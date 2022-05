Warum und wie eine eigene Webseite erstellen?

Gerade für etablierte Unternehmen ist es oft nicht klar, ob sie auch eine Webseite brauchen. Das Geschäft läuft gut und die Kunden lassen kein Interesse an einem Online-Shop erkennen. Das kann sich aber schnell ändern und die Konkurrenz schläft nicht. Die Änderung tritt üblicherweise schneller ein, als Sie sie dann bewältigen können. Deshalb ist es wichtig, sich mit dem Thema vorbereitend zu beschäftigen. Die gute Nachricht ist, dass sich heute eine Webseite und auch ein Online-Shop sehr einfach erstellen lassen.

Photo by Igor Miske on Unsplash

Warum ist es wichtig, eine Webseite zu erstellen?

- Grundsätzlich sollte man der Konkurrenz keinen Vorteil überlassen. Wenn sie online erreichbar ist, sollte man das selbst auch sein.

- Experimente:

Je nach Ihrem Angebot an Produkten und Dienstleistungen ist eine Webseite erstellen für Ihr Unternehmen mehr oder weniger dringend erforderlich. Welche Aspekte Sie genau betonen sollten, stellt sich oft erst nach einigen Versuchen heraus. Ihr Unternehmen ist schließlich so individuell wie Sie und Ihre Kunden. Diese Weichenstellungen auszuloten und dann vorzunehmen kann für die Entwicklung Ihrer Firma von entscheidender Bedeutung sein.

- Neue Möglichkeiten:

Eine Online-Präsenz bietet Ihnen Chancen, die es offline nicht gibt. Ihre Webseite ist für Ihre Kunden und alle potentiell Interessierten rund um die Uhr verfügbar. Über eine Webseite können Sie umfangreiches Material für Ihre Kunden bereitstellen, was über gedruckte Prospekte extrem teuer wäre. Kunden können sich über Ihre Webseite sehr einfach mit Feedback melden, das Sie sonst gar nicht erhalten würden.

- Betreuung Ihrer Kunden:

Über eine Webseite können Sie in viel direkterem Kontakt mit Ihren Kunden treten. Schließlich ist ein Online-Shop ein zusätzlicher Vertriebskanal für zusätzliche Bestellungen.

Technische Möglichkeiten einer Webseite

- Information:

Ihre Kunden können sich dort über Ihre Firma und Ihre Produkte informieren, auch wenn sie sie dann auf traditionelle Weise bestellen. Diese Informationen stehen jederzeit zur Verfügung und können ständig angepasst werden. Das ist mit gedrucktem Werbematerial nicht möglich.

- Kontakt:

Ihre Kunden können über ein Webformular Kommentare hinterlassen. Dieses Angebot ist viel niederschwelliger als Briefe oder Anrufe und deshalb werden Sie auf diese Weise Feedback erhalten, das kaum anders verfügbar sein wird.

- Bestellungen:

Eine Webseite zu erstellen ist ein erster Schritt zur Eröffnung eines Online-Shops. Gerade in der Covid-Pandemie hat sich gezeigt, dass dieser Kanal ganz plötzlich zum einzigen funktionierenden Vertriebskanal werden kann.

Möglichkeiten zur Umsetzung einer Webseite mit einem Online-Shop

- Designerlösung:

Sie finden zahlreiche Freelance-Webdesigner, die Ihnen eine Webseite und einen Online-Shop gerne erstellen. Sie nehmen Ihre Vorstellungen entgegen und entwerfen Ihre Webseite genau nach Ihren Vorstellungen.

- Baukastensystem:

Eine einfache Suche nach diesem Begriff im Zusammenhang mit Webseiten führt Sie zu Tests und Besprechungen verschiedener Möglichkeiten. Mit einem solchen Baukasten können Sie Ihre eigenen Daten über Ihr Angebot und Ihr Unternehmen direkt in eine Webseite umsetzen. Dazu sind keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich. Der Begriff Baukasten bezieht sich auf die Art der Erstellung, bei der Sie aus verschiedenen Möglichkeiten oder eben Bauteilen auswählen und aus diesen Ihre Webseite zusammensetzen.

In vielen Fällen bieten Ihnen die Betreiber dieser Systeme eine kostenlose Probezeit. Sie können also unverbindlich mit einem solchen System experimentieren und erst dann bezahlen, wenn Sie von den Vorteilen überzeugt sind.

Die Vorteile einer Webseite aus einem Baukasten

- Erste Experimente mit einem solchen System sind schnell und oft kostenlos oder zumindest sehr günstig.

- Mit einer Webseite aus einem Baukasten können Sie ausprobieren, was funktioniert und was nicht.

- Reichen Ihnen die Möglichkeiten eines Baukastensystems nicht mehr, können Sie einfach zu einer maßgeschneiderten Webseite wechseln.