Die meisten frischgebackene Eltern möchten die ersten gemeinsamen Momente mit ihrem kleinen Liebling für alle Ewigkeit festhalten. Viele erstellen daher ein Fotoalbum für Baby und Kleinkind. Und so ein Babyfotoalbum ist leicht erstellt – vorausgesetzt die Fotos sind gelungen. Hier wenden sich dann viele Eltern an einen professionellen Fotografen. Denn gute Fotos von einem Säugling zu schießen ist gar nicht immer so einfach. Ob Sie diesen Artikel als Eltern oder als Babyfotograf lesen: Hier kommen einige Tipps, wie die Fotografie mit Neugeborenen am Besten funktioniert.

Fotoalbum für Baby? Absprachen und Recherche im Vorfeld!

Mit MILK Books können Sie als Eltern eines Neugeborenen ganz einfach ein Fotoalbum für Baby und Co. erstellen. Um dies jedoch auch mit den richtigen Bildern zu füllen sollten Sie oder Ihr Fotograf genau wissen, worauf es bei der Fotografie von Säuglingen ankommt und was Sie erwartet. Etwas Recherche und Planung ist daher unbedingt nötig. Wenn Sie einen professionellen Fotografen für Ihre Babyfotos engagieren, sollten Sie sich mit diesem im Vorfeld austauschen, Ihre Wünsche und Erwartungen klar formulieren und dem Fotografen Fragen zu den Gewohnheiten Ihres Kindes beantworten. Nur so kann dieser nämlich in der Fotosession das Bestmögliche herausholen. Wann schläft Ihr Kind, was bringt es zum Lachen oder zum Weinen und wo fühlt es sich besonders wohl? All dies sind wichtige Faktoren für den Fotografen (auch, wenn Sie selbst fotografieren), damit die Fotosession geplant und vorbereitet werden kann. Als Fotograf sollten Sie ebenfalls um dieses Gespräch bitten, wenn die Eltern Ihnen dies nicht von selbst anbieten. Für Sie wird es enorm wichtig sein, bereits im Vorfeld zu wissen, worauf das Baby reagiert, damit Sie sich beim Shooting selbst ganz auf Ihre Kunst konzentrieren können.

Eine vertraute Umgebung

Säuglinge sind noch Neuankömmlinge auf dieser Welt. Alles ist für Sie neu und Veränderung kann schnell zu Überforderung führen. Ein Fototermin mit einem überforderten, müden und ängstlichen Kind wird keine schönen Bilder bringen und sowohl Sie, als auch das Kind auslaugen. Überlegen Sie sich daher, wo sich Ihr Kind am sichersten fühlt. Wenn Sie ein Fotograf für Säuglinge sind, ziehen Sie vielleicht einen hausbesuch in Erwägung, statt die Familie in Ihr Studio kommen zu lassen. Wichtig ist schließlich, dass sich das baby wohl und entspannt fühlt, denn dies ergibt die schönsten Bilder, zufriedene Kunden und eine entspannte Arbeitsatmosphäre.

Der richtige Zeitpunkt

Kurz nach der Geburt sind Säuglinge oft noch besonders faltig, die Haut ist sehr dünn und die Mutter, sowie das Kind noch zu zerbrechlich, um an ein Fotoshooting zu denken. Nach einigen Monaten ist jedoch der Zauber des Säuglings bereits verflogen und das Baby wird langsam zum Kleinkind. Der richtige Zeitpunkt für ein Babyfoto ist daher 1-2 Wochen nach der Geburt. Dies gibt den Eltern Zeit, Ihr Kind kennenzulernen, alle können sich erholen und das Baby ist noch immer winzig klein und zuckersüß.

Die richtigen Requisiten

Während ein Fotoshooting mit Kindern oft viele Requisiten benötigt, ist ein Säugling etwas einfacher. Besonders schön wird es, wenn das Baby in flauschige Decken gewickelt wird. Sie können natürlich kleine Accessoires hinzufügen. Achten Sie bei allen Dingen auf dem Bild darauf, dass eine softe und liebevolle Stimmung erzeugt wird. Das bedeutet: Pastelltöne eignen sich besser, als knallige Farben. Fügen Sie dann weiche Stoffe und zarte Requisiten wie Blütenblätter oder Kuscheltiere hinzu und sorgen Sie so für ein Rundum wohliges Gefühl. Um es dem Säugling besonders bequem zu machen, sollten Sie auch auf die Raumtemperatur achten. Diese sollte gemütlich warm sein. Fügen Sie nach Belieben auch sanfte Musik oder dezente Düfte hinzu, so dass das Fotostudio oder der Raum, in dem Sie fotografieren zu einer richtigen Wohlfühloase wird. Alternativ können Sie das Baby auch auf Kissen oder einem Sitzsack platzieren und diesen mit einer Wärmflasche vorher lauschig anwärmen. Achten Sie hierbei jedoch unbedingt darauf, dass es nicht zu heiß wird!

Sanftes Licht

Babyfotos leben von Zartheit. Und diese bekommen Sie vor Allem durch das richtige Licht. Arbeiten Sie mit warmen Tönen und dezenten indirektem Licht. Sie können auch mit Schatten und Konturen spielen, indem Sie das Licht von oben auf das Baby scheinen lassen. Achten Sie in jedem Fall darauf, kein kaltes Licht zu verwenden, da dies schnell zu hart für’s Fotoalbum für Baby und Co. wirkt.