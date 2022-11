Rauchen und Dampfen als Lifestyle: Wie beliebt ist dieser Lifestyle heutzutage?

Trotz Rauchverboten in Gaststätten und vielen geschlossenen Räumen gibt es immer noch sehr viele Menschen, die gerne Rauchen. Sie wollen sich ihre Genusssucht nicht verbieten lassen und haben weiterhin Spaß daran. Speziell beim Ausgehen treffen sich passionierte Raucher deshalb vor den Lokalen in Grüppchen oder in speziellen Raucherlounges. Darüber hinaus setzt sich das Dampfen als neuer Lifestyle bei allen Generationen durch.

Photo by Ander Burdain on Unsplash

Pfeife rauchen als aktueller Trend

Sehr lange galt das Rauchen einer Pfeife als eine Vorliebe von älteren und gediegenen Herren. Allerdings haben sich die Zeiten gewandelt, denn in den letzten Jahre greifen auch immer mehr junge Männer zur Pfeife. Der Grund dafür: Die Mischung aus altem Charme, Genuss und Entschleunigung bietet eine willkommene Abwechslung zum hektischen und unpersönlichen Alltag der Leistungsgesellschaft. Dazu passt perfekt das Rauchen einer Pfeife, welches von der heutigen Generation neu entdeckt wird. Keck sitzt sie im Mundwinkel und wird immer häufiger zu trendigen Accessoire in den sozialen Netzwerken. Pfeifen-Fans diskutieren eifrig in Blogs und Foren über die Eigenschaften der verschiedenen Tabaksorten und Pfeifenmodelle. Wer auf der Suche nach einem würzigen Pfeifentabak ist, für den ist beispielsweise der Dan Tobacco DTM genau richtig.

Dampfen als Ersatz für normale Zigaretten

Im Bezug auf das Rauchen kam in den letzten Jahren viele neue Produkte auf den Markt. Produkte wie E-Zigaretten erleben momentan einen wahren Boom. Die tabaklose Alternative ist zu einer beliebten Alternative geworden, der Umsatz steigt beständig an. Immer mehr Bürger dampfen, anstatt wie bisher zu rauchen. Die E-Zigaretten sind mit einer Flüssigkeit gefüllt, dem sogenannten Liquid, welches anstatt dem herkömmlichen Tabak verdampft wird. Die Liquids gibt es in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen zur Auswahl, die sich den persönlichen Vorlieben anpassen lassen, zum Beispiel:

- Vanille Lemon

- Kirschwaffel

- Karamell

E-Zigaretten sind auch bei Nichtrauchern beliebt, welche sie gerne in Gesellschaft und beim Ausgehen in Anspruch nehmen.

Gegenwärtige Tendenz zu Zigarren und Zigarillos

In den letzten Jahren ist die Raucherquote in Deutschland erheblich gestiegen. So ist vor allem der Umsatz von Zigarren und Zigarillos in die Höhe geklettert. Die Zigarre ist eine auffällige Rauchware, sie ist größer und dicker, deshalb brennt sie viel länger. Außerdem sind Zigarren wesentlich teurer. Die kubanischen Varianten überzeugen mit einer hochwertigen Qualität, die ihren Preis hat. Männer nutzen sie häufig als Statussymbol, nach dem Golfspiel oder Ausflug mit dem Segelboot werden in trauter Runde Zigarren geraucht. Des Weiteren agiert nach dem erfolgreichen Geschäftsabschluss eine edle Zigarren als Belohnung, die sehr gut zum schicken Businessanzug und der Rolex am Handgelenk passt.

Fazit

Das Rauchen ist nach wie vor ein beliebter Lifestyle, den sich viele Bürger gerne gönnen. Pfeifen und Zigarren sind nach wie vor beliebt bei Rauchern. Als Alternative dampfen immer mehr Menschen eine E-Zigarette mit einem aromatischen Liquid.