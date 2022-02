Vielseitig und gesund: Alles rund um Hülsenfrüchte

Bohnen, Linsen und Co.

Mehr als Linseneintopf: Hülsenfrüchte spielen in der vegetarischen und veganen Küche eine große Rolle.

Linsen, Bohnen, Kichererbsen und Co. sind supergesundund für die Ernährung weltweit von so großer Bedeutung, dass dieVereinten Nationen den Hülsenfrüchten einen eigenen Tag widmen. Zeit,einige Dinge um Gepupse und so zu (er)klären.

Was ist eigentlich eine Hülsenfrucht?

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung auf das Äußere, die Hülse.Denn das ist die Frucht. Doch häufig wird das Wort für etwas anderesverwendet: In der Ernährung sind damit meist die Samen gemeint, diein der Hülse heranreifen und dann überreif geerntet und getrocknetwerden. Die botanische Familie der Hülsenfrüchte beeindruckt ob ihrerVielfalt und Größe: Mehr als 13.000 Arten gehören dazu. Bäume,Sträucher, Stauden und Kräuter, nahezu weltweit vertreten. Übrigens:Auch Erdnüsse sind botanisch gesehen Teil derHülsenfrucht-Großfamilie - und keine Nüsse.

Sind Bohnen und Co. gesund?

Ja. Ernährungsphysiologisch gesehen sind sie top: viel Eiweiß,einiges an Ballaststoffen, Mineralstoffen und Vitaminen, wenig Fett.Da Hülsenfrüchte oft relativ lange gekocht werden müssen, enthaltensie dann allerdings kaum noch hitzeempfindliche Vitamine wie dieB-Vitamine. Roh verzehren? In der Regel keine gute Idee, da diemeisten ungegart gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.

Aber was ist mit Blähungen?

«Es gibt Gerüchte, dass Hülsenfrüchte - in Mengen genommen - nichtgut bekommen. Das macht ja nichts, ich finde das fein. Warum soll mannicht auch mal ein Blähboy sein?», witzelte einst Komiker HeinzErhardt darüber, dass Hülsenfrüchte als Furztreiber gelten.Tatsächlich enthalten Bohnen und Co. einige unverdaulicheBestandteile wie etwa bestimmte Mehrfachzucker. Diese könnenBlähungen verursachen. Wer regelmäßig Hülsenfrüchte ist, trainiertdamit das Verdauungssystem, und das Gepupse wird in der Regelweniger. Man tut außerdem gut daran, Hülsenfrüchte vor dem Kochen zuwaschen und sie ausreichend lange zu garen.

Seit wann bauen Menschen sie zum Essen an?

Verschiedene Hülsenfrüchte werden zu den ältesten Kulturpflanzen derWelt gezählt. Der Anbau von Erbsen etwa ist ab ungefähr 8000 vorChristus belegt. Die Linse ist seit Beginn des Ackerbaus einewichtige Nutzpflanze. In Griechenland fand man Reste von Linsen ausder Zeit um 6000 bis 5000 vor Christus. Im alten Ägypten waren sieeines der Grundnahrungsmittel. Bei der Kichererbse wird vermutet,dass sie bereits vor 8000 bis 10.000 Jahren kultiviert wurde. Sieverbreitete sich vom vorderen Orient aus über Griechenland undItalien in Europa.

Und warum feiern die Vereinten Nationen nun gerade diese Pflanzen?

Nicht nur den Verzehr, sondern auch den Anbau von Hülsenfrüchtenbewerten Experten insgesamt positiv. Bauern auf allen Kontinentenkönnen sie verkaufen oder selbst verbrauchen. Das trägt nachÜberzeugung der Welternährungsorganisation FAO zuErnährungssicherheit und wirtschaftlicher Stabilität bei. Zudem werdedie Bodenfruchtbarkeit durch die Nutzung der stickstoffbindendenEigenschaften von Hülsenfrüchten verbessert, die Abhängigkeit vonsynthetischen Düngemitteln somit verringert. Herstellung undAnwendung von Kunstdünger belasten nämlich die Umwelt - Hülsenfrüchtekönnten somit zum Klimaschutz beitragen.