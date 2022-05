Schwarzsalz: Warum Kala Namak eine Ei-Note hat

Schwarzsalz ist Bestandteil von Gewürzmischungen wie Garam Masala und ähnelt geschmacklich dem typischen Ei-Aroma: Daher gilt das Kala Namak genannte Salz auch als optimaler Lieferant für Ei-Aroma in der veganen Küche.

Der Ei-Geschmack rührt her von einer relativ hohen Konzentration an Schwefelwasserstoff in dem Mineral. Klingt giftig? Ist es aber nicht. Bei normaler Anwendung ist Kala Namak nicht gesundheitsschädlich, gibt das Bundesinstitut für Risikobewertung Entwarnung.

Bei der traditionellen Herstellung wird das Steinsalz aus dem Himalaya mit Holzkohle, Gewürzen, Kräutern und Samen vermengt und erhitzt, erklärt Silke Noll, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Das rosarot-bräunlich bis dunkelviolett gefärbte Salz erhält seine Farbe durch Eisensulfit, Natriumsulfat und eben Schwefelwasserstoff.

Im Handel ist neben dem traditionell hergestellten Kala Namak auch günstigeres, synthetisches Schwarzsalz erhältlich. Um letzteres herzustellen wird herkömmliches Kochsalz mit Eisensulfit, Natriumsulfat und Schwefelwasserstoff angereichert.