Wie kann man an einer Kryptowährungsbörse handeln?

Eine Kryptowährungsbörse ist eine Plattform für den Handel und den Austausch einiger digitaler Währungen gegen andere (Bitcoins, Altcoins und Stablecoins) oder für verschiedene Weltwährungen (Dollar, Euro usw.). Die Zuverlässigkeit der Seite wird in erster Linie durch das Handelsvolumen und die Anzahl der Benutzer bestimmt.

Foto: by bermix studio on unsplash.com

Es gibt bestimmte Kriterien, nach denen man die Kryptobörsen einschätzen kann: 1. Zuverlässigkeit der Arbeit - Stabilität des Zugangs zu allen Funktionen der Plattform, einschließlich ununterbrochener Handel, Ein- und Auszahlung von Geldern sowie die Dauer der Arbeit auf dem Markt und tägliches Handelsvolumen.

2. Provisionen - die Höhe der Provision für Handelsgeschäfte innerhalb der Website und die Entnahme von Vermögenswerten.

3. Feedback und Support - Man analysiert Benutzerfeedback und die Qualität des technischen Supports.

4. Benutzerfreundlichkeit der Schnittstelle - Man bewertet die Funktionalität und Intuitivität der Schnittstelle, mögliche Fehler und Ausfälle bei der Arbeit mit der Börse.

5. Funktionen der Plattform - Verfügbarkeit zusätzlicher Funktionen - Futures, Optionen, Staking usw.

Die Aufteilung aller Börsen kann nach einem der wichtigsten Kriterien für den Nutzer erfolgen. Im Allgemeinen unterscheidet man folgende Kryptobörsen:

1. Börsen, bei denen Bitcoin und Altcoins gegen Fiatgeld (Dollar, Euro usw.) getauscht werden können.

2. Börsen, an denen nur Kryptowährungen gehandelt werden, ohne die Möglichkeit der Ein- und Auszahlung von Fiatgeld.

Um einen Gewinn zu erzielen, müssen Sie zu einem niedrigeren Preis kaufen und zu einem höheren Preis verkaufen. Das heißt, genau wie bei Investitionen in traditionelle Währung. Natürlich werden die Basis der Instrumente und das Prinzip der Festlegung von Zielen für den Handel wie an den Wertpapiermärkten oder im Devisenhandel festgelegt. Gewinne durch den Handel mit virtuellem Geld zu erzielen, wird für diejenigen kein Problem sein, die die Grundlagen des Handels auf dem Aktien-, Wertpapier- und nationalen Währungsmarkt kennen oder mit Bitcoin Prime handeln.

Die Hauptbestandteile, die von einem Handelsteilnehmer an einer Kryptowährungsbörse betrieben werden, sind:

· Diagramm (Grafik);

· Verkauf, Kaufaufträge zum Verkaufen und Kaufen;

· Historie abgeschlossener Transaktionen;

· Handelsvolumen an der (den) Börse(n).

Das Diagramm ist eine Geschichte des Kurses einer Kryptowährung im Verhältnis zu einer anderen oder zu Fiatgeld. Am häufigsten wird der Chart in Form japanischer Kerzen dargestellt, die die zeitliche Entwicklung des Verhältnisses der Differenz im Spread deutlich machen.

Spread ist die Differenz zwischen den aktuell angebotenen Bestwerten für Verkaufs-und Kaufwährungen, die an der Börse relevant sind. Die Darstellung des Charts in Form japanischer Kerzen wird an der Börse akzeptiert, da sie als die informativste für den Handel gilt. Dies gilt insbesondere für die Fragen der technischen Analyse.

Eine japanische Kerze zeigt Kursbewegungen über einen bestimmten Zeitraum an. Charts desselben Kryptowährungspaares können mit unterschiedlichen Zeitachsen dargestellt werden, beispielsweise ein Stunden-Chart oder ein 15-Minuten-Chart, bei dem die Zeiteinheit jeweils eine Stunde oder 15 Minuten ist.

Eine Kerze zeigt die Werte an, die für diesen Zeitraum relevant waren. Der Körper der Kerze, also das Rechteck, wird aus den Werten zum Zeitpunkt des Beginns des nächsten Zeitraums und seines Endes gebildet. Wenn das Eröffnungsniveau niedriger ist als das Schlussniveau, wird eine solche Kerze als bullisch bezeichnet, sie ist grün oder weiß. Ansonsten ist die bärische Kerze rot oder schwarz gefärbt. So wird visuell klar, dass der Kurs bei einer bullischen Kerze gestiegen ist und bei einer bärischen Kerze gefallen ist.

Die von der Kerze ausgehenden Linien, die als Schatten bezeichnet werden, zeigen das Vorhandensein von Hochs und Tiefs an, die während der Bildung der Kerze aufgezeichnet wurden. Fehlt ein oberer Schatten, so sagt man, dass die Spitze des Kerzenhalters abgeschnitten ist, ist kein unterer Schatten vorhanden, wird die Basis abgeschnitten. Als Kreisel werden Kerzen mit einer kleinen Körpergröße bezeichnet. Die Fähigkeit, diese Informationen zu interpretieren, erleichtert den Handel mit Kryptowährungen und anderen Finanzinstrumenten erheblich.