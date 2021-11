Geschenkideen für besondere Anlässe

Schenken ist eine Kunst

Wie findet man das passende Geschenk? Eine Möglichkeit: Eine Liste im Handy anlegen. Immer wenn ein lieber Mensch einen Wunsch im Laufe des Jahres äußert, einfach notieren. Ein begeistertes, “dass du daran noch gedacht hast”, ist nicht mit Gold aufzuwiegen.

Eine andere Möglichkeit ist, sich mit dem Menschen auseinanderzusetzen: Wie wohnt er, clean-schick oder eher gemütlich-eng? Wie ist der Kleidungsstil? Welche Hobbys hat er oder sie?

Geschenke für Menschen ohne große Wünsche

Menschen aus dieser Gruppe argumentieren meist damit, dass sie ihr Leben aus vollen Zügen genießen und nichts brauchen, was sie nicht schon hätten.

Doch eines haben all diese Menschen gemeinsam: Gerade, weil sie ihr Leben genießen und viel erlebt haben, gibt es Erinnerungen - an einen besonderen Tag, die ultimative Reise oder einen unvergesslichen Augenblick. Hier bieten sich individualisierbare Geschenke an. Man kann etwa hochwertige Leinwände online bestellen. Hier kann man das Datum eines besonderen Tages einarbeiten, ein passendes Motiv wählen und auf Wunsch sogar ein privates Foto in die Gestaltung einbauen. So sieht der Beschenkte, dass man zugehört hat, sich für ihn oder sie interessiert.

Geburtstagsgeschenke

Happy Birthday! Wissenschaftler haben herausgefunden, dass in Deutschland, der September der Monat ist, in dem die meisten Menschen Geburtstag haben. Aber egal, ob September oder Juli, gerade die Kleinen freuen sich auf den Tag, an dem sie im Mittelpunkt stehen. Je älter man wird, umso weniger werden die Geburtstage im großen Rahmen gefeiert. Daher ist es besonders wichtig, hier ein perfektes Geschenk zu finden, dass eine Wertschätzung ausdrückt. Besonders geeignet sind Schmuck und Uhren, die mit einem Sinnspruch oder den Initialen graviert werden können. Gern verschenkt werden auch Bücher, von einem selbst mit einem guten Wunsch versehen, oder aber mit einer Signatur des Schriftstellers. Gute Buchhandlungen führen solche Exemplare.

Das Fest der Liebe - Geschenke zu Weihnachten

Weihnachten versetzt die meisten Menschen in Geberlaune. Doch nicht jeder Mensch will auch ein Geschenk. Manche sind auch sehr eigen darin, was ihnen gefällt. Hier bieten sich Gutscheine an. Doch eines ist dabei Pflicht: Gutscheine müssen kreativ verpackt sein, damit sie auch beim Auspacken schon Freude bereiten.

Manche Familien mit größeren Kindern, oder Paare, haben auch schon das Weihnachtsgeld in einen Topf geworfen und gemeinsam für Familien, denen es nicht so gut geht, gespendet. Der Lohn: Das gute Gefühl, dem Geist der Weihnacht gefolgt zu sein.

Geschenke zum Hochzeitstag

Auch hier können Leinwandbilder den Partner glücklich machen. Einfach einen unvergesslichen Moment wählen und das Motiv der Liebesleinwand passend dazu auswählen und das Datum oder die Namen dazusetzen.

Bei Paaren auch beliebt, sind gemeinsame Wochenenden und außergewöhnliche Freizeitaktivitäten, wie ein Fallschirmsprung oder eine Pferdekutschfahrt.

Hochwertiges Gruppengeschenk

Bei Einladungen zu einer Feier stehen ganze Gruppen vor der Hürde, was soll man mitbringen? Oft schließen sich dann einige zusammen und kaufen gemeinsam ein Geschenk. Was es sein soll, richtet sich zum einen nach dem Anlass der Feier, zum anderen nach dem Geschmack des Gastgebers. Dann kann man einen Gutschein für eine Galerie besorgen, einen Kochkurs schenken oder ein Wellnesswochenende sponsern.

Fazit

Verstand und Leidenschaft helfen, ein gutes Geschenk zu finden. Es gibt auch Seiten im Netz, dort kann man sich nach Budget unterschiedliche Geschenkideen vorschlagen lassen. Oder aber man investiert ein bisschen Kreativität und gestaltet doch ein Bild.