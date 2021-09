Job und Ernährung – So lassen sie sich miteinander vereinbaren

Wer Vollzeit arbeitet, lässt die gesunde Ernährung nebenher gerne einmal liegen. Nach einem vollen Arbeitstag mit Pendeln zum Job, dem privaten Haushalt, Hobbys und anderen Verpflichtungen haben nicht viele die Zeit oder die Lust, sich noch an den Herd zu stellen. Hier gibt es ein paar Tipps, wie man den Vollzeit-Job und gesundes Essen dennoch unter einen Hut kriegen kann.

Photo by Conscious Design on Unsplash

Zeit ist Geld

Es liegt nicht an unseren Fähigkeiten, wenn wir es nicht schaffen unseren Alltag befriedigend in 24 Stunden zu verpacken. Tatsächlich ist es eine Entwicklung der Neuzeit, die dem Kapitalismus geschuldet ist: Wer mehr arbeitet und so mehr zum Gewinn beiträgt, hat weniger Zeit für die schönen Dinge im Leben und ist deshalb gewillt, mehr Geld auszugeben, um sich mehr Freizeit gönnen zu können oder sie angenehmer zu gestalten. Das ist ein doppelter Vorteil für die Ökonomie, aber keiner für uns.

Gesunde Ernährung durch Tiefkühlessen?

Wer es nicht schafft, sich neben der Arbeit und den sozialen Verpflichtungen noch ein Essen zu kochen, darf sich also kein schlechtes Gewissen einreden lassen von der Gesundheitsbewegung, die einen dafür verurteilt, wenn man zu Tiefkühlware greift. Wer sich Untersuchungen von Lebensmitteln anschaut, kann erkennen, dass der schlechte Ruf von vielen TK-Produkten nicht gerechtfertigt ist.

Der schlechte Ruf von Tiefkühlessen

Gerade Früchte und Gemüse profitieren sogar davon, wenn sie mit dem Schockfrosten konserviert werden. Denn das Einfrieren geschieht in der Regel direkt nach der Ernte, nach der ein Nahrungsmittel noch die meisten Vitamine und Nährstoffe enthält. Sie werden auf bis zu - 40 °C abgekühlt und dann bei mindestens - 18 °C gelagert. Dabei sterben keine Vitamine ab. Im Gegenteil, sie werden erhalten, bis sie auf dem Esstisch landen. Bei frischem Gemüse hat es nach seiner Anreise und Lagerung bereits wichtige Nährstoffe verloren.

Nach Einführung der Schockfrost-Technologie haben wir heute also eine Auswahl an gesundem Essen, auch wenn es aus der Tiefkühltruhe kommt. Mit dem Hofmann Menü muss man dabei nicht einmal auf Selbstgekochtes verzichten.

Selbstgekochtes Tiefkühlessen zum Kaufen

Services, die Rezepte und ihre Zutaten zusammenstellen und per Abo verschicken sind schon einmal praktisch für den unmotivierten Koch. Er muss sich keine Gedanken darüber machen, was er essen soll, er muss nicht einkaufen gehen und die richtigen Zutaten suchen, und hat gleich alles, was er braucht, zur Hand, inklusive Anleitung. Es bleibt aber immer noch das Selbst-Zubereiten, das Zeit einnimmt.

Services wie das Hofmann Menü lagern auch das Kochen aus. Hier wählt man Online eine Anzahl von 8 Mahlzeiten aus einem Menü-Katalog aus. Die Mahlzeiten werden in der Manufaktur gekocht und zeitnah ausgeliefert. Damit hat man Essen, das nicht eingeschweißt im Karton von einer Fabrik hergestellt wurde, aber dennoch den Vorteil, es gefroren aufzubewahren und jederzeit zubereiten zu können. Auch hier wird das Gericht direkt nach dem Kochen schockgefroren, um die Nährstoffe zu erhalten.

Damit man auch während des Jobs nicht zur Currywurst-Bude um die Ecke läuft oder immer das gleiche Kantinenessen isst, kann man die Tiefkühlportionen mit zur Arbeit nehmen, sofern man eine Mikrowelle oder einen Ofen im Bürogebäude zur Verfügung hat.

Keine Zeit zum Essen?

Zeit zum Essen sollte immer bleiben. Wer in einer spannenden Phase steckt und nicht das Gefühl hat, sich für zwei bis drei Mahlzeiten am Tag zum Essen die Ruhe zu nehmen, sollte zumindest den Tag über Snacks essen. Wichtig, auch wenn die Versuchung groß ist zu Süßigkeiten oder Chips zu greifen: Auch die kleinen Zwischenmahlzeiten sollten ausgewogen sein.

Für nebenher am Schreibtisch lohnen sich:

· Rohkost – Der Klassiker sind Apfelscheiben und Möhrenstücke, solange man damit den Sitznachbarn nicht stört. Wer will, nimmt dazu einen Quark-Dip.

· Müsliriegel – In Müsliriegeln kann viel Zucker stecken, aber auch der gibt Energie. Die Nüsse helfen zudem dabei, satt zu bleiben.

· Wasser – Wasser hilft gegen Kopfschmerzen und füllt den Magen, damit das Hungergefühl unterdrückt wird.

· Brot – Vollkornbrot mit verschiedenem Belag für ein wenig Abwechslung kann in kleine mundgerechte Stücke geschnitten werden, damit man es handlich essen kann.