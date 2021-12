Betreuung von Senioren - woran Angehörige denken sollten

Werden plötzlich die Eltern oder der Ehepartner pflegebedürftig, stehen die Angehörigen vor einer großen Herausforderung. Nicht jeder kann sich selbst um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmern, da es der Beruf, verschiedene soziale Verpflichtungen oder die körperliche Verfassung nicht zulassen. Für Kinder oder Ehepartner ist es oft ein schwerer Schritt, ihren pflegebedürftigen Angehörigen in eine Pflege- oder Senioreneinrichtung zu geben. Glücklicherweise gibt es dafür gute und bezahlbare Alternativen.

Foto: by Matthew Bennett on unsplash.com

Die 24-Stunden-Pflege zu Hause

Wer einen pflegebedürftigen Angehörigen hat, der rund um die Uhr Pflege benötigt, muss ihn nicht immer in ein Pflegeheim geben. Pflegebedürftige Personen können mit dem 24h-SeniorService noch lange in ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben. Eine bezahlbare Alternative zu einer Pflegeeinrichtung sind Pflegekräfte aus Polen, Bulgarien oder der Ukraine, die sich um die liebevolle Pflege kümmern und alle Arbeiten der häuslichen Betreuung übernehmen. Sie helfen bei der Zubereitung des Essens, kümmern sich um Ordnung und Sauberkeit, übernehmen Boten- und Behördengänge und sorgen dafür, dass sich der pflegebedürftige Angehörige rundum geborgen fühlt. Angehörige sind entlastet und können ihrer beruflichen Tätigkeit und ihren Hobbys weiterhin nachgehen.

Tagespflege - guter Kontakt mit anderen Personen

Auch pflegebedürftige Personen benötigen soziale Kontakte. Bei der Tagespflege können Senioren und pflegebedürftige Menschen ihren Alltag in der gewohnten Umgebung verbringen. Sie werden zur Tagespflege abgeholt und treffen dann in einer Einrichtung auf andere pflegebedürftige Personen und Senioren. Die Angehörigen sind entlastet, während die pflegebedürftigen Menschen die Gelegenheit haben, neue Kontakte zu knüpfen und sich untereinander auszutauschen. Pflegebedürftige Personen müssen nicht im Heim untergebracht werden und können ein hohes Maß an Lebensqualität genießen. Bei der Tagespflege wird für ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel, Musik, gemeinsamem Kochen und anderer Unterhaltung gesorgt. Auch Sport wird getrieben, damit die Senioren noch möglichst lange fit und beweglich bleiben. Jeder kann nach seinen Fähigkeiten mitmachen.

Verhinderungspflege - Unterstützung für pflegende Angehörige

Auch pflegende Angehörige brauchen Urlaub und sind vor Krankheiten nicht gefeit. Fahren pflegende Angehörige in den Urlaub oder fallen sie krankheitsbedingt aus, ist die Verhinderungspflege die Lösung. Die pflegebedürftigen Personen können bei der Verhinderungspflege in der vertrauten Umgebung bleiben und müssen für diese Zeit nicht ins Heim. Pflegekräfte kommen zu den pflegebedürftigen Personen nach Hause und helfen bei Körperpflege, Anziehen, Medikamenteneinnahme und der Bereitstellung des Essens. Das ist auch mehrmals am Tag möglich. Die Angehörigen können während der Zeit ihrer Verhinderung auf eine umfassende Pflege und Betreuung vertrauen.

Seniorenbetreuung zu Hause

Auch Senioren, die noch nicht pflegebedürftig sind, können Hilfe in Anspruch nehmen, wenn sie den Alltag besser meistern oder nicht allein sein möchten. Seniorenbetreuer kommen zu ihnen nach Hause, helfen beim Kochen oder Putzen, begleiten Senioren bei Behördengängen oder Arztbesuchen, machen Spiele mit ihnen oder unternehmen auch Fahrten, beispielsweise ins Theater. Solche Dienste können mehrmals in der Woche genutzt werden. Die Seniorenbetreuer helfen bei einer angenehmen Gestaltung des Alltags und entlasten Angehörige.