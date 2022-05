Zwei Gaming Titanen im Vergleich: Xbox vs. PlayStation

Egal wie sehr wir uns anstrengen, die Debatte, ob Samsung oder Apple, Pepsi oder Coke, Nike oder Adidas besser ist, wird ewig weitergehen. Solche intensiven Rivalitäten zwischen zwei vorherrschenden Konkurrenten gibt es auch in der Spielewelt. Vielleicht hast du schon eine Vorstellung davon, wovon wir sprechen. Natürlich geht es um Xbox und PlayStation! Auf dem digitalen Marktplatz von Eneba findest du nicht nur eine große Auswahl an Gaming-Produkten, sondern auch einen kurzen Leitfaden über die wichtigste Gaming-Rivalität.

Welche Pille wirst du nehmen - die Rote oder die Blaue?

Als Neo merkte, dass er in der Matrix lebte, musste er sich zwischen einer roten und einer blauen Pille entscheiden. In diesem Fall sprechen wir nicht von der Matrix, sondern von PlayStation und Xbox als rote/blaue Pille. Doch die Wahl ist genauso schwierig. Jede Pille hat, genau wie diese Spielkonsole, ihren Preis und ihre eigenen Vorteile.

Zweifellos konkurrieren alle elektronischen Geräte hinsichtlich ihrer technischen Möglichkeiten. Aber es gibt nicht viel über Xbox und PlayStation zu sagen, denn sie sind sich ähnlicher, als du denkst. Bei den technischen Daten geht es vor allem um Zahlen: Wer hat eine höhere Auflösung, mehr Teraflops, einen schnelleren Prozessor und so weiter. Und ja, wir könnten argumentieren, dass die Xbox Series X einen besseren Grafikprozessor und etwas mehr Speicherplatz hat als die PS5, aber letztendlich können wir nicht behaupten, dass die Xbox die besseren technischen Daten hat als die PS. Die Tendenzen schwanken und was an einem Tag zu gewinnen scheint, verliert am nächsten Tag. Trotz der Unterschiede bei Speicher und GPU haben PS5 und Series X fast die gleichen qualitäts bestimmenden Parameter: Arbeitsspeicher, Auflösung, Bildrate, Abwärtskompatibilität, etc.

Der ewige Krieg der Spiele

Ein weiterer wichtiger Punkt in unserer Entscheidungsfindung ist natürlich die Spieleauswahl. Videospiele sind das, wofür wir in erster Linie hier sind. Deshalb ist es kein Zufall, dass die Xbox-Konsolen einige Spiele haben, die die PS-Konsolen nicht haben und umgekehrt. Das ist Teil der Rivalität.

Zu den beliebtesten Xbox-Exklusiv Titeln gehören Forza Horizon und die Halo-Franchises, die sich auf der Plattform an die Spitze setzen. Seitdem Xbox Forza Horizon für Rennspiel Fans herausgebracht hat, schlägt PlayStation die Gran Turismo Titel vor. Obwohl Halo zu einem der besten FPS-Spiele wurde, sind die PS-Exklusivtitel Ghost of Tsushima und Horizon Forbidden West zwei der erfolgreichsten Titel der letzten Zeit.

Allerdings gibt es eine ungeschriebene Regel. Aufgrund der unterschiedlichen Spielesammlungen ist die PlayStation allgemein als Konsole für erwachsene Spieler/innen bekannt, während die Xbox eher familienfreundlich ist.

Bild von InspiredImages auf Pixabay Foto:

Mitgliedschaften: Welche bietet dir mehr Möglichkeiten?

Auch die digitalen Möglichkeiten spielen eine Rolle. Jede Spielkonsole will ein größeres Publikum anziehen, indem sie die Vorlieben verschiedener Menschen besser anspricht. Wenn du keine Lust hast, jeden Titel einzeln zu kaufen, kannst du das auch mit einem Abonnement oder einer Geschenkkarte tun. Bei PlayStation ist das weniger kompliziert. Das Unternehmen hat mit PlayStation Plus ein tolles Mitgliedschafts Angebot gemacht, wahrscheinlich weil es die bei weitem bequemste Lösung für PS ist. Online-Multiplayer, Ingame-Gegenstände, Videospiele, Cloud-Speicher und andere Extras werden monatlich hinzugefügt, um das Spielen günstiger und effizienter zu gestalten. Xbox hingegen ist mit seinen Angeboten spezifischer, so dass es schwer zu sagen ist, was die Spieler/innen mehr bevorzugen: den Kauf eines Xbox Game Pass oder Xbox Live Gold. Sicher ist, dass Xbox Live Gold 12 Monate das beste Xbox Angebot für alle ist, die den Multiplayer in den Vordergrund stellen, während die Dienste Game Pass und Game Pass Ultimate den Schlüssel zu mehr Spielen darstellen.

Es mag banal klingen, aber es gibt kaum eine konkrete Antwort, die alle Xbox- und PlayStation-Neuheiten zusammenfasst, einschließlich ihrer Dienste, technischen Spezifikationen und Spielesammlungen. Beide machen gleichermaßen Spaß, also sollte es nicht heißen, dass du nur die eine oder die andere Pille nehmen kannst, wie im Fall von Neo. Entdecke sie allein, mit deinen Freunden oder Eneba und erfahre selbst mehr über beide Konsolen!