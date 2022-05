Warum verdrängt das digitale Spiel das physische?

Das digitale Spielen hat den physischen Kopien von Videospielen schon seit einiger Zeit den Rang abgelaufen und wird von Tag zu Tag beliebter. Wenn du noch nicht umgestiegen bist, solltest du dir die riesige Auswahl an digitalen Spiel Produkten im Eneba Store ansehen. Videospiele, Spiele Abonnements, Geschenkkarten, In-Game-Währungen, DLCs - alles ist im Angebot und die Preise sind außerdem niedriger als in jedem physischen Videospielladen!

Digitale Spiele Trends

Es gibt mehrere Gründe, die Menschen zum digitalen Spielen verleiten. Die Möglichkeit, schnell einkaufen zu können, ohne einen bestimmten Ort aufsuchen zu müssen, ist definitiv ein großer Vorteil, aber das Beste ist die riesige Auswahl an weiteren Produkten, die dein Spielerlebnis verbessern. Werfen wir einen Blick auf einige der beliebtesten Produkte und wie sie dein Spiel auffrischen und verbessern können!

Spiele Abonnements

Spiele Abonnements gehören heutzutage zu den meistgekauften Produkten im Gaming-Bereich. Sie bieten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als alles andere in der Branche, daher ist es keine Überraschung, dass sie so beliebt sind. Werfen wir einen Blick auf den Xbox Game Pass als Beispiel für die vielen Vorteile, die du mit einem Abonnement erhalten kannst. Es gibt drei verschiedene Abonnements, die von Microsoft angeboten werden. Zwei davon sind sich sehr ähnlich, nur für unterschiedliche Plattformen gedacht. Das Konsolen-Abonnement ist für eine Xbox One oder Xbox Series X|S Spielkonsole gedacht, während das PC-Abonnement für deinen Computer ist. Mit beiden Abos hast du sofortigen Zugriff auf mehr als 100 Spiele, und die Liste wird ständig um neue Spiele ergänzt. Außerdem erhältst du exklusive Angebote und Mitglieder Rabatte, wobei die PC-Version des Abonnements auch EA Play beinhaltet.

Das Xbox Game Pass Ultimate Abonnement kombiniert diese beiden Angebote, sodass du deine Spiele auf beiden Plattformen genießen kannst. Noch wichtiger ist jedoch, dass es Xbox Live Gold mit einschließt, was dir ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Mehr Spiele, die du sofort geniessen kannst, mehr Angebote und Rabatte und die Möglichkeit, Spiele im Online-Mehrspielermodus zu erleben - all das ist Teil des Ultimate-Abos und macht es zu einem der besten Preis-Leistungs-Angebote in der heutigen Spielewelt.

Geschenkkarten

Verschiedene Geschenkkarten für Spiele stehen ebenfalls ganz oben auf der Liste, wenn es um beliebte digitale Spiele geht. Mit ihnen kannst du Produkte im Spiel kaufen oder dein Guthaben in Spielwährungen aufstocken. Wenn du dir zum Beispiel eine Robux Karte besorgst und sie einlöst, wird deinem Roblox-Konto ein bestimmter Betrag an Robux hinzugefügt. Auf digitalen Marktplätzen wie Eneba bekommst du diese Ingame-Währungen oft zu einem besseren Preis als anderswo. Sobald dein Guthaben aufgeladen ist, kannst du dein Spiel mit einer ganzen Reihe von visuellen Upgrades, Avataren und Skins verbessern. Dadurch fühlt sich das Spiel viel frischer an und es ist auch die perfekte Option für Spieler/innen, die nicht endlos viele Stunden damit verbringen können, ein paar Robux durch Spielen zu verdienen. Diese Währung kann auch für andere Vorzüge verwendet werden, z. B. für kostenpflichtige Spiele innerhalb der Roblox-Plattform oder sogar für private Server, auf denen du dich von den Massen absetzen und etwas Zeit mit deinen Spielkameraden verbringen kannst.

Verschiedene digitale Produkte hauchen deinem Spielerlebnis neues Leben ein und sorgen dafür, dass es dir mit deiner Konsole oder deinem PC nie langweilig wird. Kombiniere das mit der Einfachheit, Schnelligkeit und dem Komfort, alles online zu kaufen, ohne dass du dir eine physische Kopie schicken lassen musst. Du bekommst die Zukunft des Spielens - lass es dir nicht entgehen!