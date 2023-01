Darüber freut sich nicht nur der kleine Mart: Glückwunschkarten bewegen oft viel mehr als teure Geschenke

Diese Geschichte brachte nicht nur die Augen des kleinen Mart zum Leuchten: Ihn erreichten über 200 Grußkarten zu seinem zweiten Geburtstag. Es schien, als würde das ganze Münsterland an seinem Ehrentag teilhaben wollen. Für Glücksforscher ist das kein Zufall, denn machen wir andere glücklich, machen wir auch uns eine Freude. Was wir von den Skandinavien lernen können und wie jeder ein bisschen Glück in seinen Alltag holen kann, verraten Glücks-Experten.

Oft reicht ein „Danke“, um Endorphine freizusetzen

Glücklichsein beginnt im Gehirn. Endorphine sorgen dafür, dass sich jede einzelne Zelle des Körpers wohltuend positiv anfühlt. Für ihre Ausschüttung kann das Schreiben von Dankeskarten an liebgewordene Menschen oder sportliche Aktivität sein. Auch ausreichend Schlaf, wenig Stress, Kuscheln, Intimität oder häufiges Lachen können die Glückshormone freisetzen.

Ein landläufiger Trugschluss: Konsum macht wirklich glücklich. Je mehr wir kaufen, desto glücklicher sind wir, oder doch nicht? Die Realität sieht anders aus, denn der Konsum ist ein vorübergehendes „Glücksgefühl“. Meist lässt es sofort nach, wenn der Kauf getätigt wurde. Anders hingegen sieht es bei einer Anschaffung aus, auf die wir lange gewartet bzw. gespart haben. Experten kennen auch dafür die Ursache: Emotionen. Vorfreude, Stolz und Wertschätzung gehen mit dieser bewussten Kaufentscheidung einher. Diese Gefühle manifestieren sich im Unterbewusstsein und wirken dort auch nachhaltig. Gibt es einmal Zweifel daran, ob wir etwas nicht schaffen oder erreichen können, erinnern wir uns an diesen positiven Impuls und wissen, wir können alles schaffen.

Wir wollen wieder zurück zu „echten“ menschlichen Kontakten

Das Internet hat unser Leben bereichert, ist jedoch auch Fluch und Segen zugleich. Mittlerweile nutzen es deutschlandweit mehr als 80 Prozent aller Bürger regelmäßig, vor allem soziale Medien. Immer häufiger fühlen sie sich dadurch jedoch auch unter Druck gesetzt und gestresst. Das Phänomen, sich mit anderen online vergleichen zu wollen, ist vor allem bei jüngeren Nutzern stark ausgeprägt und sorgt für Komplexe, Erfolgsdruck, Minderwertigkeitsgefühle und andere negative Gedanken.

Statt sich mit Freunden offline zu treffen, wird online gechattet oder zusammen Binge-Watching betrieben. Soziale Kontakte verändern sich dadurch, werden immer unpersönlicher und oberflächlicher. Von Sorgen spricht kaum noch jemand, denn alles scheint nach Friede-Freude-Eierkuchen-Welt aussehen.

Doch Physiotherapeuten wie Thomas Bonath warnen: „Der Volksmund ist hier sehr weise: Teilen Sie Ihre Sorgen - denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Und: Teilen Sie Glücksmomente, denn geteiltes Glück ist doppeltes Glück.“

Immer mehr Internetnutzer haben das für sich erkannt und gehen zwischendurch immer häufiger offline. Umfragen zeigen, dass sich über 60 Prozent regelmäßige digitale Auszeiten schaffen und lieber reale Zeit mit Freunden oder der Familie verbringen. Zusammen eine Party feiern und sich beim Lachen, Reden und Tanzen in die Augen ohne Bildschirm dazwischen sehen – Glücksforscher sehen darin wirklich wertvolle Momente.

Viel mehr Spaß macht es, wenn die Party sogar in Eigeninitiative selbst organisiert und liebevoll ausgestaltet wird. Mit einem Motto klappt es noch einfacher. Wie wäre es, eine Gartenparty im Karibik-Flair zu veranstalten, um laue Sommernächte gemeinsam offline zu genießen? Dafür lassen sich sogar ganz einfach kreative Einladungskarten gestalten, die exotisches Flair versprühen und Lust auf die sommerliche Sause machen.

Um sich an die gemeinsame Zeit zu erinnern, dürfen die Handys gern offline in der Tasche bleiben. Viel witziger sind klassische Fotos, beispielsweise vor einem schönen floralen Hintergrund mit lustigen Accessoires. Damit niemand das Handy vermisst und trotzdem sofort seine kleinen Fotoerinnerungen mitnehmen kann, sind Sofortbildkameras genau das Richtige. Sie zaubern blitzschnell schöne Schnappschüsse, die gemeinsam mit den freudigen Erinnerungen für die Ewigkeit bleiben.

In Schweden und anderen skandinavischen Ländern sind solche (sommerlichen) Feierlichkeiten mit Freunden und der Familie fester Lebensbestandteil. Laut Weltglücksreport sind sie unter allen 150 besuchten Ländern die glücklichsten Menschen, von denen wir noch etwas lernen können. Deutschland liegt im direkten Vergleich nur auf dem 14. Platz, hinter Finnland, Dänemark, Island, der Schweiz, Holland, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Israel, Neuseeland, Österreich und anderen Nationen.

Glücksforscher kein Zufall, denn in Deutschland fehlt es vielen Bürgern an Leichtigkeit. Stattdessen wird ihr Alltag durch Sorgen, Ängste und vor allem Stress bei der Arbeit geprägt. Die skandinavischen Länder sehen vor allem das Arbeitsleben deutlich gelassener. In Schweden gibt es zwar ähnlich wie in Deutschland einen Mindesturlaubsanspruch von 25 Tagen, doch es ist oftmals leichter, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren.