Neujahrsvorsätze erfolgreich durchsetzen

Es ist wieder so weit - immer, wenn sich ein Jahr dem Ende neigt und das nächste beginnt, setzen sich Menschen neue Ziele und Vorsätze, die sie angehen möchten. Es ist ein wiederkehrendes Ritual in unserer Gesellschaft und wird von vielen praktiziert.

Photo by Anna Pelzer on Unsplash

Dabei geht es oft um Themen wie gesündere Ernährung, mehr Sport oder darum, dem Rauchen durch Snus ein Ende zu setzen. Leider passiert es häufig, dass die guten Vorsätze bereits nach wenigen Wochen oder sogar Tagen in Vergessenheit geraten und man sich kurz darauf wieder in seinem alten Trott befindet. Aber wie schafft man es erfolgreich seinen Zielen treu zu bleiben? Die Antworten liefert dieser Artikel.

Warum setzen sich viele Menschen Neujahrsvorsätze?

Viele Menschen setzen sich Neujahrsvorsätze, weil sie sich eine positive Veränderung in ihrem Leben wünschen. Oft wird das neue Jahr als Symbol für einen Neuanfang betrachtet und sie nutzen diesen Anlass, um sich selbst vorzunehmen, etwas in ihrem Leben zu ändern oder einen Umbruch herbeizuführen.

Wie kann man seine Ziele erfolgreich durchsetzen?

Jeder von uns kennt es: Wir starten das neue Jahr voller Motivation und Elan und wollen endlich unsere lang gehegten Ziele verwirklichen. Doch oft scheitern wir schon nach wenigen Wochen oder Monaten an unseren guten Vorsätzen. Woran liegt das eigentlich?

Oftmals ist es eine Kombination aus falschen Erwartungen, mangelnder Disziplin und fehlender Planung, die dazu führt, dass wir unsere Neujahrsvorsätze nicht erfolgreich umsetzen können. Aber mit ein paar Tipps und Tricks kann man die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, seine Vorsätze auch wirklich durchzuhalten.

Realistische Ziele setzen

Einen wichtigen Punkt sollte man bei der Auswahl seiner Neujahrsvorsätze beachten: Sie sollten realistisch und machbar sein. Viele Menschen scheitern bereits an diesem Punkt, da sie sich vornehmen, Dinge zu ändern, die entweder völlig unrealistisch sind oder für die sie einfach nicht die nötige Motivation haben.

Es ist es etwa kein realistisches Ziel, in einem Monat 20 Kilo abzunehmen – hier sollte man lieber kleinere Schritte setzen und sich zunächst einmal vornehmen, dreimal in der Woche 30 Minuten Sport zu treiben oder bewusster zu essen.

Auch ein sofortiger Rauchstopp kann ein unrealistisches Unterfangen darstellen, denn ein kalter Entzug kann schwierig sein und die Wahrscheinlichkeit, dass man rückfällig wird, ist hier besonders hoch. Stattdessen sollte man sich lieber zum Ziel machen, in den nächsten Wochen immer weniger zu rauchen oder tabakfreien Snus zu Hilfe zu nehmen, indem man die Nikotinzufuhr Monat für Monat sanft reduziert.

Plan erstellen

Wenn man seine Ziele erst einmal realistisch formuliert hat, ist es wichtig, einen genauen Plan zu erstellen, wie man diese erreichen will. Nur wer weiß, was genau und wann er es tun muss, hat eine Chance, seine Ziele auch tatsächlich umzusetzen. Ein guter Tipp ist es hierbei, sie möglichst konkret zu formulieren und sich auch kleine Meilensteine zu setzen. Statt „Ich will abnehmen“ ist es besser zu sagen „Ich will in 3 Monaten 5 Kilo abnehmen“ oder „Ich will jeden Montag und Donnerstag ins Fitnessstudio gehen“.

Diszipliniert bleiben

Neben einem guten Plan ist auch Disziplin entscheidend, um seine Neujahrsvorsätze umzusetzen. Ohne sie fällt es meistens schwer, sich an seinen Plan zu halten und regelmäßig Sport zu treiben. Umso wichtiger ist es also, sich von Anfang an gut vorzubereiten und sich mental darauf einzustellen, dass es nicht immer leicht sein wird. Wenn man weiß, was auf einen zukommt und warum man sein Ziel erreichen will, fällt es meist etwas leichter, diszipliniert zu bleiben.

Kleine Belohnungen wirken hier wahre Wunder! Ein Kinobesuch, ein Shoppingtrip oder ein neues Buch können kleine Geschenke an einen selbst sein und als Motivation dienen, Teilziele zu erreichen.

Fazit

Ob Fitnessprogramm, Rauchentwöhnung, Ernährungsumstellung oder neue Hobbys - in der Regel haben wir viele gute Vorsätze für das neue Jahr.

Alles in allem ist es gar nicht so schwer, seine Neujahrsvorsätze umzusetzen – man muss nur ein paar grundlegende Dinge beachten. Wenn man seine Ziele realistisch formuliert und sich gut vorbereitet hat, steht dem Erfolg nichts mehr im Weg!