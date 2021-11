Effektive Möglichkeiten zum Geld sparen für Studenten

Große Pläne, kleines Budget: So lässt sich das Leben der meisten Studenten zusammenfassen. Deswegen ist es wichtig, verschiedene Strategien zu kennen, mit denen der Alltag preiswert gestaltet werden kann. So lassen sich eine große Effizienz beim Studium und eine hohe Lebensqualität erreichen. Die besten Spartipps für Studenten haben wir in diesem Artikel zusammengetragen.

Studentenabos nutzen

Lesen gehört zum Alltag von Studenten unbedingt dazu. Neben Literatur und Büchern gehören hierzu unter anderem Fachzeitschriften, Computermagazine oder die Regenbogenpresse. Trotz eines geringen Budgets ist es nicht nötig, auf den Input oder die Unterhaltung solcher Hefte zu verzichten. Viele Zeitschriftenverlage bieten spezielle Tarife für Studenten an. Hierdurch wollen sie Ihr Angebot bekannt machen und den Lesern der Zukunft ihre Inhalte schmackhaft machen. Durch einen genauen Preisvergleich lassen sich Studentenabos für unterschiedliche Zeitschriftenarten finden. Es gibt aber noch viele weitere Abos, von denen Studenten profitieren können. So bieten zahlreiche Theater, Clubs und Kinos Rabatte, von denen Studenten profitieren können. So ist es möglich, sowohl das Studium als auch die Freizeitgestaltung preiswert zu gestalten.

Ein kostenloses Girokonto verwenden

Es ist absolut üblich, neben dem Studium zu arbeiten, um sich ein wenig Geld dazuzuverdienen. Spätestens dann ist es nötig, ein eigenes Girokonto zur Verfügung zu haben. Durch einen genauen Anbietervergleich ist es möglich, eine zuverlässige Bank zu finden, die ein kostenloses Girokonto bereitstellt. Bei der Auswahl des kostenlosen Girokontos spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Unter anderem ist zu klären, ob ein Mindestgeldeingang pro Monat erfolgen muss und wie hoch die Dispozinsen sind. Außerdem bieten einige Banken spezielle Tarife für Studenten.

Nicht zuletzt spielen die Verfügbarkeit und der Kundenservice eine Rolle. Wie viele Bankautomaten stehen in der Umgebung zur Verfügung und wie schnell und professionell wird den Kunden bei Fragen und Problemen geholfen? Ein umfassender Anbietervergleich und eine professionelle Beratung helfen dabei, das individuell beste Konto zu finden. Viele Studenten entscheiden sich für OnlineBanken.com, weil sie von dem professionellen Service und den kostenlosen Girokontos überzeugt sind.

Fremdsprachen preiswert lernen

Für viele Studiengänge ist es unerlässlich, eine Fremdsprache zu lernen. So ist Englisch in diversen Fachbereichen eine Standardsprache, die unbedingt beherrscht werden sollte. Es ist nicht zwingend erforderlich, die eigenen Englischkenntnisse in einer teuren Sprachschule aufzufrischen. Es gibt viele Online-Angebote, bei denen Studenten ganz verschiedene Sprachen lernen, auffrischen oder in der Praxis trainieren können. Ebenso ist es sinnvoll, mit einem Tandempartner zu arbeiten. Mit diesem können die Sprachkenntnisse direkt in der Praxis angewendet werden. Nicht zuletzt bieten viele Unis und Volkshochschulen günstige Sprachkurse für Studenten.

Günstig Hausarbeiten drucken

Im Rahmen eines Studiums ist es erforderlich, viele Hausarbeiten auszudrucken. Wer kein Geld in einen Drucker oder teure Tintenpatronen investieren möchte, geht häufig in einen Copyshop. Eine günstigere Alternative stellt häufig ein online Druckservice dar. Hier bekommen Studenten meist günstige Konditionen oder erhalten den Service sogar kostenlos. Durch einen genauen Vergleich lassen sich hier teils erhebliche Kosten einsparen. Wichtig ist es, dass der Dienstleister professionell und erfahren ist. Immerhin sollen die Hausarbeiten einen hervorragenden Eindruck machen, um die Prüfer direkt für sich zu gewinnen. Außerdem müssen der Druck und die Lieferung schnell und pünktlich erfolgen, um die Abgabefristen einhalten zu können.

Stromfresser erkennen und eliminieren

In einem Haushalt gibt es zahlreiche Stromfresser, die enorme Kosten verursachen. Hierzu gehören insbesondere die Lampen. Wer die klassischen Glühbirnen durch Energiesparlampen oder LED-Lampen ersetzt, kann seine monatlichen Stromkosten deutlich reduzieren. Des Weiteren sind alte Haushaltsgeräte häufig große Stromfresser. Wenn die Studentenwohnung oder WG eingerichtet werden soll, lohnt es sich zumeist, auf energiesparende Haushaltsgeräte wie einen Kühlschrank oder Backofen zu setzen, um die langfristigen Kosten so gering wie möglich zu halten. Außerdem kann es sich rentieren, Geräte wie Laptops oder die Stereoanlage nicht permanent am Strom zu lassen, sondern nur dann, wenn sie tatsächlich benötigt werden.

Mit Studententarifen telefonieren und surfen

Das Telefonieren mit den Eltern und Kommilitonen sowie das Surfen im Internet gehören zum Studentenalltag dazu. Gerade bei der Recherche für Hausarbeiten, aber auch bei der Freizeitgestaltung mit Streamingdiensten ist es angenehm, eine große Bandbreite zur Verfügung zu haben. Deswegen lohnt es sich, Studententarife fürs Telefonieren und Surfen abzuschließen. So können beispielsweise unbegrenzt Telefonate geführt, viele SMS verschickt und diverse Datenpakete heruntergeladen werden. Durch einen genauen Anbietervergleich ist es möglich, viel Geld zu sparen.

Günstige technische Geräte kaufen

Technische Geräte wie Laptops und Smartphones sind für das Studium von großer Bedeutung. Gerade angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft ist es zudem erforderlich, den Umgang mit technischen Geräten und Hilfsmitteln professionell zu beherrschen. Es ist aber nicht zwingend erforderlich, solche Geräte neu zu kaufen. Gerade Secondhand-Geräte, Ausstellungsstücke und Retourenwaren bieten die Möglichkeit, hochwertige Qualität zu einem günstigen Preis zu bekommen. Ferner bieten viele Hersteller Studentenrabatte, über die sogar Neugeräte gut finanzierbar sind. Um nicht zu viel zu zahlen, sollte daher etwas Zeit in einen Anbietervergleich investiert werden.

Medikamente online bestellen

Während des Studiums kann es schon einmal passieren, dass eine Krankheit zuschlägt, Kopfschmerzen intensiv werden oder stressbedingte Probleme auftreten. In diesem Fall ist es möglich, die Krankheiten mit rezeptfreien Arzneimitteln zu behandeln. Hier lohnt es sich, verschiedene Online-Apotheken und Anbieter im Internet zu besuchen. Hier sind die verschiedenen Medikamente häufig bis zu 50% günstiger zu haben als in klassischen Apotheken. Ein weiterer Vorteil: Die Medikamente werden bis an die Wohnungstür geliefert. So ist es nicht nötig, sich krank vor die Tür zu begeben, um die Arzneimittel in einer klassischen Apotheke abzuholen.

Fazit

Trotz eines überschaubaren Budgets ist es nicht zwingend erforderlich, auf Effizienz und Komfort im Studium zu verzichten. Es ist lediglich nötig, verschiedene Tricks zu nutzen und etwas Zeit in den Vergleich unterschiedlicher Anbieter zu investieren. Häufig lohnt es sich, mit Studenten höherer Semester zu sprechen, welche Erfahrungen sie mit den einzelnen Anbietern gemacht haben. So lassen sich Lösungen für die eigenen Ansprüche finden, die bezahlbar und hochwertig sind.