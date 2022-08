Zeit effizienter nutzen durch intelligente Telefonassistenten

Unternehmen mit intensivem Kundenkontakt profitieren von der Automatisierung

Gerade in betreuungsintensiven Branchen ist Erreichbarkeit ein wichtiger Erfolgsfaktor. Online-Shop, Hausverwaltung oder Arztpraxen müssen bzw. wollen im Idealfall rund um die Uhr für ihre Kund:innen erreichbar sein. Auch die dafür vorgesehenen Abteilungen und Mitarbeitende haben andere Aufgaben zu erledigen, die unter der ständigen Erreichbarkeit für wiederholende Fragestellungen leidet.

Das richtige Tool muss her: mit einem intelligenten Telefonassistenten, wie er vom Nürnberger Tech-Startup VITAS entwickelt, muss nicht auf den Kundenkontakt verzichtet werden.

Standardanfragen schnell und zeitsparend beantworten

In fast jedem Unternehmen gibt es auf der Website einen sogenannten FAQ-Bereich, mit dem die am häufigsten gestellten Fragen beantwortet werden sollen und können. Auf diese Weise lassen sich personelle Ressourcen sparen und die entsprechenden Mitarbeitenden an anderen Stellen einsetzen.

Der intelligente Sprachassistent funktioniert im Grunde wie diese FAQ-Seiten - nur mit dem Unterschied, dass er immer wiederkehrende Fragen direkt am Telefon beantwortet. Welche Fragen von Geschäftskunden, Hotelgästen, Anwaltskanzlei-Klienten oder Physiotherapiepraxis-Patienten auch bei Telefonaten am häufigsten gestellt werden, ist allen bekannt und kann simpel eingestellt werden. Solche KI-basierten und mittels Machine Learning ausgestatteten Telefonassistenten sind mit allen gängigen Computersystemen kompatibel. Zudem lassen sie sich auch ohne technische Fachkenntnisse innerhalb von nur 15 Minuten einrichten.

Diese Tatsache lässt sich dazu nutzen, weitere Arbeitszeit einzusparen, indem man einen Telefonassistenten in die schon vorhandene Telefonsoftware integriert, ihn für die entsprechenden Fragen konfiguriert und startet.

Darüber hinaus können solche Assistenzsysteme sich an flexible, oft branchenbedingte Anforderungen anpassen. Das funktioniert, da sich mögliche, oft genannte Anrufgründe und FAQs vollkommen selbstständig ändern und nach Wunsch konfigurieren lassen.

Jetzt wird es technisch, aber genial

Die hohe Effizienz eines Sprachassistenten ist ein Ergebnis der verwendeten KI (Künstliche Intelligenz). Hinzu kommen Funktionen wie Speech Recognition, Speech Understanding und Speech Synthesis, die dafür sorgen, dass das vom Anrufenden Gesagte verstanden, umgewandelt, verarbeitet und mit der adäquaten Antwort versehen wird.

Wird über den sogenannten SIP-Trunk (durch ihn können viele unterschiedliche IP-basierte Sprachverbindungen gleichzeitig abgearbeitet werden) ein Anruf angenommen und eine Frage oder Aussage an den Sprachassistenten gerichtet, startet ein voll automatisierter „Kreislauf“ in dessen Rahmen die eben erwähnten Funktionen angewendet werden.

Beim Speech Recognition, auch ASR oder Automatic Speech Recognition genannt, werden Aussagen entgegengenommen und von einer Audiodatei in einen Text umgewandelt.

Die Funktion des Speech Understanding stellt das „Gehirn“ eines Sprachassistenten dar. Es kann Aussagen und Absichten des Anrufenden mittels NLU (Natural Language Understanding) korrekt verstehen. Durch NLP (Natural Language Processing) erfolgt die maschinelle Umwandlung in eine Textform, die sich durch ein hohes Maß an natürlicher Sprache auszeichnet.

Um dem Anrufenden eine adäquate Antwort geben zu können, kommt wiederum KI zum Einsatz, diesmal in Form einer Funktion mit der Bezeichnung Speech Synthesis. Diese Funktion ist in der Lage, innerhalb weniger Sekunden die passende Antwort in Textform zu finden. Sie wird dann in Sprache bzw. eine Audio-Version umgewandelt und als Antwort an den Anrufenden ausgegeben.

So wie das Unternehmen Ressourcen spart, so kann der Anrufende ebenfalls Zeit sparen und darüber hinaus seine Nerven schonen. Durch den bereits erwähnten SIP-Trunk kann das Assistenzsystem eine Vielzahl von Anrufen gleichzeitig bearbeiten. Das erspart dem, der anruft lange Wartezeiten in den ebenso unnötigen wie nervenaufreibenden Warteschleifen. Außerdem fällt das lästige Tastendrücken weg, mit dem man sich bisher durch einen automatisierten Telefonassistenten navigieren musste.

Komplexere Geschäftsprozesse verlangen innovative, kundenorientierte Lösungen

KI-gesteuerte und mit Machine Learning ausgestattete Softwarelösungen sind heute kaum noch aus den IT-Infrastrukturen von Unternehmen wegzudenken. Unabhängig von der Branche erweisen sich innovative Technologien wie der intelligente Telefonassistent von VITAS als sinnvolle U

Unternehmen wie dem Nürnberger Tech-Startup ist es bei aller Begeisterung für technische Lösungen allerdings wichtig, dass diese vor allem als Ergänzung zur menschlichen Kompetenz verstanden und eingesetzt werden. Sie sollen und können letztlich auch kein Ersatz für menschliche Fähigkeiten sein.

Dennoch unterstützen Technologien wie Sprachassistenten wiederkehrende Aufgaben zu erleichtern und ihre Prozesse zu optimieren. Nur so kann der steigende Qualitätsanspruch und effizientes Arbeiten gewährleistet werden.