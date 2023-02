Wie kauft man Ethereum (ETH)?

Es gibt Plattformen, auf denen Sie Kryptowährungen erwerben können. Eine gängige Möglichkeit, Münzen (Coins) zu besitzen, ist der Kauf an einer Börse. Handelsplattformen sind in den meisten Ländern verfügbar. So können Sie zum Beispiel auf der Plattform Quantum Ai mit Kryptowährungen handeln und Geld verdienen. Um an der Börse arbeiten zu können, müssen Sie ein Konto eröffnen. Das Anmeldeverfahren ist einfach:

1. Geben Sie persönliche Daten ein (Name, Adresse, Kontakte).

2. Richten Sie einen Schutz für Ihr Konto ein (2FA, Scannen des Gesichts des Inhabers und andere).

Um mit Fiat-Geld zu arbeiten, müssen Sie einen Identitätsnachweis und einen Nachweis über das Land Ihres Wohnsitzes erbringen. Häufig handelt es sich dabei um einen Reisepass oder einen Führerschein. Rechnungen von Versorgungsunternehmen oder Kontoauszüge werden als Adressnachweis akzeptiert. Die Registrierung dauert nur ein paar Minuten. Sobald die Dokumente eingereicht sind, dauert es bis zu 1-2 Tage, bis das Konto überprüft und aktiviert wird.

Viele Börsen bieten einen Empfehlungslink zur Registrierung an. Der Code kann verwendet werden, um einen Bonus zu erhalten. Solche Links werden von Benutzern in Foren gepostet.

Um Kryptowährungen zu kaufen, müssen Sie Geld auf Ihr Konto einzahlen. Die großen Plattformen akzeptieren Banküberweisungen und Kreditkartenzahlungen. Die Einzahlungs- und Abhebungsgebühren für Fiat-Währungen sind unterschiedlich. Um einen Ethereum-Münzen an einer Börse ohne Gebühren zu kaufen, ist es besser, sich für eine Banküberweisung zu entscheiden. Einzahlungen per Kreditkarte oder Zahlungssystem werden sofort gutgeschrieben, allerdings mit einer zusätzlichen Gebühr. Die Gebühren können je nach Dringlichkeit des Kaufs oder der Marktlage gerechtfertigt sein. Eine Banküberweisung dauert zwischen ein paar Stunden und 2 Tagen.

Sie können den Handel an einer Kryptobörse bereits mit 20 Dollar beginnen. Die Plattformen akzeptieren auch Einzahlungen in digitalen Münzen. Wenn ein Nutzer Bitcoins in seiner Brieftasche oder einer anderen Börse hat, können diese auf sein Konto geschickt und dann in Ether umgetauscht werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, etwas ETH von einer Karte zu kaufen und die andere in Kryptowährung zu tauschen.

Die Börsen bieten verschiedene Arten von Aufträgen an, die genutzt werden können. Für einen sofortigen Kauf ist ein Marktauftrag geeignet. Alles, was Sie tun müssen, ist den Transaktionsbetrag anzugeben, um eine Münze zum aktuellen Marktpreis zu kaufen. Die Transaktion erfolgt innerhalb von Sekunden.

Da die Kryptowährungsmärkte sehr volatil sind, müssen Sie die Kursbewegungen der letzten Tage und Wochen verfolgen. Wenn der Kurs deutlich gestiegen ist, ist es sinnvoll, einen Limitauftrag zu erteilen. In diesem Fall wird die Kaufbedingung um einige Prozent unter den aktuellen Marktwert gesenkt. Der Händler hat das Recht, die Volatilität des Vermögenswerts zu nutzen, um einen niedrigeren Preis zu erzielen.

Wenn ein Kunde der Börse plant, regelmäßig oder für große Beträge Münzen zu nehmen, ist es möglich, die Kosten zu mitteln. In diesem Fall wird das Wirtschaftsgut nach einem bestimmten Zeitplan gekauft. Zum Beispiel wird an jedem ersten Tag des Monats eine Transaktion über einen festen Betrag durchgeführt. Auf diese Weise können Sie die Volatilität der Münze ausgleichen.

Der Kauf durch Umrechnung ist einfacher. Der Benutzer gibt den Betrag an, der abgebucht werden soll, um die Kryptowährung zu erhalten. Die Transaktion ist mit ein paar Klicks erledigt.

Beste Börsen um Ethereum zu kaufen

Bei der Auswahl einer Ressource für den Handel müssen Sie sich auf die folgenden Merkmale konzentrieren:

· Fiat-Unterstützung

· Handelsvolumen

· Die Anzahl der verfügbaren Münzen

· Unterstützung durch das Land

· Provisionen

· Bewertung und Nutzerrezensionen