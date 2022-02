Umweltbewusst kochen und genießen

Photo by Katie Smith on Unsplash

Dies beginnt allerdings nicht erst vor unserer Haustür – im Gegenteil. Auch im heimischen Alltag sollte man möglichst nachhaltig wirtschaften. Dazu zählt auch der Umgang mit Lebensmitteln. So kommt eine Untersuchung des World Wildlife Fund (WWF) zu dem Schluss, dass allein in Deutschland jährlich an die 20 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen. Umgerechnet sind das pro Sekunde rund 315 Kilo genießbare Lebensmittel.

Bewusst einkaufen gehen

Das sind die schlechten Nachrichten. Die guten: Dagegen kann man etwas unternehmen. Wer sich beispielsweise für die Kochboxen und Rezepte von Anbietern wie HelloFresh entscheidet, stellt nicht nur sicher, dass er sich gesund und ausgewogen ernährt. Die Tatsache, dass hier alle Lebensmittel portionsgenau geliefert werden, schützt zudem vor Verschwendung.

Doch Kochboxen sind nicht die einzige Möglichkeit, nachhaltig zu essen und so wenig Müll wie möglich dabei zu erzeugen. Auch der bewusste Einkauf im Supermarkt hilft dabei. Das bedeutet, man kauft wirklich nur das ein, was man wirklich benötigt.

Spontankäufe, von denen einige dann unbemerkt im Kühlschrank vergammeln, sollten der Vergangenheit angehören. Nicht nur der Umwelt zuliebe, sondern auch, weil die gestiegene Inflationsrate sich auch in den Supermarktregalen bemerkbar macht.

Dabei helfen zwei Tipps, die eigentlich jeder kennt, die jedoch immer wieder gern vergessen werden: die gute alte Einkaufsliste und die Tatsache, dass man hungrig besser nicht in den Supermarkt geht. Untersuchungen an der University of Minnesota haben gezeigt: Mit leerem Magen geben Menschen mehr Geld aus – und das gilt logischerweise vor allem für Lebensmittel.

Saisonal und regional schmeckt der Umwelt

Eine weitere Möglichkeit, bewusst einzukaufen ist es, sich für saisonale und regional produzierte Lebensmittel zu entscheiden. Denn hier entfallen lange Lagerzeiten und Transportwege, die das Klima belasten. Damit nicht genug, sind viele Lebensmittel vom Wochen- oder Bauernmarkt auch länger haltbar als weit gereiste Supermarktware.

Ein gutes Beispiel dafür sind Kartoffeln: Beim Landwirt liegen diese im kühlen Keller und werden nur nach Bedarf in den Ladenraum geholt. Im Supermarkt dagegen werden die Erdäpfel teilweise wochenlang im Verkaufsraum gelagert. Die Folge: Sie keimen schneller aus.

Die Anschaffung eines Einkaufskorbs und einiger Netzbeutel ist ebenfalls eine klimafreundliche Möglichkeit einzukaufen. Denn so kann man Obst und Gemüse unverpackt einkaufen.

Auch wenn sie bisweilen praktisch sind: Auf den Einkauf von Fertiggerichten sollte man der Umwelt zuliebe weitestgehend verzichten. Nicht nur, weil viele dieser Gerichte etliche Zusatzstoffe enthalten, sondern auch, weil ihre Herstellung sehr viel Energie verbraucht – von der Herstellung über den Transport bis zur Lagerung, beispielsweise in der Gefrierabteilung des Supermarkts.

Frisch gekochte Mahlzeiten sind zum einen gesünder und tragen zum anderen dazu bei, dass man nicht ständig Hunger hat und zwischendurch nascht. Auch das macht sich für die Umwelt positiv bemerkbar. Wer berufstätig ist, kann beim Thema Mahlzeiten Zeit sparen, indem er am Wochenende vorkocht. Dieses sogenannte Meal Prepping ist auch ideal, wenn man sein Mittagessen im Büro verzehren möchte. Dort reicht nämlich dann eine Mikrowelle zum Aufwärmen.

Lebensmittelverschwendung vermeiden

Doch Umweltbewusstsein hört nicht beim Lebensmitteleinkauf auf. So gehört die richtige Lagerung im Kühlschrank ebenfalls zu den nachhaltigen Maßnahmen. Allerdings sollte man nicht jedes Nahrungsmittel gekühlt aufbewahren.

Tomaten, Avocados, Bananen oder Südfrüchte wie Orangen und Zitronen gehören beispielsweise nicht in den Kühlschrank. Denn das unterbricht den Reifeprozess und sorgt dafür, dass diese Lebensmittel ihr Aroma verlieren.

Viele andere Lebensmittel wie Mehl, Zucker oder Mehl werden natürlich ohnehin nicht gekühlt. Sie bewahrt man am besten in wiederverwendbaren Schraubgläsern auf. Auf Kunststoff sollte man – ebenfalls aus Umweltgründen – besser verzichten.

Nachhaltige Küchenausstattung

Auch Alufolie gilt es zu vermeiden. Für ihre Herstellung aus dem Mineral Bauxit werden in Guinea oder Indien Wälder abgeholzt, darüber hinaus entsteht bei der Produktion der sogenannte Rotschlamm, der belastende Schwermetalle wie Blei enthält. Die Alternative zu Alu: Bienenwachstücher. Sie sind wiederverwertbar und halten darin eingepackte Lebensmittel lange frisch.

Bei der Anschaffung der Küchenausstattung ist es ebenfalls sinnvoll, den Umweltgedanken im Hinterkopf zu bewahren. Das gilt für Großgeräte wie Kühlschrank oder Herd, die möglichst energieeffizient arbeiten sollten, aber auch für Kochutensilien wie Löffel oder Schneidebretter. Gerade bei diesen Kleinartikeln neigt man dazu, zu Billigmodellen zu greifen. Problem: Da diese nicht besonders lange halten, wandern sie auch schnell in den Müll.

Als deutlich langlebiger und damit umweltfreundlicher haben sich Utensilien aus Materialien wie Holz, Metall oder Bambus erwiesen. So gelten Schüssel oder Löffel aus Olivenholz als besonders langlebig und sehen mit der richtigen Pflege auch nach Jahren noch gut aus.