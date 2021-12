Top bewertete Netflix Psychologie-Filme

Es ist eine Sache, sich zu gruseln, aber es ist etwas ganz anderes, einen psychologischen Thriller zu drehen, der sich in das Unterbewusstsein des Publikums eingräbt. Das sind die Filme, die sich noch lange nach dem Ende des Films in unseren Köpfen festsetzen und die uns dazu bringen, den einsiedlerischen Nachbarn von nebenan oder die Einladung zu einem gemeinsamen Campingausflug zu überdenken.

1. 'Clinic' (2017)

Diesen Film solltest du dir vielleicht im Dunkeln ansehen. In "Clinical" ist Dr. Jane Mathis (Vinessa Shaw) eine Psychiaterin, die unter PTBS und Schlaflähmung leidet, und das alles wegen des schrecklichen Angriffs eines Patienten. Gegen den Rat ihres Arztes setzt sie ihre Praxis fort und behandelt einen neuen Patienten, dessen Gesicht durch einen Autounfall schrecklich entstellt ist. Als sie diesen neuen Patienten aufnimmt, geschehen in ihrem Haus seltsame Dinge.

2. 'Tau' (2018)

Eine junge Frau namens Julia (Maika Monroe) schläft zu Hause ein und wacht in einer Gefängniszelle mit einem leuchtenden Implantat in ihrem Nacken auf. Während sie versucht, aus ihrem Hightech-Gefängnis zu entkommen, entdeckt sie, dass sie als Testperson für ein noch größeres Projekt benutzt wird. Wird sie sich jemals wieder heraushacken können?

3. 'Fractured' (2019)

Nachdem seine Frau Joanne (Lily Rabe) mit einem streunenden Hund zusammenstößt und Verletzungen erleidet, beschließen Ray (Sam Worthington) und ihre Tochter, sie ins Krankenhaus zu bringen. Während Joanne einen Arzt aufsucht, schläft Ray im Wartebereich ein. Als er aufwacht, stellt er fest, dass sowohl seine Frau als auch seine Tochter verschwunden sind, und das Krankenhaus scheint keine Aufzeichnungen über sie zu haben. Bereiten Sie sich darauf vor, dass Ihr Verstand durcheinander gebracht wird.

4. 'Die Verschwundenen' (2020)

Dieser fesselnde Thriller ist kürzlich auf den zweiten Platz der Netflix-Top-Filme aufgestiegen, und wenn man sich den Trailer ansieht, weiß man auch warum. Der Film folgt Paul (Thomas Jane) und Wendy Michaelson (Anne Heche), die gezwungen sind, ihre eigenen Ermittlungen anzustellen, als ihre Tochter plötzlich während eines Familienurlaubs verschwindet. Die Spannungen steigen, als sie dunkle Geheimnisse des Campingplatzes am See entdecken. 5. 'Calibre' (2018) Die Kindheitsfreunde Vaughn (Jack Lowden) und Marcus (Martin McCann) machen einen Wochenend-Jagdausflug in einem abgelegenen Teil der schottischen Highlands. Was wie ein ganz normaler Ausflug beginnt, entwickelt sich zu einer Reihe von albtraumhaften Szenarien, auf die keiner von ihnen vorbereitet war.

6. 'The Platform' (2019)

Wenn du auf dystopische Thriller stehst, dann bist du hier genau richtig. In diesem fesselnden Film werden Gefangene in einem vertikalen Selbstverwaltungszentrum, auch bekannt als "The Pit", festgehalten. In dem turmähnlichen Gebäude wird eine Fülle von Lebensmitteln von Etage zu Etage gereicht, wobei die Insassen der unteren Ebenen hungern müssen, während die oberen nach Herzenslust essen. Dieser Film ist jedoch nicht in allen Ländern verfügbar. Dieser VPN funktioniert derzeit mit Netflix und lässt sie so ihre Lieblingsfilme schauen. Dies ist möglich, da so Geo-Blocking umgangen wird.

7. 'The Call' (2020)

In diesem faszinierenden südkoreanischen Thriller folgen wir Seo-yeon (Park Shin-hye), die in der Gegenwart lebt, und Youngsook (Jeon Jong-seo), die in der Vergangenheit lebt. Ein einziger Telefonanruf bringt die beiden Frauen zusammen, und das Schicksal der beiden nimmt seinen Lauf.

8. 'The Girl on the Train' (2021)

Dieses Bollywood-Remake des Gruselfilms aus dem Jahr 2016 (der ursprünglich auf dem gleichnamigen Buch von Paula Hawkins basiert) ist Anfang des Monats auf den dritten Platz der Netflix-Top-Ten-Liste aufgestiegen. Parineeti Chopra spielt die Hauptrolle der Mira Kapoor, die sich darauf freut, auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit ein scheinbar perfektes Paar zu beobachten. Doch eines Tages wird sie Zeugin eines beunruhigenden Ereignisses, das sie in einen Mordfall verwickelt.

9. 'Bird Box' (2018)

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Josh Malerman und spielt in einer Gemeinschaft, in der Menschen in den Selbstmord getrieben werden, wenn sie Augenkontakt mit der Manifestation ihrer schlimmsten Ängste haben. Entschlossen, einen Ort zu finden, der Zuflucht bietet, nimmt Malorie Hayes (Sandra Bullock) ihre beiden Kinder und begibt sich auf eine erschreckende Reise - und das mit verbundenen Augen.

10. 'Fatal Affair' (2020)

Ellie Warren, eine erfolgreiche Anwältin, verabredet sich mit David Hammond (Omar Epps), einem alten Studienfreund, auf ein paar Drinks. Obwohl Ellie verheiratet ist, scheinen die Funken zu sprühen, aber bevor es zu weit geht, verschwindet Ellie und kehrt zu ihrem Mann zurück. Leider führt dies dazu, dass David sie zwanghaft anruft und verfolgt, und es eskaliert so weit, dass Ellie um ihre Sicherheit zu fürchten beginnt.