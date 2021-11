Einen Ausflug mit der Familie planen – Inspirationen und Ideen für spannende Ausflugsziele!

Familienausflüge rechtzeitig planen



Familienausflüge zu Großevents oder weit entfernten Reisezielen sollten im Vorfeld gut vorbereitet werden. So lohnt sich manchmal etwas mehr Zeit und Mühe in einen bevorstehenden Familienausflug zu stecken. Denn oftmals ist es notwendig sich rechtzeitig um Tickets zu bemühen oder eine entsprechende Unterkunft zur Übernachtung zu finden. Um sich viel Stress zu sparen, gilt es deshalb die Vorbereitung für einen gemeinsamen Ausflug mit der Familie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.



Ein Ausflug zu einem Formel-1-Rennen



Vom Kinderzimmer-Spielteppich auf die Rennstrecke: Fast jedes Kind ist fasziniert von Autos, so dass diese Leidenschaft oftmals bis ins hohe Alter anhält. Um einen ganz besonderen Familienausflug zu erleben, kann sich eine Reise an eine nahe gelegene Formel-1-Strecke durchaus lohnen. Formel-1-Rennstrecken wie im niederländischen Zandvoort oder die belgische Ardennen Achterbahn in Spa-Francorchamps sind mit dem Auto einfach zu erreichen und bieten sich gleich für eine ganze Wochenendreise mit der Familie an. Der Geruch von Asphalt und die Motorgeräusche der kraftvollen Formel-1-Rennbulliden sind eine Reise wert. Dabei ist es allerdings notwendig sich rechtzeitig um Tickets zu bemühen. Hier lohnt sich vor allem ein Blick ins Internet, um sich Karten für das Rennen in Belgien oder den Niederlanden zu sichern. Der offizielle Vertriebspartner Global-Tickets für das Rennen der Formel-1 am Circuit Spa-Francorchamps ermöglicht es einfach und bequem Tickets für das komplette Rennwochenende im Online-Bereich zu bestellen. Nur 35 Kilometer von der Grenze der Bundesrepublik Deutschland wird es so möglich ein einmaliges Event mit seiner Familie zu erleben.



Einen Besuch im Zoo vorbereiten



Auch ein Besuch im Zoo kann eine gelungene Abwechslung vom Alltag und Job versprechen. Dabei lohnt es sich etwas über den Tellerrand zu schauen und einen Zoo auszuwählen, der zwar nicht in der unmittelbaren Nähe liegt, jedoch aufgrund der Größe und Tierarten einen aufregenden Tagesausflug verspricht. So sind die Zoos und Tierparks in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München durchaus eine längere Anfahrt wert.



Eine Städtereise mit Kindern organisieren



Ein Städtetrip zu Sehenswürdigkeiten kann für Klein und Groß eine Menge Aufregung und Unterhaltung versprechen. So gelingt es in vielen Großstädten hierzulande aus einer großen Auswahl an Museen, Kunstausstellungen oder kulturellen Sehenswürdigkeiten auszuwählen. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene kann es ein Highlight sein, bekannte Sehenswürdigkeiten mit den eigenen Augen zu betrachten und hier eine entspannte Zeit mit seiner Familie zu genießen.