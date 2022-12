Wie kann das Anschauen von Sportübertragungen mit Hilfe eines VPNs noch attraktiver werden?

Der Profisport hat einen großen Einfluss auf Menschen auf der ganzen Welt. Ob Tennis, Fußball, Hockey oder Basketball, die Fans lieben es, ihre Lieblingsmannschaften in Aktion zu sehen. Heutzutage ist es dank moderner Technik nicht mehr nötig, diese Spiele vor Ort zu verfolgen. Neben dem Kabelfernsehen gibt es auch die Möglichkeit, Spiele live zu streamen.

Das Streaming von Live-Sportübertragungen ist unter Sportfans inzwischen sogar weit verbreitet. Allerdings ist das nicht immer ganz so einfach. Manche Fans verbringen mehrere Stunden damit, online nach dem richtigen Link zu suchen, um ein Spiel zu sehen. Andere haben keinen Zugang zu regulären kostenlosen Sport-Streaming-Seiten. Die Hauptursache für solche Fälle sind oft der Standort und die Beschränkungen der Dienstanbieter. Hier kommen VPN-Dienste ins Spiel.

Was ist ein VPN und wie funktioniert es?

Ein VPN - ein virtuelles privates Netzwerk - ist ein sicheres Netzwerk, das es Internetnutzern ermöglicht, ihre IP-Adresse zu verbergen, um sicher im Internet zu surfen und auf Inhalte aus anderen Ländern zuzugreifen. Vereinfacht ausgedrückt, ermöglicht ein VPN einen sicheren Internetzugang und bietet gleichzeitig Anonymität im Internet.

Ein VPN funktioniert, indem es die Internetverbindung eines Geräts über einen privaten Dienst und nicht über den regulären Internetdienstanbieter (ISP) des Nutzers leitet. Das VPN fungiert als Mittelsmann zwischen dem Benutzer und der Verbindung zum Internet, indem es seine IP-Adresse verbirgt. Mit einem VPN wird ein privater, verschlüsselter Tunnel geschaffen, über den das Gerät eines Benutzers auf das Internet zugreifen kann. So bleiben persönliche Informationen, der Standort und andere Daten verborgen. Gleichzeitig kann mit VPN-Diensten auch vorgegeben werden, sich an einem anderen Standort zu befinden.

Freigabe von geoblockierten Inhalten

VPN-Dienste sind oft auf Datenschutz und Sicherheit ausgerichtet. Nach unseren Schätzungen nutzen jedoch etwa 36 % der europäischen Nutzer dieses Tool, um auf gesperrte Online-Inhalte zuzugreifen. Bei Kabelboxen haben viele VPN-Dienste Schwierigkeiten, geografische Beschränkungen zu umgehen. Daher entscheiden sich viele Sportfans heute für das Online-Streaming. Immer mehr Nutzer laden heute VPN-Dienste herunter, um Streaming-Seiten freizugeben. Eine der bekanntesten ist Netflix, aber ein VPN kann auch für Sportstreaming genutzt werden.

Um zu erklären, wie ein VPN solche Inhalte freigibt, betrachten wir das Beispiel von Netflix. Der Streaming-Riese bietet je nach Abonnement standortabhängige Inhalte an. Das bedeutet, dass verschiedene Personen in bestimmten Ländern unterschiedliche Netflix-Erfahrungen machen können. Das bedeutet wiederum, dass einige Länder bestimmte Inhalte nicht sehen können. An dieser Stelle sind VPN-Dienste sehr nützlich. Mit einem VPN und einem aktiven Netflix-Abonnement kann ein Nutzer unabhängig von seinem aktuellen Standort auf die Netflix-Bibliothek eines beliebigen Landes zugreifen. Denn ein VPN ermöglicht es den Nutzern, ihren Standort zu ändern, indem sie sich mit Servern außerhalb ihres Gebiets verbinden.

Fazit - einfacher Zugang von überall auf der Welt

Nehmen wir an, man hat eine geeignete Online-Streaming-Seite gefunden, kann aber aufgrund des eigenen Standortes nicht auf sie zugreifen. Ein VPN kann dieses Problem lösen. Baseball-Fans in den USA machen sich dies beispielsweise häufig zunutze. Da die Major League Baseball den Fans außerhalb des Landes erlaubt, Baseballspiele kostenlos online zu streamen, verwenden die meisten Fans in den USA VPNs. Denn dank des VPNs können sie vorgeben, außerhalb des Landes zu sein, und Baseballspiele streamen, ohne einen Cent ausgeben zu müssen.