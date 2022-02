Wenn es in der Küche mal schnell gehen muss

Eine gut bewährte Methode um das Kochen an stressigen Tagen auf ein Minimum zu reduzieren, ist das Vorkochen und Einfrieren. Wenn Sie z.B. ein Gulasch kochen, machen Sie doch gleich mal die doppelte Menge. Die Arbeit ist fast dieselbe. Sie müssen vielleicht ein wenig mehr Fleisch klein schneiden, aber dann kocht alles für 1 oder 2 Stunden und da ist es dann egal, ob es 1 Kg oder 2 Kg Fleisch sind. Frieren Sie die Hälfte des fertigen Gulaschs ein und so sind Sie für andere Tage bestens vorbereitet. Einfach in der Mikrowelle oder gleich im Topf mit etwas Wasser auftauen, ein paar Nudeln kochen, fertig. Lassen Sie sich von vielen schönen Rezepten inspirieren.

Einzelne Zutaten vorbereiten und einfrieren

Manchmal liegt es nur an ein paar fehlenden Zutaten, um ein bestimmtes Gericht schnell zubereiten zu können. Oder aber die Zubereitung / Vorbereitung einer Zutat braucht einfach zu viel Zeit und die haben Sie heute nicht. Warum bereiten Sie nicht an anderen Tagen mit mehr Zeit und Muße einfach einige Zutaten vor und frieren diese ein. Ein besonders einfaches Beispiel sind frische Kräuter. Hachen Sie Petersilie, Basilikum oder auch Schnittlauch klein und geben Sie es in einen Eiswürfelbehälter. Füllen Sie die Fächer mit Wasser auf und stellen ihn in die Tiefkühltruhe. Wenn Sie nun für ein Gericht frische Kräuter benötigen, holen Sie einen Würfel hinaus und geben ihn einfach zur kochenden Speise hinzu. Voilà.

Foto: gate74 auf pixabay.com

Oder Sie möchten gerne geschälte Tomaten selbst zubereiten. An einem gemütlichen Sonntag könnten Sie gleich mehrere Kilo Tomaten abkochen und schälen. Dann portionsweise in Beutel füllen oder für kleine Portionen durchaus auch einen Eiswürfelbehälter verwenden und ab in die Tiefkühltruhe. Der nächsten schnellen Bolo steht nichts mehr im Wege.

Zutaten vorbereiten und im Kühlschrank aufbewahren

Vielleicht können Sie bereits am Wochenende erahnen, dass die Folgewoche stressig werden wird und wenig Zeit zum Kochen bleibt. Diese SItuation ist ideal geeignet, um das Wochenende zu nutzen und bereits für die Woche Vorbereitungen zu treffen. So können Sie z.B. einiges frisches Gemüse kaufen, putzen, kleinschneiden und kurz in kochendem Wasser blanchieren. Anschließend geben Sie es auf ein Sieb zum Abtropfen oder wickeln es in ein leicht feuchtes Küchenkrepp ein. Durch das Blanchieren werden Keime abgetötet und das Gemüse bleibt länger haltbar und vor allem sofort verwendbar. Auch Kartoffeln lassen sich toll vorbereiten und dann geht es am nächsten Tag besonders schnell.

Unser Extra-Tipp: Es gibt einige Anbieter, die Ihnen beste Bioprodukte gleich nach Hause liefert. Organisieren Sie die Lieferung für einen Tag, an dem Sie Zeit für die Vorbereitung haben und Sie haben die ganze Woche frisches, tolles und gesundes Gemüse und andere Zutaten.

Foto: congerdesign auf pixabay.com

Fassen wir zusammen

Wir leben in einer stressigen und fordernden Zeit. Da bleibt oft nicht genügend Muße, um für die Familie aufwendige Gerichte zu zaubern. MIt ein paar Tricks jedoch gelingt Ihnen das trotzdem. Das Stichwort heißt: Vorbereitung. Wenn Sie an weniger vollen Tagen einfach einige Dinge in der Küche erledigen, fällt das schnelle Kochen viel viel leichter und ist dennoch frisch und abwechslungsreich.