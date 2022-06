Trendmarkt Online-Druck: Wie ein Unternehmen durch neue Partner wächst

Erfolgreich durch digitale Prozesse

Grund für den anhaltenden Erfolg von Online-Druckereien ist neben einer sehr großen Produktpalette möglichen Druckvariationen vor allem die Tatsache, dass Kunden einen unkomplizierten und weitestgehend automatisierten Bestellprozess nutzen können. Durch die Automatisierung und Digitalisierung besteht die Möglichkeit, rund um die Uhr zu bestellen.

Es ist also nicht mehr notwendig, bis zur Druckerei zu fahren, die Druckerei kommt via Internetverbindung zum Kunden. Durch einige wenige Mausklicks lassen sich individuelle Druckprodukte ganz leicht gestalten und Druckaufträge zusammenstellen. Diese werden dann mithilfe eines hochmodernen Maschinenparks bearbeitet.

WIRmachenDRUCK, die 2008 in Beilstein gegründete Online-Druckerei hat sich seitdem in ein international agierendes Unternehmen mit inzwischen 300 Mitarbeitenden gewandelt. Im Jahre 2016 wurde die Druckerei Teil von Cimpress, dem weltweiten Marktführer im Bereich Online-Druck. Heute betreut das Unternehmen Geschäfts- und Privatkunden aus 17 europäischen Staaten.

Für starkes Wachstum braucht man starke Partner

Wie jedes Unternehmen, so möchte auch WIRmachenDRUCK weiter expandieren. Die steigenden Auftragszahlen, die das Unternehmen verzeichnet, sind erfreulich, erfordern aber weitere Schritte. Aus diesem Grund ist das Unternehmen auf der Suche nach neuen Druckpartnern, über die Aufträge abgearbeitet werden können. Auftragsschwerpunkte für neue Partner sollen vor allem Flyer, Broschüren, Plakate, Large Formate, Bücher und Kalender sein.

Oft existiert ja das Vorurteil, dass eine Onlinedruckerei schlechte Preise anbietet. Das dem nicht so ist, davon können sich potenzielle Kunden durch die inzwischen mehr als 100.000 Bewertungen auf dem Portal Trustpilot überzeugen. Gerade im Zeitalter des stark an Bedeutung gewinnenden Online-Handels kann man es sich als Unternehmen nicht mehr leisten, unzufriedene Kunden zurückzulassen, sei es hinsichtlich der Druckqualität oder mit Blick auf den Preis.

Vorteile einer Druckpartnerschaft

Für neue Druckpartner von WIRmachenDRUCK ergibt sich ein großer Vorteil dadurch, dass der jeweilige Druckpartner keinen eigenen Vertrieb mehr benötigt, wenn er mit der Online-Druckerei aus Beilstein zusammenarbeitet. Diese Aufgabe übernimmt im Rahmen der Partnerschaft das Unternehmen aus Beilstein. Als Partner von WIRmachenDRUCK wird man zudem Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Flyer, Broschüren oder Bücher, es gibt unzählige Produkte aus Papier, das aus Holz hergestellt wird, einem wertvollen Rohstoff aus der Natur. Um die Wälder als Ökosysteme für die folgenden Generationen zu erhalten, übernimmt das Unternehmen Verantwortung und bietet seinen Kunden FSC® zertifizierte Produkte an.

Für die Herstellung von Papier mit FSC® Siegel werden sehr strenge ökologische und soziale Standards angesetzt. Da sich sämtliche, an der Produktion beteiligten Unternehmen an diese Standards halten müssen, also Holzlieferanten und auch als Druckpartner kooperierende Online-Druckereien, können Kunden sicher sein, ein nachhaltiges Produkt zu erhalten und der Umwelt etwas Gutes zu tun. Beim Druck seiner Produkte legt das Unternehmen also besonderen Wert auf den Umweltschutz und bietet, auf Wunsch des Kunden, einen nahezu klimaneutralen Druck an.

Das Unternehmen geht aber noch weiter. Gegen einen geringen Aufpreis unterstützt das Unternehmen ein internationales Klimaschutzprojekt von ClimatePartner. Damit soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass sich beim Druck nicht alle CO2-Emissionen verhindern lassen. Durch die Unterstützung dieses Projekt gleicht WIRmachenDRUCK die anfallenden CO2-Emissionen aus und leistet auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Partner profitieren vom Nachhaltigkeitsgedanken

Der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz gewinnt bei Kundinnen und Kunden immer mehr an Bedeutung und Unternehmen, egal welcher Branche, tun gut daran, diesem Wunsch Rechnung zu tragen. Für Druckpartner von WIRmachenDRUCK ist es zwar notwendig, die geforderten Standards einzuhalten, aber viele Druckereien verfolgen den Umweltschutzgedanken ohnehin bereits. So können sie mit wenig oder gar keinem technischen Aufwand am guten Ruf von Europas führender Online-Druckerei partizipieren.

Auch das Unternehmen aus Beilstein profitiert von einer solchen Druckpartnerschaft. Einmal können sämtliche, mit dem eigenen Maschinenpark nicht zu bewältigenden Aufträge zur Zufriedenheit der Kunden bearbeitet und abgeschlossen werden. Darüber hinaus kann WIRmachenDRUCK die modernen Druckmaschinen seiner Partner nutzen, um weiterhin höchste Druckqualität zu liefern. Außerdem sorgt die Erledigung aller Druckaufträge dafür, dass die jeweiligen Kunden auch für nachfolgende Druckauftrag wieder auf das Beilheimer Unternehmen zurückgreifen.

Notwendigkeit großer Partnernetzwerke

Die Wirtschaft hat sich globalisiert und es sind weitverzweigte Netzwerke entstanden, über die Geschäftsprozesse schnell und ungehindert abgewickelt werden können. Ein Beispiel kann hier die seit 2016 bestehende Vernetzung der Online-Druckerei mit seiner Schweizer Niederlassung sein. Um der steigenden Nachfrage aus der Schweiz gerecht zu werden, erweiterte WIRmachenDRUCK sein Geschäft ins Nachbarland und baute dort ein funktionierendes Netzwerk auf.

Die Partnerschaft mit Druckereien in verschiedenen Bundesländern oder anderen Staaten wird für weiteres Wachstum sorgen und sich auf die Zukunft der Online-Druckerei aus Beilheim positiv auswirken. Je mehr Druckpartner sich finden, umso effizienter können Druckaufträge zur vollen Zufriedenheit der Bestellenden erledigt werden. Das stärkt die Kundenbindung und füllt letztlich die Auftragsbücher aller Beteiligten.