Lebensmittelverschwendung - ein globales Problem

Wahrscheinlich könnte sich niemand vorstellen, rund ein Drittel seines Wocheneinkaufs wegzuwerfen. Statistisch gesehen ist jedoch dies genau der Fall. Rund 55 kg Lebensmittel werden pro Person und pro Jahr in Deutschland weggeworfen. Weltweit sind es sogar bis zu 1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel, die in den Müll wandern. Diese Menge liegt außerhalb der eigenen Vorstellungskraft. Dass dieser Zustand ökonomisch und ethisch nicht vertretbar ist, sollte jedem bekannt sein. Wie kann diese Verschwendung also vermieden oder zumindest reduziert werden?

