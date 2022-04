Wenn Innovationskraft auf Nachfrage trifft

In vielen Industrie- und Wirtschaftszweigen muss mit höchstmöglicher Präzision gearbeitet werden. Vor allem in den Bereichen Industrial, Consumer und Automotive werden für Fertigungsmaschinen und Endprodukte hocheffiziente Displaysysteme und -lösungen benötigt.

Interaktiv, touch-fähig und resistent – Lösungen für höchste Anforderungen

Vor allem in der Produktion, aber auch in Lkws oder Pkws sind Displays sehr häufig extremen äußeren Bedingungen ausgesetzt. Zu den hellen Scheinwerfern der Fertigungshalle bzw. der ins Fahrzeug scheinenden Sonne kommen oft hohe oder stark wechselnde Temperaturen, starke Vibrationen oder auch Feuchtigkeit. Kommen hier nicht Displaysysteme und -lösungen zum Einsatz, die exakt auf diese Anforderungen zugeschnitten sind, werden sie ihren Dienst nicht lange tun.

VIA Optronics, das im Jahre 2005 gegründete, mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz und Produktion in Nürnberg, entwickelt für seine Kunden genau solche interaktiven und touch-fähigen Displays. Entscheidend für den Erfolg neuer Entwicklungen ist dabei das eigens patentierte Optical-Bonding-Verfahren.

Stärke durch Erfahrung

Das Unternehmen hat über viele Jahre Erfahrungen gesammelt und verfügt über eine erstklassige Expertise in Sachen Material, Prozessabläufe und Displays. Darüber hinaus kann das Unternehmen auf herausragende technische Innovationen zurückgreifen. Dadurch gilt VIA Optronics zurecht als einer der führenden Komplettanbieter für Interaktive Displaysysteme (IDS).

Unterschiedliche Systemfunktionen sind möglich, weil es gelungen ist, interaktive Displays mit sogenannten „see and sense“-Geräten in Form von Kameras und Steuerungseinheiten zu kombinieren. So lassen sie sich als Spiegel-Ersatz-Systeme, aber auch als Fahrer-Monitor- oder Kamera-Management-Systeme einsetzen. Auch für andere Applikationen in Industrie, Automotive und Consumer Electronics können solche Kombinationen verwendet werden. VIA optronics verfügt über die notwendige Technologie und Erfahrung, mit der Visionen realisiert werden können.

Zukunftsweisende Displaysysteme mit vielfachen Verwendungsmöglichkeiten

Weil sich die Technologien auch im Bereich der interaktiven Displays immer weiterentwickeln, steht einem weiteren Erfolg der VIA Optronics AG nichts im Wege. Durch das Optical-Bonding-Verfahren lassen sich zudem Displays herstellen, die extrem flach und auch gebogen sind.

Gerade in der Unterhaltungselektronik gelten solche gebogenen TV-Geräte als der letzte Schrei, ermöglichen sie doch beispielsweise ein Filmerlebnis in 3D, bei dem man als Zuschauer sozusagen hautnah an den Akteuren dran ist. Weil die TV-Displays inzwischen nicht nur Heimkino-Format besitzen, sondern darüber hinaus multifunktional sind, wird die Nachfrage nach solchen Displaylösungen auch in Zukunft nicht nachlassen.

Ebenso wichtig, wenn nicht noch größere Bedeutung haben für ein Unternehmen wie VIA Optronics aber Aufträge aus der Industrie. Mit seinen extrem resistenten, berührungsempfindlichen und interaktiven Touch-Displays füllt das Nürnberger Unternehmen eine Nische, in der es zu den führenden Anbietern gehört und auch zukünftig wohl gehören wird.