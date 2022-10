Die schönsten Geschenke zum Jahrestag

Photo by Rob Laughter on Unsplash

Originelle Geschenkideen

Einen Strauß rote Rosen? Oder das zehnte Paar Socken? Eine Einladung zum Abendessen ins Stammlokal? Nein, danke! Originelle Geschenke fallen einem dann immer ein, wenn man gerade keines sucht. Dann heißt es, entweder Idee merken oder Geschenk direkt kaufen, verstecken und hoffen, dass es nicht vor dem richtigen Zeitpunkt entdeckt wird.

Wir haben die schönsten Geschenke ausgesucht und stellen sie hier vor. Doch jeder kennt seinen Schatz am besten und weiß, womit man ihr oder ihm eine besondere Freude machen kann.

Apropos: Rote Rosen gehen immer...

Gemeinsame Erlebnisse verschenken

Was gibt es Schöneres als gemeinsam verbrachte Zeit? Schöne Momente zu teilen, gemeinsam davon zu erzählen und sich später daran erinnern - das lässt die Zweisamkeit und die Liebe wachsen. Warum nicht ein romantisches Wochenende in einem stilvollen Hotel mit Candlelight-Dinner verbringen? Oder endlich mal den Städtetrip unternehmen, von dem immer schon geträumt wurde? Es muss ja nicht gleich Paris sein... Oder einfach mal zur Ruhe kommen und sich in einem Wellness-Hotel verwöhnen lassen? Wer lieber aktiv unterwegs ist, mag vielleicht eine gemeinsame Radtour, ein Segeltörn oder ein Wochenende im Schnee verbringen. Tolle Geschenkideen findet man Online von Erlebniss-Wochenenden bis kleinen Präsenten.

Klassische Geschenke aufgepeppt

Klassische Geschenke kommen bei jedem gut an und müssen gar nicht langweilig sein. Zu etwas Besonderem werden sie, wenn man diese alltäglichen und nützlichen Dinge personalisiert. Ein schöner Kugelschreiber oder Füller, eine besondere Kaffeetasse oder ein Trinkglas mit einer entsprechenden Gravu beim Juwelier werden zu einem wunderschönen persönlichen Geschenk.



Fünf Ideen für eine persönliche Gravur sind:

- Das Jahrestags-Datum

- Die geografischen Koordinaten des Kennenlern-Ortes

- Ein Insider-Joke, den nur das Paar kennt

- der Kosename

- etwas Besonderes, was das Paar verbindet



Schmuck wird auch immer gerne verschenkt, kann aber auch individualisiert werden und bekommt dann eine ganz neue Bedeutung. Es gibt zum Beispiel Armbänder mit magnetischem Charm. Hält sich das Paar an den Händen, finden sie zueinander und symbolisieren die Anziehungskraft. Eine nette Idee ist auch eine Halskette mit Anhänger, auf den man den Lieblingssong des Partners anhand des Spotify-Codes gravieren lässt.

Eine besondere Idee sind sogenannte Zweisamkeit Boxen. Als Geschenk zum Jahrestag verschaffen sie schöne Momente auf eine leichte und lustige Art. Frage-und-Antwort-Spiele sind dafür gedacht, dass das Paar sich besser kennenlernt und etwas vom anderen erfährt, was man noch nicht geahnt hat. Natürlich muss ehrlich geantwortet werden! Diese Spiele machen nicht nur jungen Paaren sehr viel Spaß.

Erinnerungen sind das wertvollste Geschenk und richtig tolle Fotos werden auch Jahre später noch große Freude bereiten. Ein Foto-Shooting, ausgeführt von einem professionellen Fotografen, an einem besonderem Ort oder in einem Kostüm hält diesen besonderen Tag fest.



Mit unseren Geschenk Ideen wird der nächste Jahrestag auf jeden Fall zu einem besonderen Erlebnis und dem/der Liebsten wird eine besondere Freude bereitet.