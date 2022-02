Tolle Geschenkideen für jeden Geschmack

Am Jahrestag, an Weihnachten, am Geburtstag, bei einer Einladung bei Freunden, zu Ostern, oder zur Geburt - das Schenken ist fest in unserer Gesellschaft verankert. Tatsächlich kann das Überreichen von Geschenken sogar im Tierreich nachvollzogen werden. Pinguinmännchen zeigen ihre Zuneigung beispielsweise durch das Übergeben kleiner Steine, die auf dem Eis ein überlebenswichtiges Utensil sind. Die männlichen Listspinnen hingegen versuchen sich körperliche Gefälligkeit mit kleinen Leckereien zu erkaufen. Und es ist auch keine Seltenheit, dass Hauskatzen den Herrchen und Frauchen einen toten Vogel oder eine frisch erlegte Maus vor die Eingangstür legen.

Die Geschenkkultur ist allerdings kein modernes Phänomen, sondern hat seine Wurzeln in den Anfängen der Menschheitsgeschichte. So griffen bereits Stämme unterschiedlicher Kulturen auf Gaben zurück, um Frieden zu stiften und sich die Unterstützung anderer Völker zu sichern. Religiöse Vereinigungen brachten seit jeher Opfergaben dar. Das sollte die Götter besänftigen und die Heiligen gnädig stimmen. Und in afrikanischen Ländern ist es auch heute noch Brauch, die Familie der Braut mit Geschenken zu überhäufen, um sich deren Gunst und Segen zu sichern.

In den heutigen westlichen Gesellschaften sind die Beweggründe weniger dramatisch: Geschenke werden überreicht, um Zuneigung ausdrücken, Danke zu sagen oder eine Zusammenarbeit zu besiegeln. Da es mittlerweile allerdings unzählige Anlässe gibt, um eine kleine Aufmerksamkeit zu überreichen, gehen uns langsam aber sicher die Ideen aus. Doch keine Sorge. Im folgenden Artikel klären wir Sie ausgiebig über wichtige Geschenkanlässe auf und versorgen Sie mit ausreichend Inspiration für die nächste Gelegenheit!

Persönliche Geschenke zu vielen Anlässen

Im Leben kommt es immer wieder zu unverhofften Anlässen, bei denen man ein Geschenk bereithalten sollte. Dazu zählen Einladungen zum Essen, Genesungswünsche, das Bedanken für Unterstützung und Hilfe oder das Gratulieren bei einer bewundernswerten Errungenschaft. Neben diesen außergewöhnlichen Gelegenheiten gibt es feste Termine im Jahr, an welchen man geliebten Personen eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen sollte.

Da diese Tage jedes Jahr wiederkehren, kann es im Laufe der Jahre schwerfallen, ein passendes Geschenk zu finden. Trotz aller Verzweiflung und dem steigenden Zeitdruck ist es jedoch wichtig, die Interessen und Vorlieben des Beschenkten zu berücksichtigen. Denn bleibt die Freude aufseiten des Nehmers aus, verliert das Geschenk seine ursprüngliche Bedeutung und eine unangenehme Situation kann entstehen.

Des Weiteren werden mit dem Präsent die eigenen Gefühle für die andere Person repräsentiert. Ein schlecht ausgewähltes Geschenk wird der Zuneigung und Verbundenheit in keinster Weise gerecht. Anstatt also kopflos etwas zu kaufen, kann man beispielsweise einen Blick auf individualisierte Schlüsselanhänger bei Himmelsflüsterer werfen. Der Webshop ist darauf spezialisiert, klassische Geschenke und Alltagsgegenstände mit einer persönlichen Note zu versehen. Dadurch entstehen wunderschöne Einzelstücke für jeden Anlass, die den Beschenkten mitten ins Herz treffen. Da zu den wiederkehrenden Gelegenheiten für Geschenke gehören:

● Der Hochzeits- oder Jahrestag

● Geburtstage

● Weihnachten

● Valentinstag

Hochzeitstag

Der Partner ist die selbstgewählte Familie. Mit ihm möchte man den Rest des Lebens verbringen, bedeutungsschwere Momente teilen und durch Höhen und Tiefen gehen. Der Hochzeits- oder Jahrestag soll an den Entschluss erinnern, das Leben gemeinsam zu bestreiten. Er repräsentiert die tiefen Gefühle, die zwei Menschen verbinden: Die Liebe.

Durch das Austauschen von Geschenken soll am Hochzeits- oder Jahrestag die tiefe Verbundenheit, Zuneigung und Wertschätzung symbolisiert werden. Klassiker wie Blumen, Pralinen, Stofftiere oder Schmuck eignen sich besonders zu diesem Anlass.

Geburtstag

Am Geburtstag wird die Geburt eines geliebten Menschen gefeiert. Man ist dankbar für die Existenz des Familienmitglieds, Freundes oder Partners und möchte dies durch eine kleine Aufmerksamkeit verdeutlichen. Zudem ist es in Deutschland Brauch, am eigenen Geburtstag Freunde und Familie einzuladen. Handelt es sich nicht um einen runden Geburtstag, wird in geselliger Runde Zeit miteinander verbracht. Der Gastgeber stellt Speisen und Getränke zur Verfügung und verbringt einen tollen Tag mit den engsten Freunden und Verwandten. Um sich für die Einladung zu bedanken, wird dem Gastgeber in der Regel ein Mitbringsel überreicht. Immer wieder gerne wird zu Gutscheinen, Büchern und anderen kleinen Aufmerksamkeiten gegriffen.

Weihnachten

Weihnachten ist das Fest der Liebe. An diesem besonderen Tag versammelt sich die Familie und gedenkt Christis Geburt. Zu diesem Anlass werden Geschenke untereinander ausgetauscht. Das heißt, dass es am 24.12. jedes Jahres keine Hauptperson gibt, sondern dass alle Familienmitglieder im Mittelpunkt stehen. Weihnachten ist somit ein Tag der Familie, der genutzt werden kann, um den Liebsten einen besonderen Wunsch zu erfüllen.

Valentinstag

Ursprünglich war der Valentinstag ein Gedenktag an den heiligen Valentin. Der Bischof hatte im 3. Jahrhundert Liebespaare nach christlicher Tradition getraut. Die Zeremonien fanden heimlich statt, da der damalige Kaiser keinesfalls einverstanden mit den Hochzeiten war. Als das Tun des heiligen Valentin aufflog, wurde er am 14. Februar 269 nach Christus hingerichtet. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich aus diesem Gedenktag das Fest der Liebenden entwickelt.

Heutzutage besitzt der Valentinstag einen hohen Stellenwert. Schon Wochen vor dem tatsächlichen Ereignis richten die Supermärkte und Geschäfte das Sortiment auf den Valentinstag aus und Blumenläden und Chocolatiers können sich vor Aufträgen kaum retten. Doch anstatt zum Blumenstrauß oder der Pralinenpackung zu greifen, kann es sich durchaus rentieren, von Jahr zu Jahr ein außergewöhnliches Geschenk für den Partner zu wählen: Ein gemeinsamer Ausflug, ein Candle-Light-Dinner oder eine andere Überraschung.

Geschenke in verschiedensten Varianten

Das große Potenzial der Geschenke ist der Wirtschaft natürlich nicht entgangen. Denn Geschenke werden zu jedem Zeitpunkt im Jahr gebraucht, da Jahrestage oder Geburtstage sehr individuell sind. Zur Freude der Geschenkjäger hat sich infolgedessen eine große Auswahl an Unternehmen und Webshops entwickelt, die sich voll und ganz der Bereitstellung von verschiedenen Geschenkkategorien widmet:

Romantische Geschenke

Romantische Geschenke eignen sich in erster Linie für den Hochzeits- und Jahrestag oder den 14. Februar. Diese Anlässe sind Liebespaaren gewidmet und die Geschenke sollen die Gefühle der Liebenden repräsentieren. Oft wird zu kitschigen Accessoires und Gegenständen gegriffen, doch für diese Gelegenheit gibt es natürlich auch stilvolle Geschenke.

Ein personalisiertes Schmuckstück drückt die Wertschätzung für den Partner aus und eine Gravur sorgt für den individuellen Touch. Ringe, Ketten und Schlüsselanhänger lassen sich heutzutage sogar mit eigenen Bildern verschönern.

Lustige Geschenke

Wer kennt es nicht? Am Geburtstag gibt es immer diesen einen Freund, der mit seinem Geschenk die Lachmuskeln der Anwesenden trainiert. Denn auch eine humorvolle Geburtstagskarte oder ein unnützes Mitbringsel zeugen von Zuneigung. Schließlich gibt es nicht umsonst das Sprichwort: “Was sich liebt, das neckt sich!”

Verrückte Geschenke

Wer noch einen Schritt weitergehen möchte, kann auf eine ausgefallene Idee zurückgreifen. So kann ein spontaner Städtetrip vom Frust und Alltagsstress ablenken. Noch extremer sind Erlebnisgeschenke à la Bungee-Jumping, House Running oder eine Fahrstunde beim Formel 1! Doch Vorsicht! Nicht jeder Mensch ist abenteuerlustig und risikobereit. Bevor man solche Geschenke überreicht, sollte man sich über die Offenheit und Grenzen des Beschenkten informieren.

Kreative Geschenke

In den letzten Jahren haben personalisierte Geschenke immer mehr an Beliebtheit gewonnen. So lassen sich alltägliche Gegenstände wie Tassen, Kissen, Schneekugeln, Gläser, Weinflaschen, Leinwände und noch viel mehr Objekte individualisieren. Es können Fotos und Text integriert werden, die aus einem einfachen Präsent ein Geschenk mit unschätzbarem Wert machen.

Eine tolle Idee können darüber hinaus Zeugnisse der Zeit sein. Ein Abbild des Sternenhimmels oder die Originalzeitung der Heimatstadt vom Tag der Geburt sind Aufmerksamkeiten, die lange in Erinnerung bleiben werden. Vor allem für die ältere Generation haben solche Geschenke große Bedeutung.

Exklusive Geschenke

Weitere verrückte Ideen sind der Kauf eines Sterns oder Schmuck aus der eigenen Muttermilch! Auch hier sollte man sich sicher sein, dass der Beschenkte aufgeschlossen ist.