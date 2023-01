Vegan & vegetarisch essen: Grüne Restaurants im Münsterland

Beim Thema Ernährung streiten sich die Experten. Allerdings teilen sich die Lager nicht auf zwei Seiten auf, sondern zerstreuen sich in verschiedene Richtungen. Veganer, Vegetarier, Frutarier oder Pescetarier: Die Liste der Ernährungsweisen ist lang und scheint kein Ende zu nehmen. Obwohl jede Ernährungsweise seine Vor- und Nachteile hat, gilt vegetarisches oder veganes Essen als gute Abwechslung in jeder Ernährungsform. Der Verzicht von Fleisch oder tierischen Produkten hilft dabei, den Körper in gewissen Abständen zu reinigen und zur Ruhe kommen zu lassen.

Abwechslung muss!

Eine einseitige Ernährung sollte in jedem Fall vermieden werden. Der Verzicht von Vitaminen oder Mikrostoffen kann sich negativ auf den eigenen Organismus auswirken. Auf bestimmte Stoffe kann der menschliche Körper einfach nicht verzichten. Alternative Möglichkeiten zum Aufstocken der Depots sind Nahrungsergänzungsmittel, die für einen ausgeglichenen Körperhaushalt sorgen. Über Proteinpulver oder Omega-3-Kapseln werden Eiweiße und Fette zugeführt, während der Entschluss Aminosäuren kaufen zu wollen den Schutz von Muskeln, Knochen und Haut sichert. Menschen, die verstärkt auf fleischlose Kost setzen, sollten diese Supplements in ihren Ernährungsplan aufnehmen.

Wer überhaupt erst einmal grüne Hauptspeisen testen möchte, der sollte in diesen leckeren Restaurants im Münsterland unbedingt einkehren.

„Peperoni“: Immer eine gute Wahl

Was nach scharfer Küche klingt, ist Balsam für die Seele. Im gefeierten Restaurant „Peperoni“ wird vegane und vegetarische Küche mit Liebe zubereitet. Täglich wechselnde Gerichte sorgen für Abwechslung auf dem Speiseplan und lassen garantiert keine Langeweile aufkommen. Frisches Gemüse, knackige Salate und selbst gemachte Beilagen wie Spätzle runden das Angebot ab. Als besonderes Highlight gilt die Musikantenregel: Wer vor Ort ein kleines Stück auf den vorhandenen Instrumenten spielt, darf kostenfrei essen. Von Montag bis Samstag in der Wolbecker Straße in Münster.

„Krawummel“: 100 Prozent vegane Küche

Frei von tierischen Produkten und Fleisch: Das Restaurant „Krawummel“ hat sich als echtes Highlight in der veganen Gastronomie etabliert und begeistert mit dem kompromisslosen Konzept. Hier landen nur grüne und natürliche Zutaten in den Kochtöpfen, die jeden Hunger stillen. Mit Kreativität und Überzeugung servieren die Betreiber die liebevoll zubereiteten Gerichte und setzen auf Statement: Ein Hinweis, dass es sich um ein veganes Restaurant handelt, finden Gästen auf den ersten Blick nicht. Erst beim Blick in die Speisekarte wird deutlich, dass Fleisch an diesem Ort keinen Raum bekommt. Wer in der Ludgeristraße in Münster unterwegs ist, sollte einen Besuch einplanen.

„Café ArtemPause“: Verschnaufpause bei Kaffee & Kuchen

In dieser herzlichen Atmosphäre gönnen sich Besucher eine kleine Pause vom Alltag. Bei frischem Kaffee und hausgemachten Kuchen wird entspannt und die Auswahl der veganen Desserts studiert. Der kleine Gastraum bietet mit 25 Plätzen eher überschaubare Sitzgelegenheiten und ist deshalb so gefragt. An Wochenenden kann es schnell voll werden, denn die süßen Speisen des Cafés sind sehr begehrt. An heißen Tagen stillt zudem ein frischgepresster Saft den Durst. Bei einem Zwischenstopp in Haltern am See unbedingt vorbeischauen!