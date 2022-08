Trend 2022: viele Firmen planen wieder eine virtuelle Weihnachtsfeier

Was aus einer Not heraus auf Grund der Pandemie entstand, ist jetzt in aller Munde: die virtuelle Weihnachtsfeier kommt auch 2022 wieder zurück. Wir stellen heute einige Besonderheiten von Online Weihnachtsfeiern vor und drei besondere virtuelle Weihnachtsfeiern vor.

Photo by Standsome Worklifestyle on Unsplash

Der Sommer ist noch voll im Gange und dennoch geht es in Richtung der Planung zur diesjährigen Weihnachtsfeier mit großen Schritten vorwärts. Und wie schon in den letzten Jahren, wächst auch in 2022 wieder die Unsicherheit bezüglich Covid Regelungen in Deutschland und Europa. Für einige Unternehmen mag eine virtuelle Weihnachtsfeier eine spannende und sichere Alternative zur traditionellen Betriebsweihnachtsfeier sein. Für einige sind Online-Veranstaltungen eine Möglichkeit, sich virtuell mit ihrem Team zu verbinden. Dies ist besonders nützlich für Unternehmen, in denen viele Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Diese Weihnachtsfeier wird stark.

Der neue Trend zur Weihnachtsfeier sind virtuelle Teamevents

Die Arbeit von zu Hause aus hat viele Vorteile, aber wir sind nicht gerne den ganzen Tag allein. Wir stellen Ihnen heute drei unterhaltsame Online-Aktivitäten vor, mit denen Sie die Langeweile bekämpfen und den persönlichen Kontakt zu Ihren Kollegen aufrechterhalten können.

1) Virtuelle Cocktailparty als Online Weihnachtsfeier

Die virtuelle Cocktailparty bietet ein hohes Maß an Genuss und Spaß. Vor der Veranstaltung erhalten alle Teilnehmer rechtzeitig ein Paket mit Zutaten, Rezepten, Mixgläsern und einem schönen Rührgerät. Sie haben die Wahl zwischen zeitlosen Klassikern wie Tequila Sunrise oder Sex on the Beach, aktuellen Trends wie Moscow Mule, oder Sie werden kreativ und stellen Ihren eigenen Drink her.

2) Virtuelle Quizshow - Spaß, Spannung und Teamgedanke

Eine virtuelle Quizshow ist ideal für alle, die eine Herausforderung und ein bisschen mehr Wettkampfgeist suchen. Es bietet alles, was Sie von einer traditionellen TV-Quizshow erwarten, einschließlich Teamduellen und Gesang, sowie Bilderrätsel und das allseits beliebte Glücksrad. Und keine Sorge - es gibt auch einen Vorrat an Jokern.

3) Das Online Gin Tasting als virtuelle Weihnachtsfeier

Die virtuelle Gin-Verkostung ist nicht nur ein weiteres Highlight für unsere Online-Gastronomen, sondern auch ein fantastisches Erlebnis. Ein virtuelles Teamevent, bei dem Sie köstlichen Gin probieren und gleichzeitig alles über ihn erfahren können, von seiner Geschichte bis hin zu seinen therapeutischen Eigenschaften. Und wie war das noch mal mit „gerührt, nicht geschüttelt“...?

Eine virtuelle Weihnachtsfeier ist kulinarisch stimmungsvoll

Freuen Sie sich auf Ihre virtuelle Weihnachtsfeier! Was anfangs vielleicht ungewohnt war, mit Kollegen über Webcam und Headset zu Hause zu kommunizieren, ist inzwischen Normalität geworden. Und es fühlt sich für die meisten auch ganz normal an. Die beste Nachricht: Es gibt noch mehr virtuelle Weihnachtsfeier Events, wie z. B. Backkurse in der virtuellen Weihnachtsbäckerei oder Teeverkostungen. Oder wie wäre es mit einem Glühwein Tasting für ein bisschen Weihnachtsmarkt Gefühl im Home Office? Die Stimmung machen Sie mit dem Team und optional können noch eine Live Musik, Moderation oder zusätzliche Spiele-Einlagen gebucht werden.

Fazit

Ganz gleich, für welche Art von virtuellem Teamevent Sie sich entscheiden, alle werden sich gut unterhalten fühlen und keiner wird ausgeschlossen werden. Die virtuelle Weihnachtsfeier ist vielleicht nicht ganz gleichzusetzen mit einer Live-Variante, jedoch werden die Gäste neben unterhaltsamen Momenten schlemmen, genießen und feiern können. Was anfangs - also vor 2 Jahren noch sehr ungewohnt für viele war, ist nun fest bei vielen Firmen im Kalender der Teamevents verankert.