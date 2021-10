Wozu braucht man eigentlich Online Marketing?

by myleon on unsplash.com

Foto: by myleon on unsplash.com

Die Ziele

Einem Report des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) geht hervor, dass Unternehmen im Schnitt 25 % des Marketingbudgets für digitale Werbestrategien ausgeben - Tendenz steigend. Dabei unterscheiden sich die Ziele, die von einer Online-Marketing-Kampagne erstrebt werden, kaum von denen des klassischen Marketings. Sprich Produkt- und Markenbekanntheit erhöhen, neue Kunden gewinnen und bestehende Kunden binden sowie eine Etablierung oder Verbesserung des Firmennamens. Zusätzliche Ziele des Online Marketings sind dabei Zuwachs von Website-Besuchern und eine bessere Sichtbarkeit bei Suchmaschinen wie Google. Alle genannten Punkte dienen aber keinem Selbstzweck, sondern sollen im Endeffekt den Umsatz nachhaltig steigern.

Die Website als Angelpunkt

Um mehr Kunden auf seine Produkte aufmerksam zu machen, braucht es zuerst eine entsprechende Website des Unternehmens. Mit Hilfe einer Online Marketing Software lassen sich die ersten Schritte gestalten. Denn die thematische und inhaltliche Struktur sind grundlegende Bestandteile für den langfristigen Erfolg - auf einer professionell gestalteten Seite fühlen sich Alt- und Neukunden wohl. Um diese auch lange zu halten bzw. ein wiederholtes Besuchen der Website hervorzurufen, werden unterschiedliche Content-Formen genutzt. Darunter fallen zum Beispiel Blogs, Ratgeber, Whitepaper, Grafiken und Videos. Der zielgruppenorientierte Einsatz dieser Mittel und Inhalte mit Mehrwert werden gerne gelesen, geteilt und animieren zum Kauf. Denn durch guten fachlichen Inhalt kann das Unternehmen seine herausragende Stellung gegenüber der Konkurrenz deutlich machen.

Das Interesse von Zielgruppen verstehen

Hochwertige Online Marketing Software hilft bei der Ermittlung der eigenen Zielgruppe. Viele Unternehmen lassen vorhandene Daten von Altkunden ungenutzt und entwickeln im schlimmsten Fall Inhalte, die dem Kunden nicht interessiert. Akademiker im mittleren Alter werden zum Beispiel nicht von knallbunten Videos angezogen, aber dafür etwa von einem Whitepaper. Ist die Zielgruppe einmal bekannt, trägt das spezifische Erstellen von Content in seinen jeweiligen Formen Früchte: Mehr Klicks, neue Kunden, mehr Umsätze. Allerdings ist guter Content allein nicht in der Lage, die Reichweite messbar zu erhöhen. Diese Aufgabe übernimmt ein anderer Teilbereich des Online Marketings.

Suchmaschinen Marketing

Diese, im Fachjargon auch als Search engine marketing (SEM) bezeichnete Disziplin, teilt sich wiederum in die Suchmaschinenwerbung (SEA) und die Suchmaschinenoptimierung (SEO).

Beide Teile verfolgen das Ziel, die Sichtbarkeit in Suchmaschinen wie Google dauerhaft zu erhöhen. Dabei versteht man unter SEA bezahlte Werbung, die ganz oben bei den Suchergebnissen landen, wenn zuvor festgelegte Stichworte (Keywords) von Nutzern gesucht wurden. SEO hingegen bezeichnet technische und inhaltliche Verfahren, die eine gute Platzierung bei Google und Co. in den eigentlichen Suchergebnissen ermöglichen. Online Marketing Software hilft dabei, die komplexen Notwendigkeiten der Optimierung umzusetzen.

Um auf Seite 1 einer Suchmaschine zu landen, ist ein Verständnis der Algorithmen, die die entsprechenden Ergebnisse berechnen, erforderlich. Und dies ist eine Wissenschaft für sich.

Social Media und die Zukunft von Online Marketing

Die Rolle der sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter rücken immer mehr ins Rampenlicht der Marketingexperten. Der Vorteil dieser Medien ergibt sich dadurch, dass Nutzer gute Inhalte freiwillig mit ihren Freunden und Bekannten teilen. Dagegen sehen klassische Distributionswege buchstäblich alt aus. Allerdings ist das Verstehen von den sozialen Plattformen mindestens ebenso komplex wie die Psychologie hinter den Nutzern selbst. Auch hier zeigt sich der Vorteil von moderner Online Marketing Software. Das ganzheitliche Verständnis der eigenen Benutzer kann durch Tools und Statistiken ausgewertet und anschließend bei Social Media angewendet werden. Wie die Zukunft auch aussehen mag, eines bleibt klar: Das Internet wird ein wichtiger Ort für das Gewinnen und Halten von Kunden bleiben.