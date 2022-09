Warum müssen Sie für Ihr Unternehmen in SEO investieren?

Photo by sarah b on Unsplash

Die Relevanz der Suchmaschinenoptimierung

Bei der Suchmaschinenoptimierung handelt es sich um ein gezieltes Anpassen und Verbessern von Webseiten, um bei Suchmaschinen wie Google ein gutes Ranking zu bekommen. Auf diese Weise sichern sich Unternehmen eine vordere Position bei den Suchergebnislisten für Keywords, die zu dem eigenen Angebot passen.. So umfasst die SEO viele verschiedene Maßnahmen und Tätigkeiten, mit denen sich eine höhere Sichtbarkeit der Internetseite umsetzen lässt. Mittlerweile führen Suchmaschinen intensive Analysen aller Webseiten durch, die für eine Suchanfrage relevant sind. Die Bewertung findet anhand von extrem vielen Parametern statt, dazu gehören signifikante Inhalte und kundenfreundliche Gestaltung, ebenso wie das Verhältnis von Bild zu Text. Maßgeblich sind auch die Struktur sowie interne und externe Verlinkungen. Des Weiteren werden Besucherzahlen und Absprungraten ausgewertet, die einen Hinweis auf den Nutzen der Seite bieten. Da zahlreiche Konsumenten inzwischen das Smartphone oder Tablet für das Surfen im Netz verwenden, ist eine Kompatibilität der Internetseite mit mobilen Endgeräten ausschlaggebend. Wer als Betreiber einer Webseite die genannten Kriterien optimal erfüllt, kann beim Ranking aufsteigen und erscheint so weiter oben bei den Resultaten der Suchanfragen.

Vorteile der Suchmaschinenoptimierung

Dank der SEO erhöht sich nachhaltig der organische Traffic auf der Webseite. Im Gegensatz dazu gibt es zahlreiche Maßnahmen wie Google Ads, die mit monatlichen Gebühren einhergehen und sofort als bezahlte Werbung zu erkennen sind. Basierend auf einer systematischen Suchmaschinenoptimierung können die Nutzer die firmeneigene Webseite und eventuell den angegliederten Online-Shop schneller bei Google finden. Im Vergleich zum herkömmlichen Marketing in Presse, Funk und Fernsehen fallen die Kosten für die notwendigen Maßnahmen deutlich geringer aus. So können Sie dauerhaft interessierte Verbraucher auf Ihr Unternehmen aufmerksam machen und nicht nur für eine gewisse Zeitspanne, wie es bei den bisher üblichen Werbestrategien der Fall ist. Einige Aspekte sind dabei natürlich auch zu beachten, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dabei können Agenturen wie z.B. Agentur Eskimoz behilflich sein.

Konstante Veränderungen bei den Analyseverfahren der Suchmaschinen

Im Netz tummeln sich zahlreiche Betrüger und Webseiten mit minderwertigen Angeboten, die sich permanent neue Tricks einfallen lassen. Deswegen verändern sich beständig die Analyseverfahren der Suchmaschinen, um den aktuellen Tendenzen zu entsprechen und betrügerische Machenschaften zu entlarven. So war es noch vor ein paar Jahren üblich, auf der Webseite populäre Suchbegriffe in Massen einzubauen. Mittlerweile wird dieses Vorgehen als Keyword-Spam bestraft. Des Weiteren dürfen Betreiber nicht einfach Inhalte von anderen Internetauftritten kopieren, sondern müssen sie als Unikate verfassen. Je einzigartiger und umfangreicher die Texte sind, desto besser fallen die Resultate bei der Suchmaschinenoptimierung aus. Grundsätzlich die Keywords logisch einbauen sowie lesbare Inhalte mit Mehrwert publizieren. Da Google die verwendeten Algorithmen beständig weiter entwickelt, legt die marktführende Suchmaschine heutzutage einen großen Wert auf korrekte und aktuelle Texte. Aus diesem Grund lohnt sich die dauerhafte Investition in hochwertigen Content.

SEO an das Verhalten der Nutzer anpassen

Am Anfang der Suchmaschinenoptimierung sollte das Unternehmen die anvisierte Zielgruppe sehr gut kennen. Nur wer genau weiß, welche Verbrauchergruppe an den angeboten Produkten oder Dienstleistungen ein Kaufinteresse hat, kann eine schlüssige Strategie und angemessenen Inhalt erstellen. Bei den Texten ist eine gute Struktur der Texte von großer Bedeutung, bei der Überschriften und Zwischenüberschriften sowie Aufzählungen und Tabellen eingebaut werden. Auf diese Weise erhalten die Nutzer alle notwendigen Informationen in einer gut lesbaren und verständlichen Form. Dazu wichtige Meta-Daten beim Title und Description zusammenfassen, sodass die Suchmaschinen diesen Bereich besser auswerten können. Außerdem ist zu bedenken, dass der Desktop-Computer immer häufiger von Smartphone und Tablet abgelöst wird. So nutzen Konsumenten verstärkt mobile Endgeräte für die Suche und den Einkauf im Internet. Deshalb muss die eigene Webseite diese Formate berücksichtigen und entsprechend programmiert sein.

Verlinkungen langfristig aufbauen

Suchmaschinen analysieren nicht nur den Aufbau und Inhalt einer Webseite, sondern auch die Verlinkungen, die dort hinführen. So werden Backlinks als Empfehlungen für die jeweilige Internetpräsenz angesehen. Jedoch sollten die Links von seriösen und gut besuchten Webseiten auf den eigenen Webauftritt führen, ansonsten kann es auch in diesem Bereich zu Abstrafungen kommen. Je populärer die ausgesuchte Partnerseite, desto besser. Im Idealfall den Backlink in einen Text einbinden, welcher dem Leser als Ratgeber dient. Der verfasste Text sollte dem Inhalt der eigenen Webseite entsprechen und nützliche Informationen bieten. Auf diese Weise weckt er Interesse bei den Lesern und animiert sie zum Weiterklicken auf den integrierten Link. Deswegen lohnt es sich für Unternehmen, im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung regelmäßig in den Linkaufbau zu investieren.