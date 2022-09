GoTiger – Was steckt hinter dem Asia Lieferdienst

Bei dem Begriff Asia Lieferdienst denken die meisten an Gerichte aus Restaurants. Die GoTiger App hilft uns stattdessen dabei, leichter selbst asiatische Rezepte nachkochen zu können. Der Lieferdienst macht den Einkauf in den oft verwirrenden asiatischen Supermärkten nicht mehr notwendig und bietet dabei eine große, spezialisierte Produktauswahl. Was genau steckt hinter dem Service?

Was ist GoTiger?

Über die App von GoTiger (Asia Lieferdienst – gotigerapp.com) können wir online Produkte aus der asiatischen Lebensmittelnische bestellen und sie am selben Tag zu uns nach Hause liefern lassen.

Ähnliche Lieferdienste hatten vor allem während der Quarantäne-Zeiten der Pandemie für Nahrungsmittel- und Getränkeeinkäufe in Rewe und Co. Hochkonjunktur. Da sich diese Art des Einkaufens inzwischen etabliert hat, gibt es nun immer mehr spezialisierte Angebote, die gezielt Waren aus türkischen, arabischen oder durch die GoTiger App nun asiatischen Lebensmittelgeschäften anbieten.

Anfang Juli ist das Start-up hinter dem GoTiger Angebot offiziell gestartet. Auch davor konnte man den Service bereits in einer Testphase nutzen. Das Team dahinter hat bereits viel Erfahrung mit Dienstleistungs-Apps und Lieferdiensten gesammelt. Dazu gehört die Taxi-App Free Now und der bekannte Lieferdienst Gorillas.

Service-Umfang von GoTiger

Über die App von GoTiger können Produkte aus asiatischen Lebensmittelgeschäften online bestellt werden.

● Das Versprechen ist dabei, dass die Waren innerhalb von zwei Stunden bei dem Kunden ankommen. Damit ist die App auch für Spontankäufe geeignet.

● Das Start-up importiert die inzwischen rund 800 Produkte von Händlern aus Asien und ergänzen sie mit frischem Obst und Gemüse aus Europa. Während auch andere Lieferdienste asiatische Produkte anbieten, gibt es dort keine vergleichbare Auswahl an spezialisierten Waren.

● In Zusammenarbeit mit Kurierfahrern aus Subunternehmen hat das Unternehmen in der Testphase rund 60 Bestellungen am Tag ausgeliefert.

● Da das Start-up in Berlin gegründet wurde, begrenzt sich die Dienstleistung derzeit auf Berlin und Potsdam. Wie Gorillas soll aber auch GoTiger zukünftig in anderen deutschen Städten etabliert werden.

● Zusätzlich zu den asiatischen Lebensmitteln und Zutaten bietet die App auch eine Auswahl an asiatischen Rezepten, die zu dem Sortiment passen.

Preise von GoTiger

Damit der Service profitabel ist, zahlt man als Nutzer unter Umständen höhere Preise für die einzelnen Produkte als die, die in lokalen Asia-Supermärkten zu finden sind. Für die praktische Dienstleistung kann dieser Aufschlag es aber durchaus wert sein.

Die Gründer planen zudem, die Produktpalette mit günstigeren Eigenmarken zu ergänzen, die nicht erst teuer aus dem Ausland importiert werden müssen, und ihren Kunden so preiswertere Alternativen zu bieten.

Vorteile von GoTiger – International Kochen ohne Hindernisse

Internationale Gerichte sind häufig eine Herausforderung. Dabei beginnt die Schwierigkeit nicht erst bei der Zubereitung. Die Zutatenliste bildet für viele Köche bereits das erste Hindernis. In Original-Gerichten aus dem Ausland werden Zutaten genutzt, die auf dem deutschen Markt nicht unbedingt zu finden sind.

Für manche Produkte gibt es hierzulande Alternativen. Sie befriedigen aber meist nicht den Bedarf an Menschen, die die Authentizität des Original-Rezepts erreichen wollen.

Spezialisierte Lebensmittelgeschäfte für ausländische Produkte sind in vielen Großstädten etabliert. Einwanderer und Neugierige können dort importierte Waren finden, die in internationalen Gerichten benötigt werden. Wer bereits einmal versucht hat, sich in einem solchen Geschäft zu orientieren, hat womöglich schon festgestellt, dass das nicht einfach ist.

● Die internationalen Supermärkte haben selten die gleiche Ordnung und Systematik, die wir aus deutschen Geschäften kennen. Preisschilder können hier mitunter handgeschrieben sein und die genaue Angabe darüber, was das Produkt ist, fehlt.

● Das ist insbesondere im asiatischen Bereich eine Herausforderung, da Schriftzeichen wie Kanji für Laien nicht lesbar sind. Wer versucht genau das Produkt zu finden, das in einem Rezept angegeben wird, braucht entweder die Hilfe der Angestellten, oder muss die Waren des Geschäfts mit Google-Bildersuchen der gewünschten Zutat abgleichen.

● Bei der Hilfe durch die Angestellten, wenn sie aus dem asiatischen Bereich stammen, kann ebenfalls eine Sprachbarriere auftreten

● Nicht zuletzt können die Öffnungszeiten im Vergleich zu regulären Supermärkten begrenzt sein. Wer plant asiatisch zu kochen, aber eine Zutat vergessen hat, kann womöglich nicht spontan ein Geschäft finden, dass noch offen ist und das gewünschte Produkt hat.

Faktoren wie diese erzeugen eine hohe Hemmschwelle dafür, asiatische Rezepte selbst auszuprobieren und dabei authentische Zutaten nutzen zu können. Ein Lieferdienst wie GoTiger bietet stattdessen eine gute Übersicht und erklärende Texte zu den Produkten, damit man sich schnell orientieren und die passenden Waren finden kann.

Fazit

GoTiger ist ein Online-Lebensmittelmarkt mit Lieferservice am selben Tag, über den wir asiatische Lebensmittel und Zutaten kaufen können. Dank der Ausrichtung an deutsche Nutzer ist es leicht, sich unter der Auswahl an Produkten zu orientieren und die richtigen Waren zu finden. Das setzt die Hemmschwelle niedriger an, sich in internationalen Gerichten aus dem asiatischen Raum zu versuchen, ohne sich dabei in einem verwirrenden asiatischen Lebensmittelmarkt zurechtfinden zu müssen.