Wie und wo man Ravencoin kaufen kann

Kaufabsichten von Ravencoin

Das Ravencoin Projekt wird von der Community, deren Mitglieder das Potenzial von RVN erkennen, sehr stark unterstützt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die dritte Phase noch nicht abgeschlossen: die Einführung von Belohnungen in der RVN für die Vermögensinhaber. In Arbeit sind unter anderem folgende Funktionen:

Blockchain-Nachrichtenübermittlung;

Interoperabilitätsmodus mit anderen Blockchains;

Netz-Abstimmung.

Man sollte bedenken, dass Börsen ihre eigenen Risiken und Nuancen haben, die einem unerfahrenen Benutzer einen grausamen Streich spielen können. Wenn Sie Anfänger sind, ist es am besten, die Dienste von Kryptowährung Tauschen zu nutzen. Sie können Ravencoin kaufen zum besten Marktpreis und mit hoher Transaktionsgeschwindigkeit tauschen. Die Spezialisten des Austauscher-Supports sind rund um die Uhr im Einsatz, um kontinuierliche Unterstützung zu leisten.

Wo kann man RVN kaufen, verkaufen oder tauschen?

RVN ist eine frei gehandelte Münze mit Paaren gegen Stablecoins wie Tether (USDT), andere Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum und Fiatgeld. Wenn Sie ein erfahrener Nutzer sind, können Sie RVN an einer Kryptowährungsbörse kaufen. Die führenden Börsen für den Handel mit Ravencoin sind derzeit:

Binance;

Coinbase;

Poloniex;

BitMart;

Huobi Global;

OKEx;

ZG.com;

VCC-Austausch.

Zusätzlich zu den oben genannten Börsen gibt es mehrere populäre Krypto-Börsen, an denen täglich anständige Handelsvolumen gehandelt werden und die eine große Nutzerbasis haben. Dadurch ist gewährleistet, dass Sie Ihre Münzen jederzeit verkaufen können, und die Provisionen sind in der Regel niedriger. Es wird empfohlen, dass Sie sich auch bei diesen Börsen registrieren lassen, denn sobald RVNs dort gelistet sind, werden sie ein großes Handelsvolumen von Nutzern anziehen, was bedeutet, dass Sie große Handelsmöglichkeiten haben werden!

Kann man RVN gegen Bargeld kaufen?

Es gibt keinen direkten Weg, Kryptowährung gegen Bargeld zu kaufen. Sie können jedoch Handelsplattformen wie LocalBitcoins nutzen, um zunächst die stärker genutzte BTC Kryptowährung Kaufen durchzuführen und den Rest zu erledigen, indem Sie Ihre BTC an die entsprechenden AltCoin- und Krypto-Börsen auf RVN überweisen.