt sich nicht sagen, welches Modell besser ist. Sowohl die maßgeschneiderte Lösung als auch die standardisierte Version haben Vor- und Nachteile. Letztendlich muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden, mit welcher Software bessere Ergebnisse erzielt werden können.

Die “Massensoftware” kann gute Dienste leisten und ist mit ihrem Funktionsumfang so gut ausgestattet, dass eine Vielzahl von Kunden ohne Probleme die täglichen Anforderungen meistern können. Kommt es jedoch zu Verzögerungen, Fehlermeldungen und Problemen in den Arbeitsprozessen und der Auftragsbearbeitung, sollten Unternehmen über die Anschaffung der Individualsoftware nachdenken. Die gewonnene Arbeitszeit und der Wettbewerbsvorteil können die zusätzlichen Kosten ausgleichen und auf lange Sicht für einen entscheidenden Vorteil auf dem Wirtschaftsmarkt sorgen.

Eine Kombination aus beiden Möglichkeiten?

Wer sich weder für die eine noch die andere Möglichkeit entscheiden möchte, kann die Standard Softwareentwicklung ins Auge fassen. Denn mit der Unterstützung von Experten lassen sich die Standardprogramme individualisieren und auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Es handelt sich hierbei viel mehr um eine Programmierung als eine Konfiguration.