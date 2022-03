Lebensmittel werden teurer: Das sind unsere Spar-Tipps

Lebensmittelpreise steigen weltweit

Weltweit sind die Lebensmittelpreise gestiegen, dies hat zu einem den Grund, dass die Coronapandemie für eine Knappheit sorgte und auch der Krieg in der Ukraine hat die Preise massiv erhöht. Der Lebensmittel-Preis-Index ist im Oktober bereits auf 133 Punkte gestiegen, dies war zuvor der Höchststand, welcher zuvor zuletzt im September 2011 erreicht wurde. Dieser Preis-Index wird sich in den kommenden Wochen abermals erhöhen. Insbesondere Weizen könnte teuer werden.

Wie kann im Supermarkt gespart werden?

Jeder hat ein anderes Einkaufsverhalten, dies zeichnet sich durch den monatlichen Verdienst aus oder durch andere diverse Faktoren. Produkte, welche etwa gesünder sind oder aber auch einen entsprechenden Einfluss auf das Tierwohl haben, sind insgesamt immer teurer. Wer tatsächlich sparen muss, wird hierbei stets das „schlechtere“ Produkt wählen müssen.

Allerdings gibt es noch andere Ansätze, womit dies unter Umständen auch noch umgangen werden kann. Dies umfasst primär die Gewohnheiten. In Deutschland werden noch appetitliche Lebensmittel häufig weggeworfen, damit wird im Grunde auch Geld verbrannt. Daher sollte nie mehr als nötig gekauft werden. Die nachfolgenden Tipps können zusätzlich helfen.

Prospekte

Wöchentlich werden die Prospekte aus Supermärkten oder Discountern aktualisiert, diese lohnen sich auch tatsächlich, denn die benötigten Produkte könnten im Angebot sein, aber nicht beim Stammsupermarkt, sondern womöglich bei einem Konkurrenzunternehmen. Daher ist es sinnvoll die Prospekte aus Läden wie EDEKA (https://jedewoche-rabatte.de/edeka), Penny, Netto oder Globus zu lesen.

Wochenplanung

Die Wochenplanung hat einen erheblichen Einfluss auf das wöchentliche Budget, denn wer für die gesamte Woche einkauft, muss zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr in den Laden und damit sinkt die Gefahr von Impulskäufen erheblich. Wer nach Lust und Laune die Gerichte zubereitet, wird demnach mehr Geld ausgeben. Die Wochenplanung hilft, die benötigten Lebensmittel einzukaufen und somit den Laden für die restliche Woche zu vermeiden.

Einkaufszettel

Eine weitere Methode, um Impulskäufe zu vermeiden ist, dass Einkaufszettel geschrieben werden. Ob auf Papier oder am Smartphone, in beiden Fällen ergibt es Sinn: Die Gefahr von möglichen Impulskäufen sinkt deutlich und Produkte kommen so auch nicht in Vergessenheit.

Wochenmarkt

Es gibt den Mythos, dass der Wochenmarkt teurer ist als ein Supermarkt oder Discounter. Allerdings stimmt dies nicht immer, denn Preisvergleiche zeigen immer wieder, dass der Wochenmarkt stellenweise sogar günstiger sein kann – insbesondere zum Ende der Öffnungszeiten. Ein Rabatt ist auch immer dann möglich, wenn immer wieder bei dem Stand gekauft wird.

Lagerung

Einen weiteren Einfluss hat die Lagerung der Lebensmittel, diese sollten stets richtig aufbewahrt werden, damit diese nicht verderben. Die falsche Lagerung ist mit einer der Gründe, weshalb so viele Lebensmittel auch im Münsterland weggeworfen werden.

Cashback

Alle Aktionen, wie etwa Coupons oder Cashback-Programme (wie beispielsweise mit einer Kreditkarte), können für weitere Einsparungen sorgen. Die Ausgaben werden damit wieder zu Einnahmen. Cashback-Programme zahlen in etwa 0,5 bis 1 Prozent von der Gesamtsumme wieder aus, teilweise direkt mit einer Geldprämie oder durch Punkte. Bei großen Familien kann dies einen erheblichen Unterschied ausmachen.