Die Tradition der Verlobungsringe geht weit in der Geschichte zurück. Dabei wandelten sich sowohl ihre Bedeutung als auch die verwendeten Materialien im Laufe der Zeit immer wieder. Während er heute für das Eheversprechen und die ewige Liebe steht, war die Bedeutung dabei nicht immer so romantisch.

Verlobungsringe vom alten Ägypten bis zum Mittelalter



Möglicherweise wurden Verlobungsringe erstmalig vor über 4000 Jahren im alten Ägypten verwendet. Ein Ring aus Papyrus, Leder, Elfenbein oder Leder war ein Symbol der unendlichen Liebe.

Im alten Rom veränderte sich die Bedeutung: Trug eine Frau einen solchen Ring aus Eisen, bedeutete das, dass ein Mann sie beanspruchte. Gefühle spielten dabei wohl eine geringere Rolle. Die ersten gravierten Verlobungsringe wurden wohl im römischen Reich gefertigt. Sowohl im alten Rom als auch im antiken Griechenland trugen vornehmlich Frauen einen Verlobungsring.

Im Mittelalter trugen reiche Bürger Verlobungsringe aus Edelmetallen wie Silber und Gold, die oft reich verziert waren. Sie zeigten dabei häufig christliche Symbole wie Tauben oder zwei verschränkte Hände. Verbreitet waren zu dieser Zeit auch die sogenannten Zwillingsringe: Diese wurden bei der Verlobung ausgetauscht, bei der Hochzeit zu einem Ring geschmiedet und dann von der Ehefrau getragen.



Entwicklungen von der Renaissance bis heute



Ab dem 15. Jahrhundert entstanden die ersten Verlobungsringe, die der heute verbreiteten Form sehr ähnlich sahen: In der Renaissance wurden bei Hochzeiten von Angehörigen zweier wohlhabender Familien erstmalig Gold und Edelsteine in einem Ring kombiniert. Jeder verwendete Edelstein hatte dabei eine spezielle Bedeutung: So stand der Rubin für Liebe und Leidenschaft, Diamanten für Beständigkeit und Treue und der Smaragd für das gemeinsame Zuhause.

Überliefert ist, dass der für seine strategische Heiratspolitik bekannte Habsburger Kaiser Maximilian I. 1477 seiner Verlobten einen Ring mit eingefasstem Diamanten ansteckte.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts verbreitete sich die Tradition des Verlobungsrings auch in weniger wohlhabenden Bevölkerungsschichten Europas und Nordamerikas. Nachdem in den 1870er Jahren große Diamantenvorkommnisse in Afrika entdeckt wurden, wurden Diamanten immer bedeutsamer für Verlobungsringe. Die Technik des Diamantschleifens entwickelte sich stark weiter, sodass die Edelsteine immer filigraner und brillanter geschliffen werden konnten. Eine Marketingkampagne eines großen südafrikanischen Diamantenhändlers machte Diamanten ab den 1920er Jahren weltweit beliebter denn je. Aus dieser Zeit stammt das geflügelte Wort „Diamanten sind für die Ewigkeit“, weshalb die ewige Liebe auch heute noch mit dem Edelstein assoziiert wird.

Populär ist seit außerdem seit dieser Zeit der sogenannte Solitär-Verlobungsring. Heutzutage kann man ganz einfach die Verlobungsringe nach den Bedürfnissen anpassen und online bestellen. Seit den 1950er und 1960er Jahren sind Verlobungsringe beliebt, die mehrere Edelsteine enthalten, meist Diamanten in verschiedenen Größen und Formen. Seit den 1970er und 1980er Jahren werden für Verlobungsringe viele verschiedene Materialien verwendet, darunter Silber, Gold, Platin, Weißgold und Titan. Dabei ist tragen teilweise beide Verlobten einen Verlobungsring, teilweise nur die Frau. In Deutschland und Österreich wird der Verlobungsring traditionell an der linken Hand getragen, was die Verbindung zum Herzen symbolisiert.