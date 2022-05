Suchmaschinenoptimierung – wie die Seite in die Suche kommt

Etwas im Internet zu recherchieren ist für die meisten von uns ein fester Bestandteil des Alltags. Ein Zahnarzt in der Nähe, Bestätigung in einer hitzigen Debatte oder der Titel eines Liedes, das uns seit Tagen im Kopf herumschwirrt – in kürzester Zeit erlauben uns Suchmaschinen alles zu finden, wonach wir suchen. Doch woher wissen Google, Bing und Co. eigentlich, welche Ergebnisse wir benötigen? Mit der Suchmaschinenoptimierung (SEO) hat sich in den vergangenen Jahren ein ganzer Berufszweig formiert, der sich mit exakt dieser Frage beschäftigt. Worauf es ankommt, damit eine Seite in den Suchergebnissen gelistet wird, lesen Sie im folgenden Beitrag.

Photo by Myriam Jessier on Unsplash

Relevanz als Hauptkriterium in den Suchergebnissen

Das Ziel, das Google und weitere Anbieter verfolgen, ist, Nutzern möglichst relevante Suchergebnisse für ihre Anfrage bereitzustellen. Diesem Anspruch werden die Suchmaschinen heutzutage mehr als gerecht, denn für die meisten Suchanfragen lassen sich schon auf der ersten Ergebnisseite zufriedenstellende Antworten finden. Ein Zufall ist das nicht: Damit eine Seite sich in der Top 10 positionieren kann, muss sie in vielerlei Hinsicht überzeugen – der Suchmaschinen-Gigant Google zieht für die Bewertung von Websites gleich mehrere Hundert Kriterien heran. Im Mittelpunkt steht selbstverständlich der Inhalt, der die Suchintention der Nutzer möglichst gut abdecken sollte. Doch auch das Design der Website, ihre zugrundeliegende Technik und viele weitere Faktoren werden im Suchmaschinenranking berücksichtigt. Wer schnell und zuverlässig gefunden werden möchte, muss somit einiges dafür tun – oder sich an eine Agentur wenden, die sich auf die Suchmaschinenoptimierung spezialisiert.

Wie die SEO Optimierung die Ergebnisse in den Suchmaschinen beeinflusst

Internetseiten, die keine Suchmaschinenoptimierung erfahren haben, tun sich heutzutage oft schwer damit, in den ersten Rängen der Suchergebnisse aufzutauchen. Je häufiger ein Begriff gesucht wird, desto schwieriger ist es, sich einen guten Platz im Ranking zu sichern. So verfügen viele große Unternehmen bereits über eine eigene SEO-Abteilung, andere setzen auf spezialisierte Agenturen, die ihren Webauftritt suchmaschinenfreundlich gestalten. Dabei besteht die Optimierung aus vielen unterschiedlichen Teilbereichen, die sich am Ende zu einem Ganzen zusammenfügen. Arbeiten, welche die Seite an sich betreffen, werden auch Onpage-Maßnahmen genannt – dazu gehören etwa Gestaltung und Programmierung der Seite sowie die Erstellung von Texten, Bildern und weiteren Medieninhalten. Der Offpage-Bereich kümmert sich sprichwörtlich um den „guten Ruf“ der Website, indem beispielsweise Verweise durch andere Websites verwaltet werden. Der Clou: Die Kriterien, die Google, Bing und Co. für die Bewertung einer Seite heranziehen, sind nur zum Teil bekannt. Aus diesem Grund besteht die Herausforderung für SEO-Spezialisten ebenso darin, neue Strategien zu erproben und den Anforderungen der Suchmaschinen schrittweise immer näher zu kommen.

SommerSEO und weitere Herausforderungen – Einladungen zum Wettoptimieren

Im Prinzip ist es möglich, durch strategische Optimierungen Einfluss auf das Suchmaschinenranking zu nehmen. Da die meisten Rankingfaktoren jedoch nicht abschließend durch die Suchmaschinen bestätigt wurden, verfügen erfahrene SEO Marketer oftmals über ein individuelles Geheimrezept. Im SEO Contest, der jährlich von der Vergleichsplattform SEO-Vergleich.de veranstaltet wird, können diese Techniken nach Lust und Laune erprobt werden: SEO Dienstleister und interessierte Privatpersonen versuchen in diesem Wettbewerb, die eigene Seite möglichst weit oben in den Suchergebnissen zu einem festgelegten, fiktiven Suchbegriff zu positionieren. Im Jahre 2022 ist die Wahl auf das Stichwort „SommerSEO“ gefallen – mit dem erfundenen Begriff stellen die Veranstalter des Wettbewerbs sicher, dass keiner der Teilnehmer einen Vorteil genießt und somit alle bei Null anfangen müssen. So lässt sich schließlich festhalten: Die Branche der SEO Optimierung ist stetig in Bewegung – wer seine Seite in den Top-Ergebnissen unterbringen will, muss immer auf dem neuesten Stand bleiben. Aus diesem Grund empfiehlt es sich insbesondere für Unternehmen, auf erfahrene Dienstleister zu setzen.