Veganes Protein für Fitnessbegeisterte: Warum Soja so beliebt ist

Der Trend hin zu einer gesünderen und aktiveren Lebensweise hält schon seit einigen Jahren an. Fitnessstudios haben Hochkonjunktur und immer mehr Fitnessbegeisterte gehen mehrmals wöchentlich trainieren. Mit dem Training einher geht auch eine höhere Nachfrage nach Proteinprodukten, die für das Muskelwachstum nötig sind. Schwierig war es bisher immer für Veganer:innen oder Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten genügend Protein zu sich zu nehmen, doch mittlerweile gibt es auch sehr viele pflanzliche Proteinprodukte, die den tierischen keineswegs nachstehen.

Vegane Proteinprodukte als Shake besonders praktisch

Am weitesten verbreitet als pflanzliche Proteinquelle ist Soja. Es enthält sämtliche der neun essenziellen Aminosäuren und ist damit ein sehr hochwertiger Ersatz für tierisches Protein. Für Sportler:innen und Fitnessbegeisterte sind Proteinshakes besonders praktisch, denn sie können vor und/oder nach dem Training schnell zubereitet und eingenommen werden, sodass sie das Muskelwachstum optimal unterstützen.

Proteinshakes werden einfach durch Zugabe von Proteinpulver in Wasser zubereitet, oder mit Säften und Früchten zu einem Smoothie verarbeitet. Mittlerweile gibt es zahlreiche Hersteller von Proteinpulvern, die verschiedene Mischungen anbieten.

Eines der hochwertigsten ist zum Beispiel das rein pflanzliche Juice Plus+ Perform, das pro Portion nicht nur 25g Sojaprotein enthält, sondern auch zahlreiche Vitamine und pflanzliche Nährstoffe. B-Vitamine sorgen darin für einen optimalen Stoffwechsel und fördern die geistige Leistungsfähigkeit. Vitamin D sorgt für einen starken Knochenerhalt und beugt Osteoporose vor.

Sojaprotein hat viele gesunde Vorteile

Sojaprotein wird aus Sojabohnen gewonnen, die in manchen Ländern dieser Welt ein Grundnahrungsmittel sind und seit einigen Jahren auch hierzulande auf dem Vormarsch sind. Das hat einen guten Grund, denn Sojaprodukte sind gesund und enthalten genau wie viele andere Hülsenfrüchte auch einen hohen Anteil an Protein. Eine Sojabohne enthält 36 Prozent Protein, womit sie als hochwertiger Proteinlieferant prädestiniert ist.

Vor allem Veganer greifen gern zu Sojaprodukten, da es für sie eine gute Alternative ist, große Mengen an Protein zu sich zu nehmen, das ansonsten vorwiegend nur in Milchprodukten zu finden ist. Doch auch generell wird Sojaprotein immer beliebter, auch bei Menschen, die keine Veganer:innen sind oder eine Lebensmittelunverträglichkeit haben.

Soja liefert nämlich nicht nur hohe Mengen an Eiweiß, sondern hat auch noch zahlreiche andere vorteilhafte Eigenschaften. Sojabohnen enthalten mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die grundsätzlich den gesättigten Fettsäuren vorzuziehen sind. Letztere kommen hauptsächlich in tierischen Produkten vor und können bei übermäßigem Konsum zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.

Soja enthält auch viele Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe, die für den Stoffwechsel wichtig sind und das Immunsystem stärken. Unter den Inhaltsstoffen sind auch die essenziellen Aminosäuren, die vom Körper nicht selbst hergestellt und nur mit der Nahrung aufgenommen werden können. Durch den Einbau von Sojaprodukten in die tägliche Ernährung tut man seinem Körper also nicht nur in punkto Muskelwachstum etwas Gutes.

Veganes Protein im Vergleich zu tierischem Protein

Wie hochwertig ein Protein ist, bewertet man an dessen Aminosäureanforderungen. Je mehr essenzielle Aminosäuren ein Protein enthält, desto höher ist dessen biologischer Wert.

Ein weiterer Qualitätsindikator für ein hochwertiges Protein ist dessen Verdaulichkeit, denn ein Protein bringt dem Körper nur einen Mehrwert, wenn es in Aminosäuren aufgespalten werden kann, bevor es vom Körper ausgeschieden wird. Diese Qualität von Proteinen wird mit dem Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score bewertet, kurz auch PDCAAS.

Der PDCAAS-Wert kann zwischen 0 und 1.0 betragen. Je weiter gegen 1 ein Wert geht, desto hochwertiger ist das Protein. Gemeinsam mit tierischem Eiweiß aus Eiern und Milch, hat auch Soja einen Wert von 1.0 und liegt damit sogar noch vor Rindfleisch, das einen Wert von 0.9 hat.

Anhand dieser Bewertungsmerkmale lässt sich Soja als gleichwertig mit anderen tierischen Produkten einstufen und kann damit als adäquate Ersatzproteinquelle angesehen werden.

Fazit: Sojaprotein nicht nur für Veganer:innen eine Alternative

Da Soja den tierischen Proteinen in nichts nachsteht, ist es kaum verwunderlich, dass Kraftsportler und Fitnessbegeisterte immer häufiger zu Sojaproteinprodukten greifen. Wer sich nicht vegan ernährt, kann einen Sojashake dennoch in seine Ernährung einbauen, denn durch die vielen verschiedenen Inhaltsstoffe erhält der Körper auch Nährstoffe, die er aus tierischen Produkten nicht gewinnen kann.

Durch die Ergänzung mit Sojaprotein wird also die Ernährungsweise diversifiziert, wodurch sich weitere Vorteile ergeben, wie z.B. ein starkes Immunsystem. Setzt man bei seinem Training auf besonders hochwertige Sojaproteinpulver, die noch zusätzliche Pflanzenstoffe enthalten, profitiert sogar auch die geistige Leistungsfähigkeit und der Knochenbau davon.