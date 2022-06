Liebevolles Design für Familien-Ereignisse

Voller Freude und Fürsorge dreht sich alles um den neuen Erdenbürger, der das Familienleben durch viele erste Male bereichert. All diese Meilensteine verdienen es, bewahrt zu werden. Da dies im aufregenden Alltag einer jungen Familie gar nicht so einfach ist, sind hochwertige, liebevoll gestaltete Geburtskarten und bezaubernde Baby Meilensteinkarten ideale Andenken, um die Entwicklungsschritte Ihres Babys von Anfang an festzuhalten.

Photo by Tim Bish on Unsplash

Geschmackvolle Baby Meilensteinkarten als liebevolle Erinnerungen an das erste Lebensjahr

Ihr kleiner Schatz entdeckt munter die Welt und nimmt eine unvorstellbare Fülle an Eindrücken in sich auf. Die ersten Monate eines Neugeborenen sind von so vielen wichtigen Entwicklungsschritten geprägt. Diese zauberhafte und intensive Zeit vergeht viel zu schnell. Umso wichtiger ist es, die schönen Erinnerungen einzufangen und sicher aufzubewahren. Das erste Lächeln, der erste Löffel Brei, die ersten Krabbelversuche. Meilensteinkarten sind eine originelle Art und Weise, das erste Lebensjahr Ihres Babys festzuhalten. Mit kreativen und kindgerechten Designs auf der Vorderseite und Platz für eigene Fotos sowie handschriftliche Aufzeichnungen auf der Rückseite wird ein monatlich wachsender Stapel an Erinnerungen geschaffen. Nach dem ersten Lebensjahr Ihres Kindes halten Sie so eine wahre Sammlung von Glücksmomenten in den Händen, den Sie auch Jahre später noch voller Freude immer wieder anschauen werden.

Geburtskarten als süßer Steckbrief Ihres Babys für Familie und Freunde

Eine Kurznachricht nach der Geburt per Smartphone ist mittlerweile fast üblich, wird jedoch niemals zum Ersatz für klassische Geburtskarten auf schönem Papier. Die stolzen Eltern verkünden per Babykarte innerhalb einiger Wochen die Geburt mit Datum und Uhrzeit, dem Namen sowie Größe und Gewicht des kleinen Neuankömmlings. Selbstverständlich finden hier auch ein oder mehrere Fotos des Kleinen Platz, um die Empfänger der freudigen Mitteilung zu entzücken. Eine beliebte Variante ist es außerdem, einen Hand- oder Fußabdruck des Babys einzufügen. Optional kann dann noch ein kreativer Spruch oder liebevoller Text in das Layout eingebracht werden. Um eine ganz besondere und personalisierte Erinnerung in den Händen zu halten, sollte die Geburtskarte am besten individuell gestaltet werden.



Tipp: Um die junge Familie persönlich und zugleich sinnvoll zu beschenken, kann die Organisation der Geburtsmitteilungen und der Meilensteinkarten übrigens hervorragend von Oma und Opa oder der Lieblingstante übernommen werden.

Individuelle und qualitativ hochwertige Karten mit gutem Gefühl online bestellen

Heutzutage gibt es zahlreiche Anbieter für Karten zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten, bei denen Sie direkt online bestellen können. Da die Geburt eines Kindes sowie seine Entwicklung zu den wichtigsten aller denkbaren Anlässe zählt, sollte hier entsprechend großer Wert auf ein hochwertiges Material, eine sorgfältige Verarbeitung und eine liebevolle Gestaltung der Karten gelegt werden. Wer besonders detailverliebte und herausragend schöne Baby Meilensteinkarten oder Geburtskarten versenden möchte, dem seien die Kollektionen im Online-Shop des französischen Ateliers Rosemood wärmstens empfohlen. Hier wird sich, angefangen beim Design durch ein eigenes Grafik- und Kreativteam über das Lektorat bis hin zu Qualitätskontrolle und Druck im eigenen Atelier um alles persönlich gekümmert. Und das natürlich stets mit großer Liebe zum Detail und außerordentlicher Begeisterung für die eigenen erstklassigen Produkte. Die verwendeten Materialien erfüllen hohe Qualitätsanforderungen und sind FSC-zertifiziert.