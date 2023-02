Warum lohnt es sich, Kryptowährungen abzubauen?

Kanchanara via unsplash.com

Foto: Kanchanara via unsplash.com

Unter den derzeitigen Bedingungen ist es möglich, die Ausrüstung im Durchschnitt in 1,5-2 Jahren zu amortisieren. Anfänger bauen in der Regel ein Rig mit 6-8 Grafikkarten oder 1-2 ASICs. Anschließend wird der Betrieb mit dem erwirtschafteten Gewinn erweitert.

Der Vorteil dieses Ansatzes ist die geringe Anfangsinvestition. Der Nachteil ist eine lange Amortisationszeit. Gleichzeitig mit dem Tageseinkommen steigen die Betriebskosten (Wartung der Geräte, Strom, Unterkunft). Erfahrene Bergleute empfehlen daher, 80 % des Gewinns in den Ausbau zu investieren und den Rest des Geldes für die laufenden Kosten auszugeben.

Im Jahr 2022 war das Mining eine gängige Methode, um mit Kryptowährungen Geld zu verdienen. Große Unternehmen, Pools und Ausrüstungsanbieter versuchen, den Nutzern das Mining von Münzen zu erleichtern. Solche Plattformen veröffentlichen Empfehlungen zur Auswahl einer Kryptowährung und detaillierte Anweisungen zur Einrichtung der Geräte. Die Nutzer können Antworten auf ihre Fragen im Text- oder Videoformat erhalten. In thematischen Foren ist es auch möglich, mit erfahreneren Bergleuten zu kommunizieren.

Bevor Sie mit dem Abbau beginnen, müssen Sie die Risiken des Geschäfts bewerten. Neulinge machen diese Fehler oft:

· Sie verwenden veraltete Geräte. Um Geld zu sparen, greifen Anfänger zu gebrauchten Grafikkarten, die fast unmittelbar nach dem Kauf ausfallen.

· Sie kaufen oder mieten Kapazitäten zu Preisen unter dem Marktniveau. Solche Angebote werden oft von Betrügern gemacht. Die Käufer erhalten mangelhafte Geräte oder verlieren sogar ihr Geld.

· Sie nehmen Kredite auf, um Ausrüstung zu kaufen. Korrigiert sich der Markt, müssen Neueinsteiger Geräte zu einem niedrigeren Preis verkaufen, um die Rechnungen zu bezahlen.

· Sie vernachlässigen die Sicherheit der Kryptowährungsspeicherung. Es ist keine gute Idee, Gewinne auf einem Börsenkonto anzuhäufen. Wenn sich Hacker in einen zentralisierten Dienst einhacken, verlieren die Kunden Geld. Es lohnt sich, sich für eine nicht-verwahrende Speicherung zu entscheiden - Desktop- oder Hardware-basiert. In solchen Fällen werden die privaten Schlüssel von den Nutzern gehalten und der Zugang zum Netz wird bei Bedarf hergestellt.

Bergbaumaschinen arbeiten rund um die Uhr mit Spitzenlasten. Die Garantiezeit beträgt 3-6 Monate für ASICs, 12-15 Monate für Grafikkarten. Bei sorgfältiger Anwendung kann die Lebensdauer der Miner bis zu 5 Jahre verlängert werden.

Um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern, sollten regelmäßig vorbeugende Wartungsarbeiten und Fehlersuche durchgeführt werden. Eine unvorsichtige Verwendung führt zu einem vorzeitigen Ausfall. So können beispielsweise Grafikkarten durchbrennen, wenn sie nicht ordnungsgemäß an die Hauptplatine angeschlossen sind.

Für die Do-it-yourself-Wartung sind elektrische Kenntnisse und eine spezielle Ausrüstung wie ein Lötkolben erforderlich. Wenn Sie nicht über diese Erfahrung verfügen, müssen Sie sich an ein Service-Center wenden. Im Jahr 2022 wird es einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften geben. Ingenieure aus verschiedenen Städten werden angezogen, um mit niedrigen Kosten (in der Nähe von Wasserkraftwerken) Industrieanlagen zu bauen.

Auf dem Höhepunkt des Marktes in den Jahren 2020-2021 könnten die Bergleute ihre Ausrüstung in 6-8 Monaten zurückzahlen. Die Preise für die Ausrüstung hängen von den Münzangeboten ab. Im Sommer 2021 kostete ein durchschnittliches ASIC 15-17 Tausend Dollar. Im Herbst 2022 können neue Geräte für 7-10 Tausend Dollar gekauft werden.

Teilnehmer, die das Unternehmen in der Hochphase gegründet haben, haben an Wert der Ausrüstung verloren. Die täglichen Einnahmen sind aufgrund einer starken Marktkorrektur und der zunehmenden Komplexität der Netze zurückgegangen. In Europa und den USA sind die Stromtarife gestiegen. Diese Faktoren verlängern die Amortisationszeit der Geräte.

Einer der größten Nachteile des Mining sind die hohen Kosten für die Hardware. Im Jahr 2023 ist das Münzschürfen aufgrund der zunehmenden Komplexität von Spitzen-Netzwerken nur noch mit den neuesten Modellen von Grafikkarten und Grafikprozessoren möglich. Um die Rentabilität aufrechtzuerhalten, muss die Hardware bereits 3-4 Monate nach Erscheinen des nächsten Modells aufgerüstet werden.