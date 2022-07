Schweizer Toblerone bald auch aus der Slowakei

Schon lange ist Schokolade ein Schweizer Exportschlager. Zu den bekanntesten Marken zählt etwa Toblerone. Doch die US-Firma, die sie seit 20 Jahren besitzt, will die Produktion teilweise in die Slowakei verlagern. Daher ändert sich nun die Herkunftsangabe.

Weil die Toblerone-Schokolade bald teilweise in der Slowakei hergestellt wird, darf nicht mehr die Bezeichnung «Toblerone - of Switzerland» auf der Verpackung stehen.

Die markante dreieckige Schweizer Toblerone-Schokoladekommt bald nicht mehr ausschließlich aus der Schweiz. Die kleinerenTeile im Schokoriegelformat mit 35 oder 50 Gramm werden ab Ende 2023in der Slowakei produziert, wie eine Sprecherin der US-Firma MondelezInternational (früher Kraft Foods) bestätigte. Toblerone gehört seitmehr als 20 Jahren zu dem US-Unternehmen.

Bislang wurden sämtliche Tobleronen, die in mehr als 120 Ländernverkauft werden, in Bern hergestellt. Dort hatten die SchweizerChocolatiers Theodor Tobler und Emil Baumann die Toblerone 1908erfunden. Wegen strenger Auflagen, was unter der HerkunftsangabeSchweiz oder Switzerland vermarktet werden darf, müsse die Firma mitder teilweisen Produktionsverlagerung in die Slowakei die Hinweiseauf den Packungen ändern, sagte Mondelez-Sprecherin Livia Kolmitz.

Die Bezeichnung «Toblerone - of Switzerland», die bislang auf denPackungen steht, werde ersetzt durch «established in Switzerland»(etwa: gegründet in der Schweiz). «Wir setzen diesen Schritt, um unszu öffnen und Wachstum möglich zu machen», sagte Kolmitz.

Geschmacklich bleiben kleine und große Toblerone identisch, auch wennsie an verschiedenen Standorten hergestellt werden, wie dieSprecherin betont. Denn die Schokoladen- und Mandelnougatmasse füralle Tobleronen werde weiterhin vollständig im Hauptwerk in Bernhergestellt und für die Produktion in die Slowakei angeliefert.

Im Berner Werk würden weiter alle größeren Tobleronen ab 100 Grammhergestellt. Eine Produktionsverlagerung ins Ausland sei nichtgeplant. In dem Werk in der Slowakei stellt das Unternehmen bereitsandere Schokoladenmarken her.

Der Name Toblerone setzt sich zusammen aus dem Nachnamen desChocolatiers Tobler und dem italienischen Wort fürHonig-Mandel-Nougat, Torrone. Ob Tobler sich bei der dreieckigen Formdes Matterhorns inspirieren ließ, ist nicht überliefert. Der markanteBerg bei Zermatt kam erst 1970 auf die Verpackungen.