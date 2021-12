Wie aus kühnen Ideen massenkompatible Technologie wird

Neue Technologien machen das Leben leichter

Dass man nicht überall kommunizieren könnte, kann sich heute kaum noch jemand vorstellen. Schon in den 1980ern gab es erste „Handys“. Die Mehrheit der Menschen konnte sich wohl kaum vorstellen, dass die Nachfolger dieser Geräte unser ganzes Leben neu organisieren würden. Die ersten Mobiltelefone waren unhandlich, schwer und vor allem sehr teuer.



Heute sind Smartphones allgegenwärtig und eine Selbstverständlichkeit. Dabei kam, das erste iPhone von Apple erst 2007 auf den Markt. Aus der Zukunftstechnologie wurde schnell eine Massenanwendung. Heute lassen sich über das Smartphone Daten und Nachrichten auf jeder erdenklichen Weise austauschen. Auch Tablets sorgten dafür, dass wir überall vernetzt sind und jederzeit unser mobiles Büro nutzen können. Im Privaten kann es als Ticket oder sogar als Zahlungsmittel fungieren.

Skepsis ist immer vorhanden

Neue Technologien haben sich selten sofort durchgesetzt. Vorbehalte gab es auch früher, wenn neue Erfindungen die Welt verändern sollten. Beispiele aus der Vergangenheit sind die Eisenbahn und das Auto. Sie mussten sich erst gegen Vorbehalte durchsetzen, bevor sie ihren Siegeszug durchsetzten.



Das Auto steht auch heute im Zentrum neuer technologischer Entwicklungen. Gerade in Deutschland spielt dies eine entscheidende Rolle, denn die hiesige Automobilindustrie ist ein wichtiger Faktor für den Wohlstand des Landes. Aktuell geht es um mehrere Entwicklungen. Neben der Umstellung auf Antriebe ohne fossile Brennstoffe geht es um mehr Sicherheit und um eine Revolution der Logistik.

Wenn der Computer das Steuer übernimmt

Eine dieser Technologien der Zukunft ist die Entwicklung des autonomen Fahrens. Für viele ist es noch eine unvorstellbare Utopie, das Lenkrad an die künstliche Intelligenz zu übergeben. Dabei hat die Zukunft längst begonnen. Was im Pkw-Bereich mit der Einparkhilfe begann, ist bei MAN inzwischen zu voll automatisierten Logistiklösungen weiterentwickelt worden.



Schon heute können führerlose Lkw den gesamten Be- und Entladevorgang selbstständig abwickeln. Im Container Terminal Altenwerder wurde in den letzten Monaten getestet, wie die MAN selbstständig vom Check-in zum Ladepunkt fahren. Dort rangieren sie zentimetergenau und lösen die ebenfalls automatisierte Ent- und Beladung aus. Danach fahren sie wieder zurück zum Check-in.



Im kommenden Jahr können autonome Fahrzeuge auf ausgewählten Strecken auch am Straßenverkehr teilnehmen. Der rechtliche Rahmen wurde bereits in diesem Jahr geschaffen. MAN will selbstfahrende Lösungen bis 2030 in Serie auf die Straße bringen.

Bedarf an Datenverarbeitung wird weiter steigen

Damit die Fahrzeuge korrekt navigieren können, ist ein hoher Datenaustausch erforderlich. Allgemein benötigen vernetzte Anwendungen viele Informationen, die über Datennetze gesendet werden müssen. Auch hier ist Deutschland bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien besser als sein Ruf. So investiert die Regierung Milliarden in die Entwicklung eines Quantencomputers.

Fazit

In den kommenden Jahren werden sich neue Technologien durchsetzen. Schon in wenigen Jahren werden wir uns nicht mehr vorstellen können, dass wir vor nicht allzu langer Zeit ohne diese Entwicklungen auskommen mussten.