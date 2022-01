So überraschen Sie Ihren Partner an den Feiertagen

Zum Jahresende blicken wir auf das vergangene Jahr zurück und erinnern uns oftmals sehnsüchtig an seine kleinen Highlights. Die prickelnde Nacht mit dem Partner im Urlaub auf der Berghütte oder die spontane Romantik, die sich einstellte, als man vom Regen überrascht wurde und sich zuhause unter einem Handtuch eingekuschelt wieder aufgewärmt hatte. Der schnöde Alltag mit all seinen Pflichten, mit gelegentlichen Streitereien und Herausforderungen, gerät in den Hintergrund und wir bemerken nur noch, wie sehr wir uns und unsere Beziehung mit diesen kleinen Augenblicken stärken können. Doch wie wäre es, wenn wir das Fest zum ganz konkreten Anlass nehmen, unseren Partner auch noch einmal an diese knisternden Momente zu erinnern und ihn mit etwas ganz Besonderem zu überraschen?

Verschenken Sie sich selbst: ganz besonderen Festtags-Stücke

Nichts ist schöner, als wenn man den anderen noch einmal mit ganz frischen Augen sehen kann. Das hebt das Erotik-Level der Beziehung an, wirkt berauschend und setzt der Liebe zum Partner zum Jahresende noch die festliche Krone auf. Wie man es schafft, den anderen ins Staunen zu versetzen, ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss seinen Geschmack kennen und wissen, was sein Herz höher schlagen lassen kann. Viele Frauen wissen um die Vorlieben ihrer Männer. Individuell ausgewählte Wäscheteile von Agent Provocateur zum Beispiel können die Sache perfekt anreizen. Die hochwertig produzierten Dessous und Stücke des Herstellers sorgen für einen Hingucker, der es in sich hat. In Nude oder Schokobraun, mit verspielten Riemchen oder klassisch verzierten Borten, mit Leopardenmuster oder kleinen Herzchen, kann Frau hier so vieles auswählen, was sie selbst in kostbare Dekoration einhüllt.

Zeit für Verführung und eine prickelnde Weihnacht

Es ist wichtig, dass wir uns wieder Zeit für uns nehmen. Diesen Satz hören wir von vielen Paaren zum Jahresende. Für einen Abend mit Romantik und knisternder Erotik braucht man nämlich Zeit. Richtige Vorbereitung, wie wir das Fest dieses Jahr gekonnt zelebrieren können, beginnt mit einem guten Plan für die Feiertage. Lassen wir uns neben Familientrubel, Festtagsschmaus und Weihnachtsspaziergängen auch ein bisschen Luft, um mit unserem Partner das ganz Spezielle Weihnachten zu Zweit zu feiern. Anregungen, was man dabei tragen kann, gibt es auf Agent Provocateur, wo sowohl der verspielt-mädchenhafte oder gereift-feminine Frauen-Geschmack fündig werden kann. Und auch die Feinheiten, wie ein schönes Parfum, dezenten Schmuck und ein gutes Essen, tun ihr Restliches, einen Abend zusammen mit dem Partner zu etwas Magischem zu machen.

Verschenken Sie Zauber und Magie

Funkeln und strahlen Sie an Weihnachten! Unser Partner lässt sich auch mit ein paar neuen schillernden Accessoires und edlem Schmuck verzücken. Swarovski bietet neben klassischen Ringen und Schmuck noch ganz besondere Highlights an. Goldene Kettchen mit Schwänen als Anhänger, glänzende Kupfer-Uhren oder auch kostbare Kristall-Schreiber vereinen sich zu einem edlen Angebot aus besonderen Präsenten, die zum Fest etwas ganz besonderes hermachen werden.

Weniger ist mehr

Gerade in der Einfachheit einzelnen Schmuckstücke liegt der Zauber des Advents. Vielleicht ist es auch dieses Jahr an der Zeit, jemandem auf diese Art zu sagen, wie sehr man ihn schätzt. Swarovski Produkte wie ein versilberter Edelsteinring kann ausdrücken, für wie wichtig wir unseren Partner nehmen. Und wenn man die treffende Garderobe dazu trägt und sich zugewandt, offen und warmherzig zeigt, sind alle Konflikte des vergangenen Jahres, die man mitunter gehabt hat, zum Ende des Jahres vergessen und verziehen.

Wie schließen wir das Jahr ab?

Erinnern wir uns also daran, wie wir dieses Jahr und einem atemberaubenden und prickelnden Festtagsmoment begehen wollen. Wir konzentrieren uns auf die guten Seiten und lassen Probleme und Herausforderungen der letzten Monate einfach los. Mit ein paar gezielten Gesten können wir unserem Partner zum Fest noch einmal sagen, wie sehr wir ihn lieben, um mit ihm in ein neues aufregendes Jahr zu rauschen.