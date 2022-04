Verschiedene Arten von Online-Gutscheinen

Das Online-Shopping kann schnell mal aus dem Ruder laufen. Dann zeigt der Warenkorb mal wieder eine grenzwertige Summe an, bei der man den Shop am liebsten wieder verlassen würde. Doch das muss nicht sein: Online gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Gutscheinen, mit denen Sie tolle Rabatte erzielen können. Im Folgenden erklären wir Ihnen, wie die Online-Gutscheine funktionieren und welche Arten es davon gibt. So wird der nächste Einkauf im Internet zu einem echten Schnäppchen.

