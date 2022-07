Nahrungsergänzung – so findet man das Richtige

Was sind Nahrungsergänzungsmittel?

Das Leben hat sich aus den chemischen Elementen der Erde entwickelt. Diese Elemente werden deshalb für viele Körperprozesse benötigt – seien es Eisen, Magnesium, Kalzium oder Vitamine. Natürlicherweise nehmen wir die Nährstoffe über unsere Ernährung auf. Bei ausgewogenem Speiseplan und gesunder Lebensweise besteht prinzipiell keine Mangelversorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. Es kann aber aufgrund von bestimmten Ernährungs- und Lebensgewohnheiten oder im Zusammenhang mit Belastungen und Erkrankungen zur Unterversorgung kommen. Dann liegt der Bedarf höher, als die Nahrung uns zuführt. Um diesen Mangel auszugleichen, gibt es Nahrungsergänzungsmittel. Dazu gehören u. a. Vitamintabletten, Mineralstoffkapseln, Omega-3-Öle oder Multivitaminsirup. Nicht alles ist empfehlenswert, auch wenn es auf dem Markt erhältlich ist.

Die persönliche Ernährungsweise ist bedeutend

Wenig Gemüse, dafür viel Frittiertes, Gezuckertes und Fetthaltiges: Wer sich so ernährt, riskiert einen Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen. Symptome sind zum Beispiel Müdigkeit, Leistungsschwäche und Stimmungstiefs. Es gibt aber auch eigentlich gesunde Ernährungsweisen, bei denen eine Nahrungsergänzung trotzdem sinnvoll ist. Das gilt für Vegetarier oder Veganer. So wird das lebenswichtige Vitamin B12 meistens über tierische Produkte aufgenommen. Um einem B12-Mangel vorzubeugen, sind vegane B12 Tropfen als Ergänzung angeraten. Pflanzliche Fleischimitate in der Ernährung gleichen den Mangel nicht aus. Ähnlich sieht es mit der Vitamin-D-Gruppe aus. Vitamin D3 wird ebenfalls fast nur über tierische Produkte dem Körper zugeführt. D3 Tropfen sind auch hier sinnvoll. Wer sich vegan oder vegetarisch ernährt, sollte darauf achten, ob zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln tierische Inhaltsstoffe eingesetzt werden. Die Tierschutzorganisation PETA zeichnet manche Nahrungsergänzungsmittel bewusst aus, weil sie komplett ohne tierische Zusatzstoffe auskommen.

Wann Nahrungsergänzungsmittel allgemein sinnvoll sind

Weitere Faktoren sorgen für einen erhöhten Bedarf an Mineralstoffen, Vitaminen oder sekundären Pflanzenstoffen. Dazu gehören u. a.:

Stress: Stress, emotionale Belastungen oder Phasen mit starker körperlicher oder geistiger Beanspruchung erhöhen den Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen.

Krankheiten: Nach Operationen oder Erkrankungen kann ein erhöhter Bedarf auftreten.

Diäten: Bei strengen Diäten mit weniger als 1500 Kilokalorien täglich sollte die Unterversorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen ausgeglichen werden.

Schwangerschaft und Stillzeit: Diese Lebensabschnitte im Frauenleben erhöhen den Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen um 30 % bis 100 %. Eisen, Zink, Jod, Kalzium und Folsäure werden ebenso vermehrt benötigt wie die Vitamine A, C, B1, B2, B6.

Seniorenalter: Im Alter verlangsamt sich der Stoffwechsel und Senioren haben geringeren Appetit. Es droht ebenfalls eine Unterversorgung mit Eisen, Folsäure, Kalzium oder den Vitaminen A, C, B2 oder B6.

Worauf sollte man bei Nahrungsergänzungsmitteln achten?

Gute Nahrungsergänzungsmittel stammen aus natürlichen Quellen. Das erhöht die sogenannte Bioverfügbarkeit. Der Körper kann sie besser verwerten, als wenn sie künstlich bzw. chemisch hergestellt werden. Gesunde Nahrungsergänzungsmittel sind außerdem frei von Konservierungsstoffen und Zucker. Wenn möglich sollte die Herkunft der Rohstoffe und die Seriosität des Herstellers vor einem Kauf geprüft werden.