Hochzeiten gibt es jetzt auch mit digitaler Unterstützung

Natürlich sind Hochzeiten schon lange digitaler geworden. Jedes Mal, wenn Absprachen per Mail oder WhatsApp getroffen werden, werden sich Internet und Technik bereits zu Nutze gemacht. Aber viele Paare wissen noch gar nicht, welche Optionen ihnen zur Verfügung stehen. Grund genug, mal auf die Digitalisierungsfortschritte zu schauen, die es bis an den Traualtar geschafft haben.

Hochzeitshomepages nutzen

Eine Möglichkeit, sich das Leben einfacher zu machen, ist die Hochzeitswebsite. Sie ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr, aber trotzdem noch nicht allgegenwärtig. Die Gründe dafür können eigentlich nur in der Unwissenheit vermutet werden, denn teilweise kann eine Hochzeitshomepage kostenlos erstellt werden.

Anbieter für diese Art von Website wissen genau, dass sich niemand vor dem großen Tag mit HTML oder Ladezeiten beschäftigen möchte. Deshalb gibt es Homepagebaukästen oder fertige Vorlagen, die nur um einige Informationen ergänzt werden müssen.

Mit der Hochzeitshomepage können dann ganz verschiedene Dinge realisiert werden. Zum einen kann über sie das Versenden der Einladungen (auch: Save-The-Dates) erledigt werden. Die Gäste können einfach online ab- oder zusagen. Auch weitere Informationen zum Tag der Hochzeit, zu den Geschenken oder besonderen Umständen werden mit wenigen Klicks an alle Gäste weitergegeben.

Zusätzlich gibt es über die Hochzeitshomepage die Option einer Galerie, in der die Fotos entweder nach der Hochzeit hochgeladen werden – oder sogar in Echtzeit. Damit die Fotos direkt in der Galerie erscheinen, braucht es aber noch weitere Hilfsmittel.

Fotoboxen mit digitalen Funktionen

Fotoboxen sind in den letzten Jahren unglaublich beliebt geworden. Das liegt unter anderem daran, dass der Hochzeitsfotograf sich in erster Linie um das Brautpaar und die engsten Angehörigen kümmert. Die meisten anderen Gäste müssen Fotos dann über das Smartphone machen, was möglich ist, sich aber nicht sonderlich feierlich anfühlt.

Umso praktischer ist es, dass moderne Fotoboxen mobil und digital sind. Das heißt, man platziert sie dort, wo viele Gäste vorbeikommen und somit spontan Fotos machen. Diese werden dann direkt auf die Smartphones gesendet – oder eben an die Hochzeitshomepage. Einige Fotoboxen übernehmen sowohl das Senden als auch das Drucken der Fotos.

Apps und weitere Hilfsmittel

Gibt es überhaupt noch einen Anlass, für den es keine eigene App gibt? Wohl kaum. Da sind Hochzeiten keine Ausnahme. Es gibt zahlreiche Apps, die sich direkt oder indirekt um die Bedürfnisse eines Hochzeitspaares kümmern.

Apps speziell für die Hochzeitsplanung übernehmen ähnliche Funktionen wie eine Hochzeitshomepage, indem über sie Informationen zur Verfügung gestellt werden können. Ort, Wetter, Anreise, Unterkunft – all das ist über Hochzeitsplaner-Apps zu klären. Zusätzlich wird über sie meist Kontakt zu wichtigen Personen wie dem Blumenlieferanten oder dem DJ gehalten.

Andere Apps helfen eher indirekt mit der Hochzeit. Foto-Apps können ähnlich spaßig sein wie Fotoboxen, indem spezielle Rahmen, Hashtags oder Filter genutzt werden. Über Musik-Apps können Gäste ihre Musikwünsche äußern. Mittlerweile gibt es sogar Anwendungen für klassische Hochzeitsspiele wie Hochzeitsbingo.

Digitale Hochzeitsgäste

Zu guter Letzt kann eine Hochzeit digitaler werden, indem Gäste per Videochat dabei sein können. Es gibt viele Gründe dafür, dass eine wichtige Person die Hochzeit nicht besuchen kann. Krankheit, Reiseschwierigkeiten oder persönliche Probleme lassen sich nun mal nicht in einen Terminkalender eintragen.

Handelt es sich bei diesen Gästen um gute Freunde oder wichtige Familienmitglieder, dann ist es tragisch, wenn sie nicht an der Hochzeit teilnehmen. Über einen Videochat (am besten per Leinwand oder großen Bildschirm) kann zumindest ein kurzer Kontakt hergestellt werden. Das ist niemals so gut wie persönliche Anwesenheit, aber dank moderner Technik ist es immerhin möglich, nicht vollständig auf die Hochzeit verzichten zu müssen.